Салют после инаугурации Андрей Гордеев / Ведомости

Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России – сроком на шесть лет. Торжественная церемония состоялась в Большом Кремлевском дворце. Путин приехал на инаугурацию на автомобиле проекта «Кортеж».

Путин в качестве президента России принес присягу на Конституции страны. Глава государства поклялся «уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу».

На переплете этого экземпляра основного закона страны в 2008 г. давал присягу Дмитрий Медведев. Сам печатный текст Конституции был позже изменен, поскольку в новой редакции президент избирается сроком на шесть лет, а парламент – на пять лет, уточняет «Интерфакс».

На церемонии инаугурации присутствовали представители исполнительной, законодательной, судебной ветвей власти, иностранные дипломаты, журналисты и представители общественных организаций. На торжественное мероприятие пригласили также участников избирательной кампании Путина. Всего около 5000 человек.

Инаугурация президента по традиции проходила в трех залах Большого Кремлевского дворца – Георгиевском, Александровском и Андреевском. В этот раз для проведения церемонии задействовали также Соборную площадь Кремля.

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