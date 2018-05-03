Новое правительство проведет пенсионную реформу
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Повышение пенсионного возраста власти считали одной из наиболее болезненных мер – годами откладывали решение и искали альтернативные варианты.
Ситуация изменилась после выборов. Правительство стоит на пороге разработки законопроекта о повышении пенсионного возраста, признал премьер Дмитрий Медведев в интервью каналу «Россия 1». Консультации с экспертами ведутся не один год, сказал он, теперь власти готовы начать обсуждение на законодательном уровне.
Кабинет министров готов внести предложения о повышении пенсионного возраста президенту, говорит сотрудник аппарата правительства, не раскрывая их содержания. Это политическое решение и принять его может только президент, единодушны чиновники.
Представители премьера, социального вице-премьера Ольги Голодец и Минфина от комментариев отказались. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос, принял ли Путин окончательное решение о повышении пенсионного возраста. Судя по тональности заявлений правительства, принял, считает главный экономист БКС Владимир Тихомиров. Необходимость повысить пенсионный возраст очевидна давно, но до выборов власти не решались на это, указывает эксперт Экономической экспертной группы Александра Суслина.
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