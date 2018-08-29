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Авто / Легковые автомобили

Aurus показал новые лимузин и седан

Автомобили в «новом русском стиле» будут гибридными
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Российский бренд Aurus на Московском международном автосалоне представил гибридные Aurus «Сенат» в двух версиях – седан и лимузин. Впоследствии автомобили могут стать полностью электрическими.

Наконец Aurus доступен для предзаказов в коммерческой продаже, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Прием заявок начался 29 августа. Более 100 машин на 2019 г. уже заказали покупатели из других стран, уточнил человек, близкий к компании Aurus (отвечает за продажу одноименного автомобиля). Сколько клиентов из России заинтересовалось новинкой, он не знает. Представитель Aurus этот вопрос не комментирует.

Aurus был презентован в мае 2018 г. на инаугурации президента, напомнил гендиректор Aurus Франц Герхард Хильгерт. Цена автомобиля будет объявлена в январе 2019 г. с началом продаж, добавил Хильгерт. Мантуров ранее говорил, что люксовые машины будут стоить дешевле как минимум на 20%, чем Rolls-Royce и Bentley, и дороже базового Mercedes S-класса.

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