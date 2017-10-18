Программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» завершатся досрочно

Изначально на «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» было выделено правительством 3,75 млрд руб. Е. Егоров / Ведомости

Новые адресные программы поддержки спроса на автомобили - «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» - могут завершиться досрочно из-за достижения плановых показателей, сообщил представитель Минпромторга. Они заработали в июле текущего года в рамках общей программы льготного автокредитования и предполагают субсидирование дополнительной 10%-ной скидки. Предполагалось, что с помощью «Первого автомобиля» и «Семейного автомобиля» суммарно будет продано в текущем году не менее 58 350 машин. Уже реализовано около 48 000 автомобилей, выход на целевой показатель ожидается на этой неделе, приводит данные представитель министерства.

«Дату завершения реализации программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в 2017 г. каждый банк - участник программы определит индивидуально», - добавляет он. Впрочем, сейчас обсуждается возможность увеличения финансирования программ в 2017 г., рассказал «Ведомостям» представитель министерства. Рассматриваемую сумму он не раскрыл.

Изначально на «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» было выделено правительством 3,75 млрд руб. Адресные программы планируется продолжить и в 2018 г. «Точно будет продлена поддержка электрического транспорта, будут продлены программы по новым форматам - это «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», «Русский тягач», «Свое дело». В общей сложности на все эти направления - примерно 10 млрд руб.», - приводит Reuters слова министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Общая же господдержка растущего с весны 2017 г. российского автомобильного рынка сократится. Так, не предполагается продолжение основной меры стимулирования спроса на машины - обновления парка. На нее в текущем году было выделено 17,5 млрд руб.