Правительство Медведева ушло в отставку

Правительство Медведева во время прощального фотографирования Александр Астафьев / пресс-служба правительства / ТАСС

Правительство Дмитрия Медведева подало в отставку после вступления в должность президента Владимира Путина. Распоряжение о сложении полномочий опубликовано на сайте кабинета министров.

Сложить полномочия после инаугурации президента правительство обязано по Конституции. Источники «Ведомостей» говорят, что Путин уже сегодня внесет в Госдуму кандидатуру нового премьера. Согласно указу президента, нынешнее правительство продолжит работу до формирования нового состава.

По Конституции председатель правительства России назначается президентом с согласия Госдумы. На прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказывал, что уже в понедельник предложенный Путиным кандидат в премьеры может провести консультации с парламентскими фракциями «Единой России» и ЛДПР, во вторник – с КПРФ и «Справедливой Россией». Голосование по кандидатуре премьера запланировано в Госдуме на вторник.

Накануне вечером Путин встретился в Кремле с членами кабинета министров. Он поблагодарил уходящее правительство и отметил, что в течение шести лет работы ему пришлось противостоять новым вызовам. Путин подчеркнул «огромную заслугу» Медведева в том, что правительство работало «достойно, как настоящая команда», обеспечивая развитие страны.

Путин отметил, что правительству не удалось «с точностью до запятой» достичь целей «майских указов» 2012 г. По его словам, так бывает, «когда берешься за масштабный, долгосрочный проект, да еще при постоянно меняющейся ситуации». Путин отметил заслуги правительства в социальной сфере – например, удалось добиться роста продолжительности жизни, улучшить систему здравоохранения, образования и жилищную сферу. По мнению президента, рост зарплат в бюджетной сфере способствовал «повышению авторитета и престижа труда учителя, врача, работников других сфер, которые определяют будущее страны». Важным результатом работы правительства и Центробанка Путин назвал макроэкономическую стабильность и низкую инфляцию.

Ключевой задачей нового правительства Путин считает повышение реальных доходов граждан.

Как прошла инаугурация Владимира Путина