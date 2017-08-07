Рынок автомобилей с пробегом практически не растет

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М. Новиков / Ведомости

За январь – июнь 2017 г. рынок легковых автомобилей с пробегом увеличился на 1,1% год к году до 2,49 млн шт., подсчитали аналитики агентства «Автостат» на основании данных о регистрации машин. Рост очень медленный с самого начала года – суммарно он не превышал 2%, следует из статистики «Автостата».