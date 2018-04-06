Рост российского авторынка продолжается уже целый год
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Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) впервые дал прогноз продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей на 2018 г.: российский рынок вырастет на 9,7% до 1,75 млн машин. Это соответствует уровню 2015 г. По сравнению с прошлым годом рост замедлится – тогда продажи выросли на 12%.
Ассоциация не давала прогноз из-за отсутствия решения правительства о размере утилизационного сбора. Он был установлен в марте и начал действовать с апреля 2018 г. Сбор для новых легковых автомобилей с двигателем 1–2 л (самый популярный сегмент) вырос почти в 2 раза. Теперь за новую машину с такими характеристиками нужно отдать не 44 200 руб., а 84 000 руб. Это может привести к росту цен на импортные автомобили, что также отразится на продажах 2018 г., отмечали участники рынка. Увеличение сборов не стало сюрпризом – многие бренды уже заложили его в прайс-листы, замечает директор по развитию дилера «Рольф» Владимир Мирошников. При этом цены на машины в течение года продолжат расти, добавляет он.
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