BMW 520d xDrive и 540i M Sport: Мгновение на обгон

Cеданы бизнес-класса – Audi A6, BMW 5-й серии, Mercedes-Benz E, пытающиеся догнать их американские, японские, корейские, а теперь и китайские марки, возможно, самый конкурентный и сложный рынок: автопроизводителям нужно учитывать как потребности корпоративных клиентов, закупающих эти седаны для использования с наемным водителем, так и запросы частных покупателей, приобретающих эти машины для себя и своей семьи. Автопроизводители тут не идут на компромиссы, а стараются удовлетворить интересы и тех, и других. И потому машины у них получаются отличными, а нам всегда было сложно выделить лучшие: у всех серьезных марок бизнес-седаны очень хороши. Но новая пятерка BMW выделяется даже на этом фоне: автомобиль у мюнхенских инженеров и дизайнеров получился превосходный! Признаемся: мы и сами давно пересели на кроссоверы, но время, проведенное с новой «пятеркой», заставило нас вновь почувствовать, какое удовольствие и комфорт способны дарить хорошо сконструированные и собранные седаны.

Дизайн автомобилей BMW в эпоху главного дизайнера группы Адриана ван Хойдонка ушел от эпатажа, проповедуемого его предшественником Крисом Бенглом. Седаны BMW разных серий теперь выглядят строго, дорого; видно, что они родственники, но при этом не одинаковы с лица, как Audi. И предыдущая «пятерка», выпускавшаяся с 2010 по 2016 гг., была красавица, пришедшая ей на смену модель седьмого поколения как минимум не хуже. Хотя, как водится, она стала крупнее на несколько сантиметров по всем измерениям: длине, ширине и высоте.

На тест-драйве в Москве у нас оказалась полноприводная BMW 520d xDrive – одна из самых доступных, а потому самых популярных версий автомобиля с дизельным двигателем мощностью 190 сил. Этот дизель тянет с 1300 об/мин, а максимальный момент выдает уже с 1750, так что на динамику в городе жаловаться не приходится. На дизельный гул и вибрации в салоне – тоже: у машины отличная изоляция, а доводчиками снабжены даже передние двери!

И вот что интересно: вроде бы данные у BMW 520d xDrive – отнюдь не спортивные, однако за рулем ее и любитель острого вождения будет чувствовать себя вполне счастливым: машина отлично входит в крутые повороты, изящно перестраивается, хорошо разгоняется и надежно тормозит. Конечно, соревнования с родстером дизельный седан не выиграет – но во-первых, вряд ли это вообще должно приходить в голову гражданскому водителю, а во-вторых, остальным автомобилям, как показала практика, тягаться с нею сложно.

Появление камер, фиксирующих превышение скорости, сильно ограничило возможности тест-драйверов безнаказанно летать по московским дорогам, однако с помощью знатоков организации движения на подмосковных трассах удалось выбрать участок и момент, чтобы попробовать как следует разогнаться. И надо сказать, что на скорости свыше 180 км/ч BMW 520d xDrive ведет себя почти так же, как и на скорости 80 км/ч, разве что реакция на движения руля становится существенно острей.

Некоторое время спустя одному из нас посчастливилось провести почти неделю в обществе 340-сильного BMW 540 в спортивном М-обвесе. На этом автомобиле его семья в количестве трех человек совершила вояж по девяти американским штатам вдоль атлантического побережья протяженностью 2190 миль – из Нью-Йорка в Орландо, штат Флорида, и обратно. И в этом грандтуровском путешествии автомобиль вновь зарекомендовал себя практически идеальным средством передвижения.

Когда мы писали, что мощности 190-сильного двигателя BMW 520 в Москве и окрестностях нам всегда хватало, мы ничуть не грешили против истины. Но на американских хайвеях 340-сильный двигатель BMW 540 оказался как нельзя кстати. Все дело в специфической манере вождения американцев, которые на трассе обожают пользоваться круиз-контролем. Законопослушный и богобоязненный американец выставляет адаптивный круиз-контроль на 3–5 миль выше разрешенной на данном участке хайвея максимальной скорости (на большинстве автострад, в зависимости от штата, она колеблется в диапазоне 55–70 миль), убирает ногу с педали газа и перестает обращать внимание на то, что происходит спереди, сзади и по бокам движущегося автомобиля.

На практике это выливается в такую картину: в правом ряду с разрешенной скоростью 65 миль в час движется огромный и шикарный автопоезд Peterbilt с кабиной, украшенной хромом, лампочками и граффити. С ним зачем-то устраивает «гонки» движущаяся в среднем ряду Toyota Camry, помнящая Буша-старшего, а в реальности ее водитель пытается не отстать. В левом ряду эту процессию «обгоняет» минивэн, по самые окна груженный скарбом семьи, отправляющейся в отпуск на юг. Минивэн движется на круиз-контроле со скоростью на 3 мили выше разрешенной, его водитель, должно быть, с аппетитом кушает гамбургер и обсуждает с чадами последние новости бейсбола. Такой «обгон» может продолжаться несколько миль. Сигналить или моргать фарами на американских автострадах (в отличие от дорог Нью-Йорка) не принято. Тут-то и пригодились 340 сил BMW 540: автомобиль способен ускориться практически мгновенно, с любой скорости, и этого мгновения всегда оказывалось достаточно, чтобы, не пугая и не напрягая никого из участников, юркнуть в образовавшийся просвет и продолжить движение со скоростью чуть выше разрешенной.

Впрочем, серьезно нарушать скоростной режим, принятый в США, испытатель не собирался даже в исследовательских целях. Считанное число раз он превышал отметку 100 миль в час: на этой скорости акустический комфорт оставался идеальным, а шум ветра начинал проникать в салон лишь после 110 миль в час. Адаптивный круиз-контроль у пятерки на хайвеях работал отлично, своевременно замедляя или ускоряя автомобиль в зависимости от дорожной ситуации.

При этом мощность BMW 540 отнюдь не оказалась избыточной и на стоящем в вечных пробках Манхэттене: отлично откалиброванная педаль газа всегда позволяла с точностью дозировать ускорение и, в зависимости от ситуации, быстро объехать внезапно затормозившего таксиста (а это худшие водители в Нью-Йорке) или едва дернуться, но тут же остановиться на перекрестке, увидев перебегающих на красный свет пешеходов (а переходить переход на красный свет для жителей Манхэттена и берущих с них пример туристов – дело чести).

Тестовый BMW 540 был укомплектован для выхода в интернет. И хотя он показал нам, что подключил к интернету и наши мобильные устройства, выводить их в сеть отказался. Однако сам связи с интернетом не терял, своевременно обновляя маршрут движения и предлагая новые варианты, если появлялся более быстрый (но один раз все-таки показал съезд с хайвея, закрытый на ремонт, как действующий). А навигационные подсказки у BMW, на наш взгляд, самые удобные на рынке: за 3500 км испытатель ошибся с поворотом только один раз, и то это произошло потому, что он поначалу не разобрался, как именно организованы съезды с автострад в США.

Забавно, что расход топлива у 340-сильного бензинового двигателя и 190-сильного дизельного оказался идентичным – 8,7 л/100 км. Причина, конечно, в том, что в США автомобиль передвигался в основном по хайвеям (средняя скорость – 103 км/ч). А в Москве – стоял на светофорах (средняя скорость – 34 км/ч).