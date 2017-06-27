Производство Lada не успевает за растущим спросом

Премьера Vesta вызвала ажиотаж у потенциальных покупателей Егор Алеев / ТАСС

Запасы российских дилеров «АвтоВАЗа» с апреля – мая 2017 г. сохраняются на уровне одного месяца продаж – это примерно вдвое меньше, чем было ранее. Об этом «Ведомостям» рассказали топ-менеджеры двух крупных дилерских компаний. Завод не сокращал отгрузку – растут продажи автомобилей, в итоге дилерам не хватает машин, замечают они. Рост наблюдается с июля прошлого года, в мае 2017 г. продажи подскочили на рекордные 22% по сравнению с годом ранее, свидетельствует статистика АЕБ (весь рынок растет с марта). Но для перестройки цепочки закупок комплектующих – в данном случае для резкого увеличения производства – требуется время, примерно 6–7 месяцев, комментирует один из собеседников.

В условиях текущего производства и спроса дилеры, по словам одного из них, сократили или вовсе убрали скидки на самые ходовые модели (они доходили до 2–2,5%). У «АвтоВАЗа» действует 30-дневная отсрочка платежа – этого сейчас хватает, чтобы продать машину, объясняет дилер. Другой собеседник говорит, что некоторые компании стараются продавать машины с дополнительными опциями. В этом случае машину можно забрать на месте, иначе наиболее востребованные модели – седан Lada Vesta, универсал и фургоны Largus, высокий хетчбэк Xray – придется подождать недели две, рассказывает он.

«В настоящее время сток достаточен, чтобы дилеры полностью выполнили свои планы продаж, – прокомментировал «Ведомостям» представитель «АвтоВАЗа». – Производство старается достаточно оперативно реагировать на изменения спроса, если в отдельных регионах возникает легкий дефицит отдельных моделей. Мы продолжаем также активно взаимодействовать с поставщиками, которых мы уже в I квартале начали плавно готовить к потенциальному росту продаж на рынке».

Дилеры ожидают, что складские запасы у них нормализуются осенью 2017 г. Производство с сентября вырастет до 29 000 машин в месяц, уточняет один из них. Для сравнения: план на июль и август – примерно по 22 000 автомобилей Lada, добавляет он. В июле на двух линиях, где выпускаются автомобили на платформе Kalina/Granta (выпускается также Datsun) и B0 (производятся модели под брендами Lada, Renault и Nissan), будут введены дополнительные смены в выходные – 1, 8 и 15-го числа, говорится на сайте профсоюза завода. Это сделано планово и связано, скорее всего, с корпоративным отпуском на «АвтоВАЗе», замечает один из дилеров. Отпуск на заводе продлится с 24 июля по 6 августа, напоминает представитель «АвтоВАЗа». О производственном графике он не стал говорить, заметив, что «это внутренняя информация, живой процесс».

Самая дорогая Lada В начале января «АвтоВАЗ» поднял цены на ряд моделей. Например, на Granta (самая продаваемая модель марки в России) – на 1,6% до 389 900 руб., Vesta (вторая по популярности) подорожала в базовой комплектации на 3,2% до 545 900 руб. В начале июня Мор сказал, что новые повышения цен до конца года не планируются: «Цены останутся на прежнем уровне – конечно, не говоря о новых опциях в автомобилях» (цитата по «Интерфаксу»). С 21 июня дилеры начали прием заявок на Xray в новой комплектации – Exclusive, самой дорогой в модельном ряду Lada: 805 900–830 900 руб.

Президент «АвтоВАЗа» Николя Мор прогнозировал, что по итогам 2017 г. российский рынок вырастет на 5–10% (в 2016 г. сократился на 11% – на 1,4 млн шт.), а продажи Lada превысят 300 000 автомобилей, т. е. увеличатся минимум на 13%. Но этот показатель будет также зависеть от возможности поставщиков, отмечал он.

В 2016 г. дилеры жаловались на дефицит Largus: им с весны по осень не хватало фургонов. Один из собеседников предполагал, что это связано с нехваткой компонентов. В октябре завод нарастил поставки Largus и устранил дефицит, но в марте 2017 г. дилеры рассказали «Ведомостям», что им не хватает уже пассажирских версий Largus. По итогам 2016 г. из-за нехватки комплектующих «АвтоВАЗ» недовыпустил около 10 000 машин, сообщали источники «Ведомостей». Рост спроса сказался и на сроках доставки: обычно машины приходили в течение 10 дней, а к марту сроки доставки выросли примерно на неделю. Для решения проблемы «АвтоВАЗ» привлек дополнительные логистические компании.

Нормальными считаются дилерские запасы на уровне 1–2-месячных продаж, сейчас у основных игроков они составляют 1–3 месяца, говорит президент Российской ассоциации автодилеров Олег Моисеев. Рынок пока только оживает и дефицитных моделей среди иномарок практически нет, одно из исключений – компактный кроссовер Hyundai Creta с удачным соотношением цена/качество, замечает он. Эта модель выпускается на заводе «Хендэ мотор мануфактуринг рус» в Санкт-Петербурге с августа 2016 г. По итогам прошлого года она оказалась на 15-м месте, по итогам пяти месяцев 2017 г. – уже на 5-м, гласят данные АЕБ.

Устойчивый рост продаж Lada Моисеев объясняет тем, что автомобили новой линейки «АвтоВАЗа» – Vesta и Xray – сопоставимы по качеству с моделями в своем сегменте, при этом дешевле. Если брать старую линейку автопроизводителя – Granta и проч., то эти машины покупают прежде всего из-за их низкой цены, отмечает он.