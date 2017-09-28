Статья опубликована в № 4417 от 28.09.2017 под заголовком: Pajero Sport привез новый ценник
Mitsubishi снизила цены на внедорожник Pajero Sport
Компания скоро возобновит производство модели в России
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Снижение цен на Pajero Sport связано в том числе со скорым запуском его производства в России, поясняется в сообщении компании
Mitsubishi
Рекомендованные розничные цены внедорожника Mitsubishi Pajero Sport во всех комплектациях с 27 сентября снижены на 200 000 руб., объявил дистрибутор компании в России – «ММС рус». Теперь модель стоит от 2 199 000 руб., т. е. снижение составило 8,3%. Набор базовых характеристик и дополнительных опций, а также действующие акции и спецпредложения при этом сохранились.
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