Президентский лимузин получит 110 млн евро

Прием заказов на них начнется в августе-сентябре этого года, а продажи стартуют в I квартале 2019 г., рассказывал ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров Пресс-служба президента России

Сегодня, 6 июля, участники проекта по разработке и производству люксовых автомобилей Aurus (прежнее название – «Кортеж») – ФГУП «НАМИ» и ПАО «Соллерс» подписали соглашение о создании совместного предприятия с Фондом обороны, безопасности и развития (DSDF) компании Tawazun (Объединенные Арабские Эмираты), сообщила пресс-служба Минпромторга. DSDF инвестирует в СП до 110 млн евро. Деньги пойдут на разработку и производство автомобилей класса люкс, а также линейки защищенных автомобилей, говорится в сообщении. Стороны будут развивать серийное производство, дистрибуцию и послепродажное обслуживание машин.

Доли сторон в СП Минпромторг не называет, окончательные параметры сделки будут согласованы до конца года. НАМИ в СП будет инжиниринговым центром, на площадке «Соллерса» будет организовано производство. «Соллерс» планирует выпускать часть моделей линейки Aurus на своих мощностях, говорит сотрудник компании. Представитель «Соллерса» от комментариев отказался.

В начале июня в Москву приезжал наследный принц Абу-Даби Мухаммад аль-Нахайян. После переговоров в Кремле президент России Владимир Путин показал гостю свой новый лимузин. Принц осмотрел автомобиль снаружи и посидел на заднем сиденье.

«Немного побольше, чем мерседес»: Путин показал наследному принцу Абу-Даби свой лимузин «Кортеж» pic.twitter.com/V13XKnAFJh — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 1 июня 2018 г.

Tawazun Holding создан в 2007 г., инвестирует в создание промышленных совместных предприятий оборонного сектора, следует из информации на сайте холдинга. Он владеет, в частности, долями в производителе бронированных автомобилей Nimr, стрелкового оружия и боеприпасов Caracal, боеприпасов для артиллерии и авиации Burkan Munitions Systems.

НАМИ с 2012 г. разрабатывает бронированный лимузин Aurus, в проект было вложено 12 млрд руб. В этом году машина впервые была представлена публике, 7 мая Владимир Путин проехал на нем часть пути на свою четвертую инаугурацию. Длина лимузина – 6620 мм, ширина – 2000 мм, высота – 1695 мм, дорожный просвет – 200 мм, сообщал Минпромторг. По габаритам он превышает все модели Rolls-Royce.

У лимузина Aurus полный привод, гибридная силовая установка – бензиновый мотор V8 объемом 4,4 л и мощностью 598 л. с., совмещенный с электромоторами, а также автоматическая 9-ступенчатая коробка передач. Мотор был разработан совместно с Porsche Engineering, коробка передач – разработка российской фирмы КАТЕ, сообщало «Авторевю».

Но одним лимузином проект ограничен не будет. НАМИ разработало также седан, минивэн и кроссовер. Все они класса люкс и тоже будут выпускаться под брендом Aurus. Прием заказов на них начнется в августе-сентябре этого года, а продажи стартуют в I квартале 2019 г., рассказывал ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Цены на седан, по его словам, будут начинаться ориентировочно от 10 млн руб. «Он точно будет дешевле как минимум на 20%, чем Rolls-Royce и Bentley. Но будет дороже, чем самый базовый Mercedes S-класса», – говорил министр.

«Арабская компания принесет в СП скорее только инвестиции, а не технологии. Также арабский партнер может помочь в налаживании сбыта автомобилей на Ближнем Востоке. Инвестиции проекту потребуются для организации более-менее массового производства, на маркетинг», - рассуждает аналитик «ВТБ капитал» Владимир Беспалов. Арабы действительно не принесут технологий, во все необходимые новые технологии будет инвестировать само СП, говорит человек, близкий к участнику проекта.

«Ведомости» ожидают комментарии от представителей НАМИ и Tawazun.

Как выглядит новый лимузин президента