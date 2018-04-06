Рост российского авторынка продолжается уже целый год

Но докризисного уровня в 2018 году он не достигнет

Статья опубликована в № 4542 от 06.04.2018 под заголовком: Авторынок не доедет до кризиса

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













По итогам I квартала продажи легковых автомобилей, по данным АЕБ, выросли на 21,7% год к году до 392 920 машин Андрей Гордеев / Ведомости

Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) впервые дал прогноз продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей на 2018 г.: российский рынок вырастет на 9,7% до 1,75 млн машин. Это соответствует уровню 2015 г. По сравнению с прошлым годом рост замедлится – тогда продажи выросли на 12%.

Ассоциация не давала прогноз из-за отсутствия решения правительства о размере утилизационного сбора. Он был установлен в марте и начал действовать с апреля 2018 г. Сбор для новых легковых автомобилей с двигателем 1–2 л (самый популярный сегмент) вырос почти в 2 раза. Теперь за новую машину с такими характеристиками нужно отдать не 44 200 руб., а 84 000 руб. Это может привести к росту цен на импортные автомобили, что также отразится на продажах 2018 г., отмечали участники рынка. Увеличение сборов не стало сюрпризом – многие бренды уже заложили его в прайс-листы, замечает директор по развитию дилера «Рольф» Владимир Мирошников. При этом цены на машины в течение года продолжат расти, добавляет он.