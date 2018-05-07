Владимир Путин первым прокатился на автомобиле «Кортеж»

Заявки на машины нового семейства Aurus начнут приниматься в августе-сентябре, а продажи стартуют в I квартале 2019 года

Пресс-служба президента России

В день инаугурации президента России, 7 мая, публике впервые был показан лимузин проекта «Единая модульная платформа» (неофициально – «Кортеж»). На нем Владимир Путин приехал на церемонию в Большой Кремлевский дворец.

Что это за машина

Модель выпущена на мощностях государственного института НАМИ с привлечением российских и зарубежных партнеров. Длина лимузина – 6620 мм, ширина – 2000 мм, высота – 1695 мм, дорожный просвет – 200 мм, перечисляется в сообщении Минпромторга. У модели полный привод, мотор 4,4 л V8 (598 л. с.) и автоматическая 9-ступенчатая коробка передач.

Бронированная версия лимузина весит 6,5 т.

Помимо лимузина НАМИ разработал модели с другими кузовами: седан, минивэн и кроссовер (будет выпускаться в премиальном и бюджетном вариантах). «На сегодняшний момент все семейство автомобилей – гибридное, мощный двигатель V8 работает в паре с электромотором и высоковольтной батареей», – говорится в сообщении Минпромторга.

Сколько будет стоить «Кортеж»

Прием заказов на автомобили «Кортеж» начнется с конца августа – начале сентября 2018 г., рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров: «Будем принимать первые заказы на разные версии автомобилей – седаны и лимузины» (цитата по «Интерфаксу»). Их продажи стартуют в I квартале 2019 г., сообщил Минпромторг. Машины предполагается также экспортировать.

Цены пока не утверждены. Они будут названы ближе к приему заказов, говорит человек, знающий детали проекта. Ранее Мантуров говорил, что автомобили Aurus будут примерно на 15% дешевле аналогичных моделей в премиальном сегменте. В понедельник он сказал, что цены на лимузин будут начинаться ориентировочно от 10 млн руб. «Он точно будет дешевле как минимум на 20%, чем Rolls-Royce и Bentley. Но будет дороже, чем самый базовый Mercedes S-класса», – сказал министр.

Государство вложило в проект «Кортеж» более 12 млрд руб.

Как развивать проект

Машины будут поставляться госструктурам и продаваться на рынке под брендом Aurus. Презентация нового семейства пройдет на Московском автосалоне – 2018 (пройдет в конце августа. – «Ведомости»), сообщил Минпромторг.

Для продвижения, продаж и сервисного обслуживания автомобилей Aurus НАМИ создал СП с «Соллерсом». «Наша совместная компания начала работу, и мы готовимся представить в ближайшее время план выхода на рынок», – заявил представитель «Соллерса», не раскрыв деталей. Представитель НАМИ на вопросы пока не ответил.

На первом этапе Aurus планируется выпускать на мощностях НАМИ. В дальнейшем будет привлечен производственный партнер (партнеры). Основным вариантом Мантуров называл выпуск на мощностях «Соллерса» (у него есть Ульяновский автозавод) с участием «Ростеха». Представитель «Соллерса» этого не комментирует. Возможность привлечения производственного партнера будет обсуждаться с учетом заказов, говорит человек, знакомый с проектом.

Как выглядит новый лимузин президента