Aurus показал новые лимузин и седан

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Автомобили доступны для предзаказов для коммерческой продажи Андрей Гордеев / Ведомости

Российский бренд Aurus на Московском международном автосалоне представил гибридные Aurus «Сенат» в двух версиях – седан и лимузин. Впоследствии автомобили могут стать полностью электрическими.

Наконец Aurus доступен для предзаказов в коммерческой продаже, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Прием заявок начался 29 августа. Более 100 машин на 2019 г. уже заказали покупатели из других стран, уточнил человек, близкий к компании Aurus (отвечает за продажу одноименного автомобиля). Сколько клиентов из России заинтересовалось новинкой, он не знает. Представитель Aurus этот вопрос не комментирует.

Aurus был презентован в мае 2018 г. на инаугурации президента, напомнил гендиректор Aurus Франц Герхард Хильгерт. Цена автомобиля будет объявлена в январе 2019 г. с началом продаж, добавил Хильгерт. Мантуров ранее говорил, что люксовые машины будут стоить дешевле как минимум на 20%, чем Rolls-Royce и Bentley, и дороже базового Mercedes S-класса.