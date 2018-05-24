Президентский лимузин Aurus будет поставляться на экспорт

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НАМИ и «Соллерс» не будут стремиться любой ценой форсировать производство и продажи люксовых автомобилей семейства Aurus – лимузина, седана, минивэна и кроссовера. Лимузин уже используется президентом России Владимиром Путиным.

Мировая премьера автомобилей Aurus состоится 29 августа на Московском автосалоне. После него начнется сбор заявок, а продажи стартуют в январе 2019 г. В том же году автомобили Aurus покажут на Женевском автосалоне, сказал гендиректор компании «Аурус» Герхард Хильгерт. Это совместное предприятие НАМИ и «Соллерса» (75 на 25%), которое будет продвигать новый бренд и организовывать продажи и сервис.

В первый год будет продано 50–70 машин, считает гендиректор «Соллерса» Вадим Швецов. «Мы не будем гнать коней <...> Даже если мы сможем сделать 200 машин, то не будем, – объясняет он. – Нам нужна интрига, клубность, индивидуальность. Нам нельзя это потерять в азарте заработать деньги».

Продавать машины планируется не только в России и странах ближнего зарубежья. Экспорт планируется начать не раньше 2020 г., сказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Целевые рынки – страны Азии, Европы, Южной Америки, арабские страны, добавил Хильгерт. В перспективе на зарубежные рынки будет приходиться более 50% продаж Aurus, сказал он. Акцент на экспорт повлиял и на написание бренда – латиницей, а не кириллицей, заметил Хильгерт.

Машины Aurus разработаны НАМИ с участием российских и зарубежных партнеров. Вложения бюджета в проект составили 12,4 млрд руб.

Пока автомобили Aurus будет производить НАМИ. «Соллерс» будет готов забрать их сборку, когда портфель заказов достигнет примерно 1500 машин, сказал Швецов. По его прогнозу, это произойдет примерно к 2021–2022 гг. Впрочем, многое будет зависеть от типов заказанных автомобилей, добавил он. Инвестиции в проект Швецов не назвал. Сварку может взять на себя УАЗ, а для подготовки к окраске понадобится подходящая под габариты новых автомобилей ванная на одном из заводов Ford Sollers (в Елабуге), отмечает он. До подключения к проекту мощностей «Соллерса» выпускать машины будет их главный разработчик – государственный институт НАМИ. Мощности этой организации позволяют ежегодно выпускать до 250 автомобилей.

Локализация автомобилей Aurus не раскрывается. На первом этапе будут продаваться лимузины и седаны. Позже к ним добавятся минивэн и кроссовер, в том числе его менее дорогой вариант (бренд при этом сохранится, сказал Швецов). Кроссовер, как отметил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, станет массовым продуктом в линейке автомобилей Aurus, его производство начнется в конце 2019 г.

Цены планируется назвать ближе к началу приема заявок. Мантуров ранее говорил, что люксовые машины будут дешевле как минимум на 20%, чем Rolls-Royce и Bentley, и дороже базового Mercedes S-класса.

Будущим покупателям Aurus партнеры обещают индивидуализацию автомобилей. Для этого, по словам Швецова, планируется привлекать специализированные интерьерные ателье. В Москве, например, таких компаний как минимум две, заметил он. Автомобили Aurus можно будет купить или воспользоваться условиями клубного сервиса, говорит Швецов: «Мы понимаем, что люксовость предполагает закрытость». По его словам, в числе вариантов будет покупка доли в машине и подписка с абонентской платой.

Компания решила разделить продажи на два сектора, рассказывает Хильгерт. Первый – прямые продажи от производителя клиенту по типу бренда Tesla. Другой путь – через агентов. «Мы называем их агентами, потому что это будет нестандартное понимание дилера, – говорит Хильгерт. – Наши сервисные зоны останутся у НАМИ, поскольку производство автомобилей и их запчастей довольно сложное и так лучше сделать с точки зрения безопасности. При этом нашим агентам мы готовы доверить продажи». Подобные технологии продаж будут как в России, так и за рубежом, отметил он. Сейчас Aurus ведет переговоры с несколькими партнерами в России и за границей, но раскрывать их имена Хильгерт не стал. Переговоры прошли в том числе с «Авилоном» и «Панавто», уточнил Мантуров.

Переговоры в самой начальной стадии, подтверждает операционный директор по направлению люксовых автомобилей ГК «Авилон» Вагиф Бикулов: «Мы ожидаем требования марки к дилерской сети Aurus». Что же касается клубной системы владения автомобилем, то таковой не предоставляет ни один автопроизводитель в России, отмечает Бикулов. По его словам, обычно это делают специализированные компании: они выкупают автомобиль, а затем предоставляют его клиентам. Однако по такой схеме больше спросом пользуются различные люксовые спорткары (Ferrari, Porsche), чем представительские седаны, указывает Бикулов.