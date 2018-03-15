Bentley Bentayga V8: Меньше, да лучше

Bentayga V8 – плоть от плоти Bentley: двигатель лишился трети рабочего объема, но стал лишь на 10% менее мощным – 550 л. с. против 608 л. с. Bentley

Мировая премьера Bentley Bentayga V8 (название первого кроссовера в истории Bentley образовано от фамилии основателя компании Уолтера Оуэна Бентли и слова «тайга») только что прошла на автосалоне в Женеве, а незадолго до этого марка представила новинку журналистам на тест-драйв – на горных дорогах в окрестностях Китцбюэля и на автобанах соседней Германии. Перед тем как отправиться в Австрию, я взял в Москве Bentayga с двигателем W12 – освежить свои ощущения. До этого мы тестировали Bentley Bentayga W12 в Москве летом и не летали – парили над столицей: настолько быстрым и комфортным оказался автомобиль. Но зимой мои ощущения оказались иными: в конце января в Москве погода была настолько снежной, а дороги – настолько скользкими, что за неделю теста я ни разу не захотел испытать законы физики и продавить педаль в пол – 608 л. с. и 900 Нм 12-цилиндрового двигателя зимой для меня оказались явно избыточными.

Хотя я прекрасно помнил, что современные полноприводные Bentley славятся своей устойчивостью и дружелюбностью к водителю: по сухой дороге вести эти купе, лимузины и кроссоверы можно двумя пальцами одной руки, неважно, сколько лошадиных сил у них под капотом – 435, 550 или 608. И в этом смысле Bentayga V8 – плоть от плоти Bentley: двигатель лишился трети рабочего объема, но стал лишь на 10% менее мощным – 550 л. с. против 608 л. с. Одновременно 8-цилиндровый Bentayga стал на 45 кг легче, улучшилась развесовка по осям (57,5 : 42,5 в пользу передней оси у версии с двигателем W12 по сравнению с 56,0 : 44,0 у V8). И пилотировать Bentayga стало еще комфортнее: если W12 регулярно тебе напоминает, насколько мощным и тяжелым автомобилем ты управляешь, то V8 деликатнее и нежнее – это касается и ускорений, и торможений. Впрочем, тут надо учитывать, что с погодой нам повезло: хотя в Альпах эта зима очень снежная, в день нашего теста на дорогах Тироля и Германии было сухо.

С начала продаж Bentley Bentayga в 2016 г. было реализовано 10 000 автомобилей, из них 1400 – с дизельными двигателями. Опираясь на статистику продаж Bentley Continental и Flying Spur с двигателями W12 и V8, у которых более половины приходится на автомобили с менее мощными моторами, компания прогнозирует, что так же более 50% покупателей Bentayga выберут версию с двигателем V8.

Тем более что во всем остальном Bentayga идентичны – та же 8-ступенчатая коробка передач, та же полноприводная трансмиссия с распределением крутящего момента 40/60 в пользу задних колес, те же уровень отделки интерьера и опции, доступные покупателю.

Внешне Bentayga с двигателями W12 и V8 практически близнецы. Главное отличие – у менее мощной версии черная, а не хромированная решетка радиатора и черная же окантовка фар и задних фонарей. Здесь налицо некоторая маркетинговая путаница: у флагманского лимузина Bentley Mulsanne черная окантовка фонарей – привилегия самой мощной версии Speed.

С приходом на пост главного дизайнера Bentley Штефана Зилафа (бывшего главного дизайнера по интерьерам Volkswagen Group) британская марка быстро и радикально улучшила качество внутренней отделки своих автомобилей. Bentayga V8 – еще одно тому подтверждение. Для интерьера версии V8 доступен новый цвет кожи – каштановый Cricketball и четыре дополнительных цвета крестообразной прострочки сидений и дверей – Kingfisher, Light Blue, Orange, Pillar Box Red. Кроме того, для Bentayga V8 предлагаются глянцевые карбоновые элементы отделки салона. Но этой опцией, на мой вкус, можно пренебречь: мало того что блестящие элементы бликуют на солнце, которое под определенным углом может ослепить водителя, так еще и быстро выйдут из моды – на смену углепластику придет какой-нибудь новый инновационный материал, тогда как благородные дерево и кожа всегда сохранят свою актуальность.

Bentayga позиционируется как «автомобиль с динамикой купе Continental GT, комфортом седана Flying Spur и внедорожными качествами Range Rover». К динамике и комфорту Bentayga (оснащенного пневмоподвеской с системой подавления кренов) вопросов нет – и новый тест это лишний раз подтвердил. Оff-road маршрута нам не предложили. (Неужели кто-то из владельцев автомобиля ценой в не самую маленькую московскую квартиру съедет на настоящее бездорожье? Разве что какой-нибудь шейх отправится погонять на Bentayga по барханам в пустыню.) Вместо бездорожья организаторы устроили нам заезды по специально подготовленной снежно-ледяной трассе – с активированной системой стабилизации ESC и отключенной, чтобы продемонстрировать, насколько глубокие ошибки водителя способна исправлять автомобильная электроника. Без проблем проехав две восьмерки с активированной ESC, на двух следующих кругах, пытаясь ехать в дрифте с отключенной системой, я дважды развернул Bentayga. С полигона мы спускались по заснеженной горке с уклоном, наверное, градусов 40–45. Здесь довелось испытать систему контролируемого спуска HDC. Она тоже не лишняя – если эго или кураж владельца Bentayga вознесут его на особо высокий и крутой холм, HDC сделает спуск более предсказуемым и простым.

В январе 2018 г. в снежной Москве расход топлива на Bentayga W12 составил у меня 18,0 л при средней скорости 34 км/ч. В феврале мы проехали на Bentayga V8 по горным дорогам Тироля и автобанам Германии 240 км, расход топлива составил 13,3 л при средней скорости 50 км/ч.