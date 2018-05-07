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Мантуров рассказал о волнении во время первой поездки Путина на лимузине «Кортеж»

Понять эти эмоции могут лишь разработчики автомобиля, считает он
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Исполняющий обязанности министра торговли и промышленности Денис Мантуров рассказал, что очень волновался во время первой поездки президента Владимира Путина на инаугурацию на лимузине проекта «Кортеж». «Очень [волновался]. Не представляете себе, как! Это было понятно мне одному и тем многотысячным коллективам, которые участвовали в программе по разработке этого автомобиля», – сказал Мантуров (цитата по «Интерфаксу»).

Проект «Кортеж» предполагает создание автомобиля для поездок первых лиц. Автомобиль создают в трех версиях: лимузин, седан и минивэн. Разработкой занимается научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ» с 2012 г. Инвестиции бюджета в проект – 12,4 млрд руб. Автомобили проекта «Кортеж» получат название Aurus. Модели будут называться как кремлевские башни - «Сенат», «Арсенал» и «Комендант», передает ТАСС слова Мантурова.

В понедельник Владимир Путин впервые проехал на лимузине «Кортеж» модели «Сенат». На этом автомобиле он отправился из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец на свою инаугурацию. Раньше на инаугурацию Путин ехал на «Мерседесе».

Прием заказов на «Кортеж» начнется с конца августа, а продажи в I квартале 2019 г., сообщил Мантуров. Ранее он рассказывал, что автомобили будут стоить от 6 млн руб., но пока точной цены нет. По словам и.о. министра, администрация президента получит «Кортежи» до конца 2018 г., а правительство в 2019 г., передает ТАСС.

Мантуров также отметил, что и сам приобретет «Кортеж» в личное пользование, когда сделают внедорожник. Однако будет ли он использовать «Кортеж» для служебного пользования – пока не знает. Российское правительство после вступления Путина в должность президента ушло в отставку. Мантуров отметил, что хотел бы работать в составе нового кабинета министров.

Как выглядит новый лимузин президента

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