Toyota Land Cruiser Prado: когда дизайн не важен

Внедорожный арсенал у Toyota Land Cruiser Prado на высоте Вадим Овсянкин

В Toyota Motor грядут революционные изменения в области дизайна. Раньше внешний вид моделей утверждал так называемый комитет, в который входило 100 человек. В основном это были технари и боссы разного уровня, каждый из которых вносил правку и замечания, наподобие – «Такой изгиб крыла не пройдет, с технической точки зрения будет затратно» или «Стиль слишком дерзкий, не в духе традиций компании». Учитывая преобладание консервативных взглядов в Toyota, неудивительно было наблюдать на выходе довольно серенькие внешне серийные автомобили. Но увидев, во что превратил Кia главный дизайнер марки Питер Шрайер, президент Toyota Акио Тойода решил: «Мы больше не будем делать скучные машины!» Комитет сократили до 10 человек, и творческие идеи пошли в жизнь.

По холоду в России

Революция в дизайне пока миновала Land Cruiser Prado. Это было очевидно по двум стоявшим рядом внедорожникам – обновленному и предшественнику – в московском пресс-парке Toyota, куда я приехал забрать автомобиль. По сути, Prado – та же модель образца 2009 г., облик которой создала европейская команда Toyota с участием российского дизайнера Владимира Пирожкова. Но передок машины изменили: исчезли плаксивые фары, которые делали лицо Prado скучным, поставили новую решетку радиатора, капот сделали в стиле старшего Land Cruiser 200, задние фонари сохранили форму, но стали светодиодными. Новый бампер удлинил внедорожник на 60 мм. В салоне – новые руль, приборы и центральная консоль с блекловатым 8-дюймовым сенсорным экраном в обрамлении опять же скучного серебристого пластика. Под дисплеем для управления внедорожными настройками появились две «шайбы» (вместо одной большой), меняющие режимы демультипликатора коробки передач и системы выбора режима движения по бездорожью Multi Terrain Select (MTS).

Пятиместная версия Prado теперь может оснащаться раздельным климат-контролем и подогревом сидений заднего ряда (раньше только семиместная). Вариант с проверенным временем 177-сильным дизелем 2,8 л и 6-скоростной автоматической коробкой передач – то, что надо для дальней поездки к промерзшему полигону под Минском. Ночной бросок на 1000 км вчетвером с забитым багажником оказался неутомительным для всех пассажиров: те, кто сзади, теперь тоже могут регулировать наклон спинки сидения. У одного из них даже получилось выспаться, что, по его признанию, в машине с ним бывает очень редко. За комфорт пассажирам нужно также благодарить установленные сзади пневмоподвеску и систему KDSS, контролирующую работу стабилизаторов поперечной устойчивости. В системе настроек режимов движения прибавились Sport S и Sport S+ (прежде были Eco, Normal и Sport), но я использовал экономичный как самый комфортный. Расход вышел 8,7 л при умеренных, до 100 км/ч, скоростях на трассе и 10 градусах мороза за бортом.

Порадовало еще одно техническое новшество в Prado – автоматическое переключение с дальнего на ближний свет. Система срабатывала всегда четко и вовремя, не ослепляя ни встречный, ни попутный транспорт, но не реагировала на отражение от дорожных знаков. Там, где была видна дорожная разметка, надежно срабатывала система контроля полосы движения. Но она помогала водителю только предупреждающим звуком – к сожалению, старомодный гидроусилитель руля Prado держать машину в полосе, как электроусилители, не может.

Движение по шоссе вообще не самая сильная сторона внедорожников – со скоростью высоким машинам лучше не шутить. И Prado здесь не исключение, хотя у него установлены адаптивные амортизаторы AVS (меняют жесткость отбоя подвески) и активные стабилизаторы (упомянутая KDSS). Но он и не провоцирует на быструю езду – в Prado приятно спокойно парить над дорогой, а не закладывать виражи или резко ускоряться. К тому же он прожорлив: если включать удобные для обгона режимы Sport S или Sport S+, расход топлива вырастает чуть ли не в 2 раза.

Дорога от шоссе на армейский полигон, где Prado ждали заснеженные овраги, канавы, крутые спуски и подъемы, была накатана шестиосным армейским колесным тягачом. Ледяной каток позволил убедиться, что система стабилизации движения Prado работает отменно. Я хулиганил газом и рулем, пытаясь сорвать машину в занос, но тщетно. На скорости до 60 км/ч электронные помощники держали машину в узде. Азарт пришлось придержать до настоящего бездорожья, где ESP можно отключить (но после 50 км/ч она вновь активируется автоматикой).

Внедорожный арсенал у Prado на высоте: постоянный полный привод с понижающим рядом передач (демультипликатором), принудительная блокировка центрального и заднего дифференциалов. Вдобавок короткие свесы, высокий клиренс 215 мм и запас хода подвесок (гидравлика KDSS регулирует жесткость опор стабилизаторов поперечной устойчивости, а на бездорожье полностью распускает их, делая ходы колес максимальными). И плюс вспомогательная электроника. Когда я вывесил заднее колесо, автомобиль забуксовал, и демультипликатор, конечно, не помог. Выручила MTS. В ней пять режимов – «Грязь и песок» (Mud & Sand), «Щебень» (Loose Rock), «Могул» (Mogul, т. е. бугры и рытвины), «Камни и грязь» (Rock & Dirt), «Крупные камни» (Rock). В каждом из режимов изменяется алгоритм управления дроссельной заслонкой, тормозной и антипробуксовочной системами для оптимального распределения крутящего момента по колесам и обеспечения максимальной тяги на разных покрытиях. В обновленной версии появился режим Auto, который анализирует информацию с датчиков и подбирает оптимальный режим, освобождая от раздумий, что же лучше выбрать на снегу – «Грязь и песок» или «Камни и грязь»? Включив Auto, я выехал из канавы без проблем – отличный помощник!

Съехав в небольшой овраг, я пытался использовать круиз-контроль для бездорожья Crawl Control. Он держит маленькую скорость (от 2 до 10 км/ч), позволяя водителю управлять машиной, не трогая педали. Но с ним я на полигоне общего языка так и не нашел. Многие подъемы в карьере приходилось преодолевать ходом, и «пешеходный круиз» только мешал.

По жаре в Африке

15 часов полета, две пересадки, и мы попадаем в сказку. В Намибии нас ждали разные ландшафты – пустыня, горы, камни, песок и лесные заросли. За три дня мы накатали на Prado около 800 км. Немного, если отмерять по обычным дорогам, но по ним мы почти не ездили. Дорог в Намибии проложено сравнительно много – 60 000 км, но только десятая их часть с асфальтовым покрытием, остальное – грунтовки.

В Намибии левостороннее движение, но у нас были леворульные европейские версии, управлять которыми континентальным европейцам было привычнее и безопаснее. По грунтовым дорогам мы двигались колонной. Машины были оснащены тем же дизелем 177 л. с., но в салоне бросилось в глаза отсутствие кнопки принудительной блокировки заднего дифференциала (в европейской версии в заднем мосту стоит дифференциал повышенного трения Torsen) и блока подогревов (руля, лобового стекла, форсунок омывателя, предпускового мотора), которые были у московского Prado, – да и зачем они, когда за бортом +35 градусов Цельсия?

Маршрут начинался от портового городка Уолфиш-Бей на побережье Атлантического океана. Мы то углублялись внутрь страны, то возвращались обратно к берегу. Несмотря на огромные просторы, значительная часть Намибии – пустыни Калахари и Намиб, и всего треть страны пригодна для жизни людей. Но на эту треть мы почти не заезжали. Песчаные пляжи и пустыни – самое легкое, что было на пути: давление в колесах скидывали с 2,5 до 1,5 атмосфер, и мы летели по песку, часто даже не включая демультипликатор.

Монотонная саванна, в которой нас встречали, а иногда сопровождали обезьяны, буйволы, коровы и страусы, быстро кончилась. Примерно через 100 км чередования гор и пустынь, причем разного цвета – то светло-желтого, то серого, то цвета кабачковой икры, – и появился первый лесной участок. Там были обед и привал, сопровождавшийся строгим предупреждением не разбредаться: вокруг дикие животные, а они тоже есть хотят. Чтобы избавить нас от местной мошкары, подожгли находившийся вокруг в изобилии слоновий помет и пожелали всем приятного аппетита.

После ланча, не успели мы отъехать и километра от места стоянки, из леса наперерез нам вышел производитель репеллента – слон, вернее, слониха. «Из машины не выходить!» – скомандовал наш руководитель. Честно говоря, особого желания покидать Prado и так не было. Явление было настолько впечатляющим, что, когда мы остановились на ночлег неподалеку в палатках, многие не на шутку беспокоились, не затопчут ли нас слоны ночью.

На камнях и в болоте

В начавшейся вскоре гористой местности пришлось задействовать весь потенциал Prado. Наверняка вам когда-нибудь приходилось ходить в горах по крутому склону, перепрыгивая с камня на камень. То же самое делали мы, но на машине. Понижающий ряд, MTS в «каменный» режим – то «Крупные камни», то «Щебень». Иногда я включал и Auto Mode, и он тоже не подводил. Спуски, подъемы – и все по камням. Я вышел из машины, чтобы сделать пару кадров, и едва не подвернул ногу – здесь идти-то невозможно, а мы едем!

Пока фотографировал, а затем аккуратно, чтобы не убиться, перепрыгивал по валунам до машины, остальные скрылись за перекатом. Мы добрались на Prado до вершины и замерли. Колонна ушла, вернее – уползла вперед, и нашему взору открылся пейзаж в виде непроходимых каменистых россыпей – что на спуске, что на подъеме. А главное – куда ехать? Ведь это же не песок, где остаются следы от впереди идущего автомобиля. Да и понятие «ехать» разум воспринимал с трудом. Движение в любом направлении выглядело безумием. Мой напарник, поклонник марки Toyota, впервые приглашенный на такое мероприятие компанией, наотрез отказался садиться за руль: «Разве здесь может проехать автомобиль?!»

Кое-как мы вычислили верное направление и двинулись вперед. И скажу честно, в этот момент мне было все равно, какой у центральной консоли Prado дизайн, пластик и экран. Жизненно важными были внедорожные способности машины. Здесь нам пригодился бесполезный в российских снегах режим Crawl Control. На каменной горе, когда каждое неверное движение газом может закончиться переворотом автомобиля, Crawl вычислял оптимальный ритм движения с минимальным проскальзыванием колес, и Prado медленно сползал вниз и так же плавно карабкался вверх, позволяя водителю концентрировать внимание на руле и дороге. Можно было вручную подстраивать скорость движения (пять ступеней), но лучше электроники справляться не удавалось.

Кстати, в обновленном Prado появились камеры кругового обзора. Особой пользы, кроме удобства при парковке, я в этой функции поначалу не заметил. Так, преодолевая подъем, когда капот закрывал нужный сектор обзора, огромные камни на картинке с передней камеры выглядели как пляжная галька – полезной информации никакой. Но чуть позже, когда нам пришлось проезжать сквозь тесные ворота, причудливо выложенные природой слоеным пирогом из камней, я мог ориентироваться только по изображению на камере с контурами габаритов машины. Без нее мы исцарапали бы все бока Prado.

Crawl Control оказался хорош как в горах, так и для преодоления заболоченных ущелий, где нога погружалась в слой раскисшей почвы почти по колено. Пробиться ходом здесь не удавалось – лихачи зависали на брюхе. Их терпеливо вытягивала лебедкой Toyota Hilux службы сопровождения, а за процессом с окружающих скал с любопытством наблюдали крупные обезьяны. А вот с включенным «внедорожным круизом» никаких сложностей на мокром участке не возникало – почти не буксуя, Prado уверенно проползал низину.

И такое веселье продолжалось почти три дня. Вероятно, создатели машины проделали немало подобных маршей, потому почти неудивительно, что, даже болтаясь по валунам, Prado продолжал радовать комфортом. Мягкие вставки по бокам центральной консоли избавили нас от синяков на ногах, удобная посадка в креслах и ручки на передних и средних стойках кузова помогали при качке и кренах, огромный ящик под широким центральным подлокотником хранил бутылки с водой в прохладе, а климат-контроль спасал от жары нас самих. Вода, между прочим, в Намибии вообще в дефиците – проще купить Coca-Cola, чем питьевую воду.

В таких суровых условиях, на выживание, у Prado найдется мало соперников, и эту уникальную ДНК обещают сохранить в нем надолго, несмотря на все дизайнерские революции. Скорее всего, в новом поколении облик модели изменится, но основа – высокие внедорожные способности, надежность и качество – останутся прежними.