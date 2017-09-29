BMW разрывает контракт с автодилером «Независимость»

Ранее автодилер перестал выполнять обязательства по выкупу автомобилей перед клиентами Максим Стулов / Ведомости

Автоконцерн BMW Group Россия расторгнет контракт с автодилером «Независимость» с 1 октября 2017 г. Об этом говорится в пресс-релизе BMW.

«Мы рассматриваем возможность расторжения контракта с BMW в связи с постоянной убыточностью продажи автомобилей данной марки и отсутствием перспектив», - отмечает представитель «Независимости».

Ранее автодилер перестал выполнять обязательства по выкупу автомобилей перед клиентами, что нарушало условия договора о статусе официального дилера BMW, отмечается в сообщении.

У «Независимости» было два дилерских центра в Москве: оба они приостановили продажу автомобилей в середине сентября, рассказывал ранее представитель BMW.

Опрошенные «Ведомостями» клиенты дилерских центров жаловались, что некоторые из них даже после полной предоплаты не могли получить автомобиль в течение двух месяцев. При этом, согласно договору, «Независимость» должна была выдать машину в течение двух недель, говорили клиенты.

BMW начала выдачу автомобилей клиентам после верификации их платежей, взяв финансовые риски исключительно на себя, отмечается в сообщении: сейчас клиентам передано 14 автомобилей.

«Независимость» продает BMW c 2008 г., говорится на сайте компании: компания входит в тройку лидеров по продажам BMW в России.