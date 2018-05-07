Политика / Власть

Bloomberg анонсировал назначение Кудрина на высокий пост с «ограниченным влиянием»

В противовес ему в правительство может быть назначен помощник Путина Андрей Белоусов
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Президент России Владимир Путин рассматривает возможность назначить председателя совета Центра стратегических разработок Алексея Кудрина на высокий пост для налаживания экономических связей с Европой и США, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванных российских чиновников, знакомых с этими планами.

По данным собеседников агентства, на новой должности Кудрин возглавит работу по восстановлению роста экономики в России. При этом даже в случае назначения его влияние будет ограниченным, отмечает Bloomberg. Чтобы создать противовес Кудрину, Путин может назначить своего экономического помощника Андрея Белоусова на должность вице-премьера, рассказали четыре правительственных чиновника. Белоусова агентство называет «сторонником сильной роли государства в экономике» и отмечает, что в новой должности он может взять на себя экономические вопросы, которые сейчас курирует первый вице-премьер Игорь Шувалов. Источники «Ведомостей» ранее говорили, что Шувалов не войдет в состав нового правительства.

Как утверждает Bloomberg со ссылкой на своих собеседников, большого аппетита к «реальным переменам» у власти на самом деле нет: на фоне обострения отношений с Западом усиливаются позиции сторонников изоляции и повышения роли госкомпаний и госфинансирования, пишет агентство. Те же, кто, подобно Кудрину, выступает за сглаживание конфликта с Западом и призывает сосредоточиться на экономическом развитии России, оказались в оппозиции, отмечает Bloomberg.

Кремль стремится избежать дальнейшего обострения геополитической напряженности, однако не готов смягчить политическую линию, рассказали Bloomberg чиновники администрации президента и правительства. Агентство отмечает, что ближайшим тестом для отношений России с Западом должно стать рассмотрение в мае Госдумой законопроекта об ответных санкциях.

По данным Bloomberg, премьер Дмитрий Медведев, скорее всего, сохранит свой пост. Об этом же говорили собеседники «Ведомостей».

В послании Федеральному собранию в марте Путин предупреждал, что России необходимо значительно ускорить экономический рост и преодолеть технологическое отставание. Путин также призвал увеличить финансирование отраслей, связанных с человеческим капиталом, – здравоохранения, образования и инфраструктуры. Тем самым Путин фактически поддержал предложенный Кудриным бюджетный маневр. Экс-министр финансов подготовил для главы государства программу экономических реформ. Одним из ключевых ее положений является повышение пенсионного возраста. В конце апреля Медведев заявил, что власти стоят на пороге законодательного обсуждения этого вопроса.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Кудрин может получить «важный пост» в правительстве или президентской администрации. Наиболее вероятным сценарием является назначение Кудрина в администрацию главы государства, сказал источник издания в правительстве: «Что-то вроде представителя президента по вопросам международного экономического сотрудничества». Собеседник в администрации сообщил, что Кудрин может стать вице-премьером. Его назначение станет сигналом Западу о том, что российский президент готов к переменам, считают опрошенные изданием эксперты.

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