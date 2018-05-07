Политика / Власть

Инаугурация Путина. Гости съезжаются в Кремль. Онлайн-трансляция

Церемония начнется в полдень по московскому времени

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11:25

Спецпредставитель президента по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества со странами Каспия Рамазан Абдулатипов в очереди на четвертую инаугурацию Путина


11:22
11:14
11:10

Меры безопасности на территории Кремля серьезные. На пути в Большой Кремлевский дворец у гостей церемонии пять раз проверяют паспорта и шесть раз просят предъявить приглашение на инаугурацию.

11:08


Приглашенных на церемонию распределили между тремя залами Кремля – Андреевским, Георгиевским и Александровским. Журналистов кремлевского пула пустили в Георгиевский зал. По нему Пути пройдет в Андреевский зал, где и пройдет церемония вступления в должность президента

10:59
10:56

Актера Стивена Стигала тоже позвали на церемонию. Напомним, что с ноября 2016 г. он является гражданином России


10:56
10:55

Сценарий инаугурации уже известен и принципиально не поменяется от того, что было в 2012 г.  Путин приедет в Большой кремлевский дворец за несколько минут до начала церемонии. У входа он примет рапорт коменданта Кремля, а затем пройдет под аплодисменты гостей через Георгиевский и Александровский залы в Андреевский зал, где и пройдет церемония. Там он поднимется на подиум, где уже будут находиться председатель Конституционного суда и руководители обеих палат парламента. В зал внесут Конституцию России и президентский знак – золотую цепь из двуглавых орлов и медальонов с Георгиевскими крестами. Путин произнесет текст присяги, положив правую руку на специально изготовленный экземпляр Конституции. После этого глава Конституционного суда объявляет о его вступлении в должность.

10:52

Вот так выглядят приглашения на инаугурацию


10:50

В полдень по московскому времени, 7 мая, начнется инаугурация Владимира Путина. В марте он в четвертый раз был избран президентом, причем победил с рекордным результатом: за него проголосовало более 56 млн избирателей или 76,7% от числа всех пришедших на выборы. В нашем онлайне мы расскажем о самых интересных событиях самой инаугурации и того, что ее окружает.

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