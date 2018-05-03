Новое правительство проведет пенсионную реформу

Статья опубликована в № 4559 от 03.05.2018 под заголовком: Россия подождет до пенсии

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Финансово-экономический блок правительства давно предлагает повысить возраст выхода на пенсию – большинство бывших советских республик это уже сделали Андрей Гордеев / Ведомости

Повышение пенсионного возраста власти считали одной из наиболее болезненных мер – годами откладывали решение и искали альтернативные варианты.

Ситуация изменилась после выборов. Правительство стоит на пороге разработки законопроекта о повышении пенсионного возраста, признал премьер Дмитрий Медведев в интервью каналу «Россия 1». Консультации с экспертами ведутся не один год, сказал он, теперь власти готовы начать обсуждение на законодательном уровне.

Кабинет министров готов внести предложения о повышении пенсионного возраста президенту, говорит сотрудник аппарата правительства, не раскрывая их содержания. Это политическое решение и принять его может только президент, единодушны чиновники.

Представители премьера, социального вице-премьера Ольги Голодец и Минфина от комментариев отказались. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос, принял ли Путин окончательное решение о повышении пенсионного возраста. Судя по тональности заявлений правительства, принял, считает главный экономист БКС Владимир Тихомиров. Необходимость повысить пенсионный возраст очевидна давно, но до выборов власти не решались на это, указывает эксперт Экономической экспертной группы Александра Суслина.