Инаугурация Путина. Гости съезжаются в Кремль. Онлайн-трансляция

Спецпредставитель президента по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества со странами Каспия Рамазан Абдулатипов в очереди на четвертую инаугурацию Путина Рамазан Абдулатипов на инаугурации в Москве. #москва #инаугурация #Путин #Абдулатипов #инаугурация2018 Публикация от OnKavkaz (@on_kavkaz) 7 Май 2018 в 1:04 PDT

Светлана Бочарова Вот так прямо сейчас выглядит Георгиевский зал Кремля. Это один из залов, по которому пройдет Путин. Почти все гости уже на местах.

Меры безопасности на территории Кремля серьезные. На пути в Большой Кремлевский дворец у гостей церемонии пять раз проверяют паспорта и шесть раз просят предъявить приглашение на инаугурацию.



Приглашенных на церемонию распределили между тремя залами Кремля – Андреевским, Георгиевским и Александровским. Журналистов кремлевского пула пустили в Георгиевский зал. По нему Пути пройдет в Андреевский зал, где и пройдет церемония вступления в должность президента

Вот так прямо сейчас выглядит Соборная площадь на территории Кремля. Гости в ожидании Путина. Фото: Светлана Бочарова

Актера Стивена Стигала тоже позвали на церемонию. Напомним, что с ноября 2016 г. он является гражданином России Гости церемонии инаугурации собираются в Кремле pic.twitter.com/jEXHNH2ZQK — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 7 мая 2018 г.



Очередь на вход на инаугурацию со стороны Кутафьей башни. Паспорта начинают проверять еще в тоннеле перед входом в Александровский сад. Фотографию сделала наш кремлевский корреспондент Светлана Бочарова, которая тоже стоит в очереди

Сценарий инаугурации уже известен и принципиально не поменяется от того, что было в 2012 г. Путин приедет в Большой кремлевский дворец за несколько минут до начала церемонии. У входа он примет рапорт коменданта Кремля, а затем пройдет под аплодисменты гостей через Георгиевский и Александровский залы в Андреевский зал, где и пройдет церемония. Там он поднимется на подиум, где уже будут находиться председатель Конституционного суда и руководители обеих палат парламента. В зал внесут Конституцию России и президентский знак – золотую цепь из двуглавых орлов и медальонов с Георгиевскими крестами. Путин произнесет текст присяги, положив правую руку на специально изготовленный экземпляр Конституции. После этого глава Конституционного суда объявляет о его вступлении в должность.

Вот так выглядят приглашения на инаугурацию