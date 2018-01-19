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Владимир Штанов
Легковые автомобили
Статья опубликована в № 4490 от 19.01.2018 под заголовком: Электричество вместо бензина

Группа PSA электрифицирует все свои машины

Но в России компания по-прежнему будет собирать машины с двигателями внутреннего сгорания – на электромобили нет спроса

Продукция группы PSA (бренды Peugeot, Citroen, DS, Opel и Vauxhall) к 2025 г. «будет на 100% электрифицирована», в том числе с использованием технологий купленной в 2017 г. марки Opel, объявил президент PSA Group Карлос Таварес на автосалоне в Детройте (его слова передала CNBC). Речь идет о выпуске «чистых» электромобилей и подзаряжаемых гибридах. Но это не означает, что группа прекратит предлагать автомобили с двигателями внутреннего сгорания, уточнил «Ведомостям» представитель группы: «Для каждой модели клиент сможет выбрать либо двигатель внутреннего сгорания, либо электродвигатель».

У PSA есть производство и в России – на калужском «ПСМА рус». Здесь выпускаются легковые модели, скоро начнется серийное производство нескольких моделей коммерческих автомобилей (LCV). Но все они будут оснащены двигателем внутреннего сгорания. Будет ли к 2025 г. организовано производство электромобилей PSA и в Калуге, представитель группы не сказал.

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