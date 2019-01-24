Совет директоров Renault возглавил Жан-Доминик Сенар из Michelin
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В четверг внеочередной совет директоров Renault принял отставку Гона, о которой он заявил накануне утром. Совет поблагодарил Гона за его «путь в альянсе» Renault-Nissan-Mitsubishi, который позволил ему «стать одним из ведущих мировых производителей автомобилей». Гон был арестован в Японии 19 ноября 2018 г. по подозрению в финансовых нарушениях и находится в тюрьме в Токио.
Совет решил разделить функции председателя совета директоров и гендиректора, которые совмещал Гон. Председателем совета директоров избран 65-летний Жан-Доминик Сенар, прежде гендиректор французского производителя шин Michelin. Гендиректором Renault назначен 55-летний Тьерри Боллоре, который замещал Гона после его ареста. Боллоре считался преемником Гона на высшем руководящем посту французского автопроизводителя после назначения главным операционным директором в феврале 2018 г.
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