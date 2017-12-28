Toyota Fortuner: Степной волк

Базовые технические параметры Toyota Fortuner – рама, дизель, неразрезной задний мост, блокировки дифференциала, клиренс 225 мм – заставляют воспринимать его прежде всего как истинный внедорожник Toyota

Второе поколение Fortuner, построенное на платформе пикапа Hilux с его крепкой рамой, уже два года продается во многих странах мира и успело себя хорошо зарекомендовать. Первое поколение модели разошлось тиражом более миллиона автомобилей, производилось в разных странах мира, в том числе в Казахстане. Но для нас Fortuner - имя новое (название происходит от английского fortune – «удача»).

До появления в России внедорожник, который производят в Таиланде, в основном ездил в южных странах. Для нас его адаптировали зимним пакетом - добавили воздуховоды в салоне, обогрев передних сидений, лобового стекла (в зоне остановки щеток стеклоочистителей), зеркал и руля. На наш рынок пока поставляется только версия с 177–сильным турбодизелем и 6-ступенчатым «автоматом», подключаемым полным приводом с блокировкой заднего дифференциала и множеством электронных помощников. Машины для тест-драйва были еще и обуты в «злые» покрышки Goodyear Wrangler размерностью 265/60R18 на легкосплавных дисках. Глядя на эти протекторы, можно было легко догадаться, что на 800-километровом маршруте вокруг Оренбурга Fortuner редко увидит асфальт.

Зная базовые технические параметры Fortuner (рама, дизель, неразрезной задний мост, блокировки), воспринимаешь его прежде всего как истинный внедорожник. Но салон вполне комфортный: сиденья обшиты кожей, водительское оснащено электрорегулировками, углы центральной консоли передней панели прикрыты мягкими накладками. Дисплей мультимедийной системы 7-дюймовый, два перчаточных ящика, один из них охлаждаемый. Для семи посадочных мест предусмотрено аж 12 подстаканников. Сиденья второго ряда сдвигаются, и у них регулируются по наклону спинки. По бокам багажника - два откидных сиденья, размерами явно под детей. Если их разложить, багажник составит скромные 200 л, сложив второй и убрав третий ряд, получите максимальный погрузочный объем 1080 л с ровным полом. К обустройству салона хотелось бы добавить розетку 220 В (она есть в дорогих версиях для других рынков) и убрать автоматический привод двери багажника, который работает издевательски медленно. Такой не к лицу истинно мужскому автомобилю, каким кажется Fortuner.

Оценивать поведение машины на асфальте на специальной внедорожной резине – занятие бессмысленное. Руль, делающий от упора до упора почти три оборота, нельзя оставить без корректирующего усилия ни на мгновение, плюс шум от колес и расход топлива 13,2 л/100 км (в режиме Eco на заднем приводе). Единственная компенсация за всё - плавность хода, достигнутая в том числе благодаря задней пружинной подвеске (вместо рессор у Hilux). Но от навеянной шоссе тоски не остается и следа, как только рамный Fortuner съезжает на грунт! Автомобиль оживает, словно дикий зверь, выпущенный из клетки. Хитрый и злой вырез фар внедорожника на фоне степных просторов теперь невольно ассоциируется с волком - хищным и беспощадным.

Мы разгоняемся под 80 км/ч на уходящей за горизонт узкой дорожке, пробитой по слегка размытому чернозему. Fortuner настолько уверенно едет, что по ощущениям из него можно выжать и 120 км/ч. Лишь предупреждение инструкторов о глубоких канавах на дороге заставляют умерить пыл.

Ход педали газа достаточно большой, что позволяет точно работать дросселем. Но, как только стрелка тахометра минует отметку 3000 об./мин., тяга идет на убыль, а шум мотора нарастает. Система курсовой устойчивости VSC периодически вмешивается в управление машиной, но делает это в последний момент, когда уже начинаешь ловить машину рулем.

Но мы двигаемся на заднем приводе, пока держа в уме возможность активировать полный (подключить переднюю ось можно на ходу до скорости 100 км/ч). Включить 4WD пришлось на коротком, но достаточно крутом подъеме, перед которым пришлось сбросить скорость. Fortuner забуксовал в грязи задними «лапами» и беспомощно сполз вниз. На «всех четырех» он взял препятствие без помощи блокировки заднего моста и демультипликатора. Подключение и отключение переднего привода занимает примерно 3 с.

На преодоление пологих подъемов и спусков, канав и бродов оказалась достаточно заднего привода 2WD в содружестве с цепкой резиной, клиренсом 225 мм и короткими свесами. Но есть еще разница в комфорте – на заднем приводе корму кидает влево и вправо, и хоть заносы легко корректировать рулем, у пассажиров от подобной раскачки возникают не очень приятные ощущения. Блокировка дифференциала понадобилась Fortuner на протяжении всего двухдневного маршрута только однажды, в остальное время хватало полного привода и понижающей передачи. Кроме уже перечисленных достоинств у Fortuner еще и огромный ход подвесок. В попытке съехать в кювет, чтобы вывесить заднее колесо, показалось, что скорее внедорожник ляжет на крышу, чем покрышка оторвется от грунта.

Нельзя не отметить грамотную работу системы стабилизации, включая пробуксовочную систему, – они не мешают на бездорожье, а на гравии даже позволяют скользить наружу задней осью. Гравийный участок оказался интересным – с профилированными широкими виражами разной крутизны и перепадом высот. При почти полном отсутствии встречного транспорта управлять внедорожником здесь было сплошным удовольствием благодаря предсказуемым реакциям машины с подключенным полным приводом.

После того как стемнело, скорость передвижения ограничилась дальностью освещения дороги светодиодными фарами. Кромка светлого сектора оказалась очень контрастной и располагалась слишком близко к капоту, поэтому приходилось постоянно включать дальний свет. Первый день закончился преодолением длинного участка в степи с раскисшими колеями глубиной чуть ли не по колено, где до нас ездили, судя по всему, только трактора типа «Беларусь». К удивлению, все Fortuner остались целы, а вот сопровождавший нас ветеран Land Cruiser 100 оторвал передний бампер.

Погода внесла коррективы в программу следующего дня – подморозило, выпал снег, сделав все дороги — и асфальт, и грунтовые – скользкими. Длинные прогоны вдоль трубопровода, где обычно ездит спецтехника нефтяников, трудностей для нас не составили, а вот крутые и длинные спуски в предгорьях Урала заставили удвоить внимание — снег быстро раскатывало в голый лед колесами впереди идущих машин. Здесь хорошо выручал электронный помощник спуска с горы (DAC), распределяющий тягу трансмиссии и подтормаживающий колеса.

На коротком лесном участке огромные ходы подвесок опять проглотили все канавы, рытвины и ухабы. Мы преодолели несколько речек вброд. Водные препятствия, покрытые ледяной коркой, внешне выглядели опасными, но на деле оказались легкими для Fortuner, способного преодолевать брод до 70 см.

Второй день теста все машины завершили без ран и в добром здравии вернулись домой. В отличие от водителей, большинство которых явно устали. Но сил хватило на спор: почему Fortuner стоит дороже другой модели Toyota - Prado, при схожих габаритах и силовых агрегатах. Аргументы в пользу большей ценности Fortuner — его хорошее оснащение в стартовой версии: турбодизель, автомат, семь посадочных мест, полный привод с блокировкой заднего дифференциала. То есть внедорожники получились для разных целей и, соответственно, категорий владельцев: Prado - модник с городской пропиской (несмотря на постоянный полный привод), Fortuner - потенциальный хит для любителей охоты, рыбалки и дальних путешествий за пределами хорошего асфальта. Такому не страшны царапины на теле, ибо шрамы только придают мужественности таким лицам. В любом случае появление у нас нового рамного внедорожника от уважаемого бренда - положительный знак для рынка и дополнительный выбор для покупателей.

Toyota Fortuner сейчас поставляется в Россию только с дизельным мотором в двух комплектациях: «Элеганс» — 2,6 млн руб. и «Престиж» — 2,8 млн руб. В I квартале 2018 г. появится версия с бензиновым 163-сильным мотором 2,7 л и механической КПП, которая будет дешевле.