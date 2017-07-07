В первом полугодии рынок новых автомобилей вырос на 7% М. Стулов / Ведомости

В первом полугодии 2017 г. рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей вырос на 6,9% до 718 529 шт., сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Во II квартале 2017 г. продажи выросли на 12%, что компенсировало медленный старт в начале года, поясняет председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер. По его словам, эти цифры соответствуют прогнозу АЕБ. В январе ассоциация прогнозировала рост рынка по итогам 2017 г. на 4% до 1,48 млн автомобилей.

В июне 2017 г. было продано больше машин, чем в любой другой месяц года, следует из статистики. Год к году продажи в июне выросли на 15% до 141 084 автомобилей и на 0,6% к июню 2015 г.

Рынок не вырос в глобальных величинах, поясняет заместитель председателя правления ГК «Австоспеццентр» Александр Зиновьев: высокие показатели июня и полугодия обусловлены низкой прошлогодней базой. Также на рост повлияли программа льготного автокредитования и увеличение максимальной стоимости машины, подпадающей под эту программу, до 1,45 млн руб., добавляет он.

В лидерах роста – массовые бренды, отмечает гендиректор ООО «Независимость-Финсервис» Наталья Жильцова. По итогам полугодия положительную динамику показали Lada, Kia, Hyundai, Renault, Toyota, Volkswagen, Nissan, Skoda, падение зафиксировано у Toyota (-1%) и Nissan (-3%). Лидерство по продажам сохраняет Lada: за шесть месяцев продан 140 231 автомобиль (+13%).

В начале 2016 г. у Nissan продавались две модели, которых сейчас на рынке нет, – это Juke и Tiida, объясняет представитель компании. Несмотря на их отсутствие, Nissan растет благодаря бестселлерам X-Trail, Qashqai и Almera, продолжает он. К тому же, по словам представителя Nissan, с июля Juke возвращается в Россию: это укрепит позиции компании и сделает линейку более конкурентной. Подходит к концу жизненный цикл ключевых моделей – Qashqai и X-Trail, признает Зиновьев, но уже в 2017 г. ожидается обновленный X-Trail, а в начале 2018 г. – новый Qashqai.

По словам представителя Toyota, компания достигла поставленных целей.

Игроки премиального сегмента пока падают либо показывают скромный прирост в продажах, отмечает Жильцова. Согласно АЕБ продажи за полгода упали у Mercedes-Benz (-7%), Lexus (-5%), Audi (-24%), Land Rover (-4%) и Porsche (-17%), выросли у BMW (+3%) и Infiniti (+16%). Во II квартале в премиум-сегменте наблюдались последствия высокого курса рубля, что затягивает принятие решения клиентом, так как многие хранят сбережения в иностранной валюте, отмечает председатель правления группы «Авилон» Андрей Павлович. Динамика продаж в премиальном сегменте более инертна по сравнению с массовым, говорит представитель Mercedes-Benz: во время кризиса премиальные бренды росли, затем было падение, сейчас продажи постепенно восстанавливаются.

Mercedes-Benz остается лидером премиального сегмента – 17 726 проданных за полугодие автомобилей. У компании практически ежемесячно открывается дилерский центр в крупных городах или регионах, а линейка брендов остается самой широкой в премиальном сегменте, объясняет представитель компании. У Audi в начале 2017 г. были проблемы с установкой системы «ЭРА-Глонасс», поэтому поставки автомобилей были ограничены, но «Авилон» фиксирует прирост по марке, говорит Павлович. В премиальных брендах стимулы к росту дают обновленные модели, добавляет Жильцова. В мае Audi выпустила на рынок новую Q5, но говорить о доли продаж этой модели пока рано, указывает Павлович. До конца года ожидаем новую Audi А8, добавляет Жильцова.

Динамика рынка в первом полугодии, конечно, радует, но не превзошла ожидания, отмечает Зиновьев.

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