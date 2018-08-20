Авто / Автомобильная промышленность

«АвтоВАЗ» нанял за полгода около 2000 человек

Этого потребовал продолжающийся рост автомобильного рынка
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«АвтоВАЗ» принял в первом полугодии 2018 г. около 2000 человек, рассказал «Ведомостям» руководитель официального профсоюза компании Сергей Зайцев. Около 250 – это сотрудники инженерной службы, остальные были трудоустроены в различные подразделения, от сборочных линий до металлургического производства, добавляет он. Его слова подтвердил представитель «АвтоВАЗа». Каков возраст нанятых людей, а также работали ли они раньше на «АвтоВАЗе», собеседники не пояснили.

По словам Зайцева, так много автоконцерн не принимал с 2009 г. Например, в 2017 г. прием исчислялся десятками людей, говорит он.

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