Совет директоров Renault возглавил Жан-Доминик Сенар из Michelin

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Жан-Доминик Сенар (слева) и Тьерри Боллоре Renault

В четверг внеочередной совет директоров Renault принял отставку Гона, о которой он заявил накануне утром. Совет поблагодарил Гона за его «путь в альянсе» Renault-Nissan-Mitsubishi, который позволил ему «стать одним из ведущих мировых производителей автомобилей». Гон был арестован в Японии 19 ноября 2018 г. по подозрению в финансовых нарушениях и находится в тюрьме в Токио.

Совет решил разделить функции председателя совета директоров и гендиректора, которые совмещал Гон. Председателем совета директоров избран 65-летний Жан-Доминик Сенар, прежде гендиректор французского производителя шин Michelin. Гендиректором Renault назначен 55-летний Тьерри Боллоре, который замещал Гона после его ареста. Боллоре считался преемником Гона на высшем руководящем посту французского автопроизводителя после назначения главным операционным директором в феврале 2018 г.