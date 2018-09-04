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«АвтоВАЗ» повысит цены на внедорожники Lada 4x4

Автомобили подорожают от 4000 до 22 200 рублей в зависимости от версий и комплектаций
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«АвтоВАЗ» с 5 сентября повышает рекомендованные розничные цены на легендарные внедорожники Lada 4x4, сообщили «Ведомостям» топ-менеджеры двух дилерских компаний со ссылкой на письмо автоконцерна. «Ведомости» с ним ознакомились.

Среднее подорожание вазовского внедорожника в разных комплектациях составит 2,3%, следует из данных, приведенных в письме. Рекомендуемые розничные цены на трехдверную версию Lada 4x4 в зависимости от комплектации увеличатся на 0,8-1,8% до 503 900-559 900 руб. Пятидверная версия подорожает на 0,8-3,9% до 542 900-598 900 руб. Цена версий Urban вырастет на 1,45% до 566 900 руб. (трехдверная версия) и на 1,7% до 605 900 руб. (пятидверная).

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