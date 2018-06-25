Статья опубликована в № 4594 от 25.06.2018 под заголовком: Мощность двигателя – $400 млн
Hyundai может потратить еще более $400 млн на развитие производства в России
Для выпуска двигателей и, возможно, других компонентов компания хочет подписать специнвестконтракт
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Для Hyundai столь крупные инвестиции оправданны
Евгений Раузмный / Ведомости
Корейская компания Hyundai Motor подала документы на заключение специального инвестиционного контракта (спик; он дает допуск к господдержке в обмен на инвестиции) и планирует вложить в России около 27 млрд руб., передал «Интерфакс» со ссылкой на представителя Минпромторга. Что это за проект, агентство не сообщило.
Представитель «Хендэ мотор мануфактуринг рус» (юридическое лицо автозавода в Санкт-Петербурге) подтвердил, что заявка подана, но размер инвестиций не назвал – они еще обсуждаются, как обязательства сторон и прочие условия контракта.
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