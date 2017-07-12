Frost & Sullivan: К 2023 году российский рынок легковых автомобилей вырастет лишь на 7%

Эксперты пессимистично настроены в отношении российского авторынка Максим Стулов / Ведомости

Продажи легковых автомобилей в России, которые неуклонно снижались с 2013 г., по итогам 2017 г. вырастут на 3,6% до 1,5 млн машин, по прогнозу консалтинговой компании Frost & Sullivan (ее исследование опубликовано во вторник). Похожего прогноза придерживается и АЕБ (рост на 4%), но он был сформирован еще в начале года. Президент «АвтоВАЗа» Николя Мор и новый президент Ford Sollers Адиль Ширинов недавно сказали, что общие продажи могут вырасти вплоть до 10%. В июне рост составил 15%, по оценке АЕБ.

На автомобильный рынок в России влияют такие факторы, как экономический рост в целом и рост ВВП в частности, цена на нефть и обменный курс рубля, комментирует «Ведомостям» консультант-аналитик Frost & Sullivan Иван Кондратенко. В начале года цена нефти демонстрировала уверенный рост, напоминает он: например, в марте цена нефти WTI достигла уровня $54/барр., что привело к укреплению национальной валюты до 56 руб./$. Но продолжающаяся нестабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке, начавшийся дипломатический кризис вокруг Катара, растущие инвестиции в добычу сланцевой нефти в США привели к тому, что цена опустилась и сейчас находится на уровне $45/барр., констатирует Кондратенко. Российский рубль подешевел до 60 руб./$. «Ввиду такой волатильности <...> делать слишком оптимистические прогнозы роста автомобильного рынка не стоит, – поясняет он. – К тому же продолжающиеся западные санкции приводят к оттоку инвестиций в России и снижают уровень покупательной способности». Огромную роль играют госпрограммы стимулирования спроса, «без которых невозможно бы было остановить падение рынка последних нескольких лет и достичь позитивного роста в 2017 г.», подчеркивает Кондратенко. Но в этом году ожидается завершение программы обновления парка (скидки на новые машины при утилизации старых или их обмене) – главной стимулирующей меры на рынке, у некоторых компаний лимиты по субсидиям уже закончились или близки к этому, говорят сотрудники двух автоконцернов. В июле запущены новые программы – «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», «Российский тягач» и др. (в рамках госпрограмм льготного автокредитования и льготного лизинга). Но прогнозируемые продажи по ним – около 85 650 машин разных типов в 2017 г. – несопоставимы с эффектом программы обновления парка. По ней с начала года до 25 июня было реализовано около 211 300 автомобилей из 250 000 прогнозируемых, по данным Минпромторга.

Как загрузить заводы Суммарная мощность российских автозаводов – 3,2 млн машин в год. В условиях ограниченного спроса им нужно развивать экспорт, отмечает Смилкстиньш. Автозаводам также нужно сосредоточиться на производстве наиболее востребованных моделей, говорит Кондратенко. По прогнозу Frost & Sullivan, к 2023 г. производство будет на уровне 2,1 млн шт. в год.

Frost & Sullivan не верит в значительный рост российского авторынка и в дальнейшем. «В базовом сценарии при экономической волатильности и нестабильности курса, а также отказе от программ господдержки уже в 2018 г. рынку будет очень тяжело демонстрировать рост ввиду низкой покупательной способности населения», – говорит Кондратенко. К 2023 г. рынок увеличится до 1,6 млн легковых автомобилей. К 2025 г. при сохранении ожидаемых компанией ежегодных темпов роста (1,8%) рынок достигнет 1,65 млн шт. Это меньше базового ориентира проекта новой стратегии развития автопрома – 2,2 млн машин к 2025 г. (в разработке документа участвует McKinsey). По прогнозу PwC, продажи легковых машин в России в 2021 г. могут составить 2,18 млн шт. – за счет восстановления цены на нефть и роста потребительской уверенности, говорит старший менеджер PwC в России Виктория Синичкина. Прогнозная модель BCG рассчитана только до 2020 г. «в силу высокой волатильности российского рынка», поясняет директор BCG и лидер автомобильной практики BCG в России и СНГ Артурс Смилкстиньш. Но даже по текущей оценке продажи к 2020 г. достигнут 1,9 млн легковых автомобилей.

«По прогнозу, волатильность курса рубля будет продолжаться в ближнесрочной перспективе, равно как и экономические санкции будут сохранены, – комментирует Кондратенко. – В таких условиях, а также учитывая планы сокращения господдержки рынка не приходится рассчитывать на активный рост продаж новых автомобилей». Будет сказываться и конкуренция с активно растущими продажами подержанных автомобилей, добавляет он.