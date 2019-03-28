Citroen C5 Aircross: Комфортное ралли

Главный козырь шасси Citroen C5 Aircross – амортизаторы с гидравлическими буферами с прогрессивной характеристикой, которые были разработаны в 90-х гг. прошлого столетия для раллийных «ситроенов»

Снаружи и внутри Citroen C5 Aircross выглядит эклектично – не то кроссовер, не то минивэн. Представители компании объясняют это просто: у марки огромная аудитория владельцев минивэнов, которую не хотят потерять, при этом не собираются отходить от основных принципов марки – делать необычные, удобные и комфортные автомобили.

На тесте в Марокко были две модификации С5 Aircross: с бензиновым турбомотором 1,6 л PureTech (181 л. с.) и с турбодизелем 2,0 л BlueHDI (178 л. с). Обе – с новым 8-ступенчатым автоматом.

Умеренно груб

Бензиновая версия была окрашена в ярко-оранжевый цвет (всего цветов семь), нижний пластиковый обвес был черным (дополнительно можно заказать фирменные пухлые боковые накладки Airbump). Салон был скромным, с обшитыми серой тканью сиденьями (всего комбинаций отделки салона 30). Внешне C5 – типичный Citroen нового поколения, в стиле которого есть по чуть-чуть от С3, С4 Сactus и C3 Aircross. В основе C5 лежит платформа EMP2 концерна PSA, знакомая по DS 7 Crossback и Peugeot 3008. Но С5 Aircross побольше, его длина – 4500 мм (на 50 мм длиннее Peugeot 3008), ширина – 1840 мм (такая же), высота – 1670 мм (больше на 50 мм), колесная база – 2730 мм (на 55 мм). Внешне же три соплатформенные модели – абсолютно разные по образу автомобили: DS – гламурный, Peugeot – пижон, наш же шевронный – брутальный. На С5 Aircross нет лишнего хрома и блеска, но у него выраженная мускулатура.

Но внутри этого бравого парня душа гостеприимного семьянина. Посадка высокая (сидишь выше – видишь дальше), нет вычурных изысков, вроде огромного, залезающего на крышу лобового стекла с необычными солнцезащитными козырьками, как в прежних «ситроенах». Здесь по-прежнему хорошо с нишами и местечками для мелочевки: их общий объем – 33 л. Интерьер выглядит простым, даже скромным, но стильным. Дизайнеры Citroen не воруют идеи у других, не подражают конкурентам, а всегда придумывают сами. Судя по свежим моделям марки, теперь новаторства (к счастью) стало в меру.

C5 Aircross для европейского рынка оснащается мультимедийной системой с 8-дюймовым сенсорным экраном (навигация TomTom, поддержка Apple CarPlay и Android Auto) беспроводной зарядкой для смартфонов и камерой заднего вида. Щиток приборов – дисплей с диагональю в 12,3 дюйма, на котором можно выбрать картинку с разными отображениями приборов. Качество отделки салона достойное, материалы приятны на ощупь (правда, не везде – например, пластик на дверях жесткий, хотя и не грубый).

Мягкая прослойка

Что в C5 уникальное и комфортное – так это сиденья: удобные, как домашние кресла! Внешне они ничем не выделяются, а их секрет в прокладке толщиной в 15 мм, которая не очень мягкая и не жесткая, но сразу обнимает спину. Такой же слой есть в сиденьях заднего ряда, который состоит из трех раздельных кресел с продольными регулировками и изменяемым положением спинки – в обычных кроссоверах подобного нет, а оценят это явно владельцы минивэнов.

Перед тем как пересесть «за собой», осматриваю порог: широкий, он плотно прикрывается дверью с двойными уплотнителями – такой, скорее всего, и нашей грязной зимой останется чистым. Усаживаюсь назад, опять попадаю в знакомые «объятия», хотя сиденья сзади поуже. По первым ощущениям, здесь тесно, но кресло легко уезжает на 150 мм назад, и тогда между моими коленями и спинкой кресла водителя остается зазор в несколько сантиметров. Свободно даже для моих 192 см роста, в том числе и по высоте: не заметно, чтобы стеклянная крыша отобрала у салона много полезного пространства. Угол наклона спинки можно изменить на 7,5 градуса, можно сложить спинки, увеличивая багажник.

Широкая дверь багажника после нажатия кнопки плавно уходит высоко вверх – срез выше моего роста. Под ковриком багажника – полноразмерная запаска. Минимальный объем багажника – 580 л, если сдвинуть вперед задний ряд – уже 720 л, откинуть спинки – 1630 л. В длину можно разместить предметы до 190 см.

Верблюжий хвост

Маршрут теста проложен вглубь Марокко – через Марракеш, бывшую столицу страны. Небо было затянуто тучами, прошел небольшой дождь, и это, похоже, ухудшило настроение местным жителям. В Марокко и так никогда за рулем не расслабишься – на проезжей части снуют машины, мопеды, велосипедисты, люди и даже верблюды. Только в отеле все туземцы казались дружелюбными, а за его оградой взгляды людей мрачные, некоторые даже злобные. Когда проезжаешь через кварталы шлакоблочного жилья, там вообще ни души, словно все сидят в засаде. В какой-то момент я решил снять машину на фоне стоявших у дороги верблюдов – так пастух скомандовал подопечным повернуться к камере задом... А у меня при себе наличных, как назло, не оказалось!

Поэтому яркий оранжевый цвет машины, с одной стороны, хорошо – заметнее на дороге, с другой – слишком привлекает к себе внимание. По городу лучше ехать медленно, например активировав режим Eco (реакция мотора на газ медленная, передачи вверх переключаются раньше, тяга едва чувствуется, а двигателя вообще не слышно). Кроме обнимающих сидений для улучшения комфорта создатели машины усилили шумоизоляцию моторного отсека.

Раллийная мягкость

Главный козырь шасси C5 Aircross – амортизаторы с гидравлическими буферами с прогрессивной характеристикой (Progressive Hydraulic Cushions, ставятся уже в базовой комплектации). Они делают работу амортизатора в крайних положениях – при ударе на отбой или сжатие – не такой ощутимой. Придумали такие амортизаторы для раллийных Citroen в 90-х гг. прошлого столетия, а сейчас внедряют на гражданских моделях. Благодаря гидравлическим ограничителям можно сделать основные пружины мягче в середине хода, что улучшает плавность движения на ровной дороге. Но и на грубом покрытии подвеска не должна быть жесткой.

Пригороды Марракеша, красивые и безлюдные, отличное место для того, чтобы проверить «раллийную» подвеску кроссовера, да и вообще почувствовать, на что способна машина: просторно, ландшафт холмистый, мало закрытых поворотов, много подъемов и спусков и пустая трасса – ни людей, ни машин. Кроме кнопки Eco в C5 Aircross есть и Sport! В этом режиме тяжелеет руль, реакция на газ становится быстрее, низшие передачи выкручиваются до красного сектора тахометра и становится отчетливо слышен мотор. Можно воспользоваться ручным режимом и переключать передачи подрулевыми лепестками, но они, как в Peugeot 3008, зафиксированы на рулевой колонке и короткие, в поворотах работать ими неудобно. Но особой необходимости в быстром переключении передач в кроссовере и нет, это другой по духу, совсем не спортивный автомобиль. Еще разочаровал тахометр – он мелкий и невзрачный, плохо читается. Такого точно не должно быть при наличии режима Sport.

Работа хитрых амортизаторов, которые маркетологи компании решили сравнить с полетом на сказочном ковре-самолете, приятно удивила. Я выбрал интересный поворот – скоростной, с перепадом высот (спускаешься вниз и тут же, на дуге, уходишь вверх), с неровным асфальтом как раз у изгиба траектории. Проехал туда и обратно несколько раз (см. видео) – машину лишь слегка качнуло без всякой потери управляемости, Citroen легко вписался в вираж. Схема подвески кроссовера самая обычная – спереди McPherson, торсионная балка сзади, – поэтому понятно, что новые амортизаторы не только способствуют комфорту, но и улучшают управляемость. Руль даже в спортивном режиме остался достаточно легким, но работал точно и понятно.

Африканский проселок

Но для проверки тезиса о сказочной плавности хода нужен участок с покрытием похуже – грунтовка (был такой участок, но недлинный) и проселочные дороги с плохим асфальтом. И на них вполне чувствовалась мягкость подвески – не ковер-самолет, конечно, но едет C5 Aircross по плохим дорогам так же уверенно, как раллийные «ситроены», только гораздо комфортней.

Несмотря на типичные пропорции SUV, большие колеса и солидный дорожный просвет в 230 мм, привод у C5 Aircross только на переднюю ось. Уверенно двигаться по скользкому покрытию машине должна помогать система Grip Control, использующая возможности системы динамической стабилизации автомобиля ESP и с ее помощью моделирующая подходящие алгоритмы работы привода и тормозов для разных условий на дороге. Селектором-шайбой на центральной консоли можно выбрать режимы Grip Control: «Офф-роуд», «Песок», «Асфальт», «Снег» и «Отключение ESP».

Но проверить систему Grip Control места не нашлось – ни песка, ни офф-роуда, ни снега (попробуй найди в Африке снег). Разве что по опыту езды на соплатформенном Peugeot 3008 могу смело заверить – запаса проходимости для переднеприводного автомобиля в кроссовере хватает даже без Grip Control. Вернулся я в отель со средним расходом топлива 12,4 л на 100 км на участке в 87 км при средней скорости 29 км/ч.

Шустрый дизель

На следующий день утром я отправился в путь за рулем темно-зеленой дизельной машины. Кресло водителя в пижонском белом салоне было оборудовано сервоприводами и массажем. Мощность турбодизеля почти такая же, как у бензиновой версии, но он почти в два раза выигрывает в крутящем моменте. Двигаясь в спокойном ритме, я полностью потерял ощущение момента переключения передач, настолько пара мотор – коробка делала это гладко и незаметно. Сквозь отменную звукоизоляцию моторного отсека дизель оставался едва слышным.

Переключившись в ручной режим, можно ехать со скоростью 70 км/ч на 8-й передаче – электронный блок управления не пытается подсунуть передачу пониже, считая обороты двигателя чуть выше тысячи нормальными для равномерного движения. Но при кик-дауне ступени быстро сбрасываются до 4-й и мотор довольно шустро разгоняет автомобиль. Разгон до 100 км/ч укладывается в те же 8 с, что и у бензиновой версии, а вот топлива дизель ест куда меньше – за 104 км теста при средней скорости 33 км/ч получилось 6,6 л на 100 км. Дизельная машина более приятна в управлении, чем бензиновая, но не так быстра в поворотах – сказываются дополнительные 110 кг веса.

C5 Aircross получился интересным и своеобразным, и Citroen, хоть и опоздал вскочить на гребень массовой волны SUV, удачно ищет свою нишу, смешивая кроссовер с минивэном и сохраняя оригинальность в дизайне. Продажи в России начнутся в апреле – июне 2019 г., цены объявят перед запуском. В Европе компания получила с начала года более 30 000 заказов на модель. Во Франции цена на C5 Aircross стартует от 24 700 евро (бензиновая 130-сильная версия с 6-ступенчатой ручной КПП), что на 2300 евро дешевле Peugeot 3008 (в России стоит от 1,68 млн руб.). Полный привод, так же как у Peugeot 3008, у C5 Aircross будет только в гибридной версии, с электромотором на задней оси, и такой вариант появится в следующем году.

Тест-драйв организован компанией Citroen