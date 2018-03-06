Kia Rio снова стал самым продаваемым автомобилем в России

Kia Rio отодвинула на второе место бестселлер января Lada Vesta Евгений Егоров / Ведомости

Самым продаваемым автомобилем февраля и первых двух месяцев 2018 г. стал Kia Rio, свидетельствует статистика Ассоциации Европейского бизнеса (АЕБ): 8979 и 15 561 машина соответственно. Корейский автомобиль производится на петербургском заводе «Хендэ мотор мануфактуринг рус». Рекомендованная цена Rio в базовой комплектации для дилеров – от 544 410 руб., Rio X-line – 670 410 руб., говорится на сайте компании.

Kia Rio отодвинула на второе место бестселлер января Lada Vesta: их за февраль продано 8456, а с начала года – 15 152. Vesta дешевле Rio: седан 2018 г. стоит от 512 910 руб. Универсал, согласно сайту компании, стоит от 589 410 руб., cross-версия – от 693 810 руб.

Третье место у Lada Granta (6861 и 12 176 шт. соответственно), четвертое – у Hyundai Creta (5937 и 9770 шт. соответственно).

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в феврале 2018 г. выросли на 24,7% (год к году) до 133 177 машин, следует из данных АЕБ. Самой продаваемой маркой остается Lada (27 401 шт.), на втором месте – Kia (17 795), далее – Hyundai (13 434) и Renault (11 268). Растут продажи всех брендов из топ-10. За январь-февраль 2018 г. продажи выросли на 27,5% до 235 641 машины.

«Это впечатляющий момент для рынка, уставшего от плохих новостей, поступавших еще год назад», - комментирует председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер. Прогноз авторынка на 2018 г. положительный, но ассоциация ожидает, что с марта восстановление будет замедляться за счет роста базы, который начался в 2017 г.

Представители Kia и «АвтоВАЗа» пока не ответили на запросы «Ведомостей».

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