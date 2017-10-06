Citroen C3 Aircross: три в одном

Смесь кроссовера-внедорожника с минивэном не случайна – Citroen не хочет терять клиентов – владельцев нынешнего Picasso Citroen

В любом туристическом гиде вы наверняка найдете фразу «дождливые дни на острове Корсика – редкость». Но родина Наполеона встретила нас проливным дождем. Такую погоду здешние жители считают хорошим знаком, и в данном случае примету можно отнести на счет Citroen C3 Aircross.

В первый день на проложенные по горным дорогам маршруты нам досталась самая мощная дизельная версия (120 л. с.) с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Бензиновая модификация с 3-цилиндровым мотором (110 л. с.) предназначалась на следующий день. Других вариантов машин на Корсику не привезли, хотя в линейке C3 Aircross есть еще три версии с бензиновыми моторами мощностью от 82 до 130 л. с. и второй дизель 110 л. с. Но все версии оснащаются только передним приводом, полный не предусмотрен.

Построенный на одной платформе PF1 вместе с хетчбэком С3 Aircross похож на него и внешне. Выглядит кроссовер очень симпатично, но заметно, что дизайнеры явно старались добавить брутальности модели, подчеркивая его родственность классу внедорожников, а не минивэнов или хетчбэков. С оригинальностью, как часто бывает с моделями французских брендов, на этот раз не перестарались — получилось всё в меру: высокий кузов, красивые пропорции и выраженная «мускулатура» огромных колесных арок. Но по интерьеру, сделанному также близко к стилистике С3, Aircross напоминает минивэн. Такой микст не случаен: Citroen не хочет терять клиентов – владельцев нынешнего Picasso. Именно сочетание в кроссовере стиля внедорожника и минивэна должно выделить C3 Aircross среди потенциальных конкурентов, которым считается в первую очередь Renault Kaptur, а также Kia Soul, Nissan Juke, Opel Crossland X, Hyundai Kone, Seat Arona... И в этом ряду еще прибудет – ниша очень перспективная!

По эргономике, практичности и простору салона в сочетании с привлекательным дизайном Aircross опережает многих конкурентов. Пассажир выше среднего роста легко разместиться сзади за водителем такого же роста — мне, например, здесь сидеть свободнее и комфортнее, чем в российском «Каптюре», у которого колесная база на 7 см больше. На заднем диване светло благодаря большим окнам, крыша не давит, на боковых стеклах есть солнцезащитные шторки. Сидения разделены в соотношении 3:2, спинки регулируются по наклону, сами половинки сдвигаются вперед на 15 см, увеличивая багажник до 520 л.

Сидеть за рулем еще лучше. В Kaptur из-за нависающей крыши высокому водителю приходиться чуть ли не горбиться. В Aircross подобного нет - он годится под любой рост. Но левая стойка крыши в закрученных горных серпантинах создает слепую зону - в левом повороте встречные машины едва заметны. Еще и датчик слепых зон в левом наружном зеркале сигналил мне всю дорогу под дождем, реагируя больше на капли воды, чем на транспортные помехи. Вторила ему и система контроля полосы движения, постоянно пугая меня звуком. Неужели я так широко еду? Или C3 Aircross тесно на узких извилистых горных дорогах Корсики?

Передачи включаются четко, хотя ход кулисы длинноват, а сама ручка не идеально удобна - в этой детали дизайн явно победил эргономику. Подобного рода претензии есть и к сиденьям – хотелось бы более выраженной боковой поддержки, как, например, у «Каптюра».

Но все остальное в кроссовере очень даже хорошо. Управляется С3 Aircross безошибочно. У него довольно простое шасси - спереди стойки MacPherson, а сзади торсионная балка. Но еще есть хитрые амортизаторы с гидравлическими буферами сжатия и отбоя (Progressive Hydraulic Cushions), улучшающие плавность хода по неровным дорогам. Aircross не кренится, что типично для валких минивэнов. Настройки подвесок далеко не мягкие, а сам автомобиль легкий - снаряженная масса 1230 кг.

У кроссовера достаточно точный, сравнительно информативный руль, хотя острым его не назовешь - от упора до упора он делает три оборота. Дизель отзывчив на газ, адекватно работает педаль тормоза, вовремя «берет» сцепление, а при излишнем ускорении на кривых на помощь быстро приходит система стабилизации, компенсируя недостаточную поворачиваемость. 120-сильный турбодизель тяговит на средних оборотах и дает машине бодрое ускорение. Он явно хорошо чувствует себя в горах. Да так хорошо, что у него сильно повышается аппетит - с 5,3 л до почти 10 л на 100 км. Впрочем, это было при подъеме вверх.

Когда же мы спускались вниз по грунтовой дороге к лагерю для ночевки, я немного пожалел, что у машины нет полного привода. Системы Grip Сontrol, подстраивающей тягу мотора и трансмиссию под разные условия движения, в нашей машине тоже не было. Но на легком бездорожье вполне хватило электронной имитации блокировки дифференциала, прикусывающей тормозами пробуксовывающее колесо. Спустились мы быстро и мягко, спасибо амортизаторам. Еще мы аккуратно заехали носом в кювет, с надеждой застрять там. Но Aircross без проблем выехал задним ходом. Проделай мы то же самое на C3 Picasso, наверняка бы опрокинулись.

На следующий день в чистом небе взошло солнце, и остров зажил привычной жизнью. Извилистые горные дороги мгновенно просушило и прогрело средиземноморским теплом. Мы выехали из лагеря на машине максимальной комплектации с бензиновым мотором 110 л. с., 6-скоростной автоматической КПП, Grip Сontrol с системой контроля автомобиля на спуске. Салон этой версии отделан контрастной рыжей кожей, мультимедийная система оснащена навигацией и поддержкой Apple Car Play и Android Auto.

Сам по себе бензиновый мотор оказался неплох, отлично сбалансирован, приятно звучал и давал хорошую тягу уже с низких оборотов. Но в кооперации с «автоматом» горы давались ему тяжело. Коробке Aisin явно по душе равнинные участки, каких на Корсике не так много. Так что вскоре захотелось обменяться обратно на дизель.

Привлекательный внешне и внутри, комфортный и практичный кроссовер предлагается за приемлемую стоимость: стартовая цена на Citroen C3 Aircross в Европе - от 10 920 евро (без НДС). Производят его в Испании, и хочется верить, что C3 Aircross будут скоро собирать и в России. В существующей сейчас модельной линейке C3 Aircross предлагаются шесть вариантов двигателей в парах с 5- или 6-ступенчатыми механическими КПП и 6-скоростным «автоматом». Так что выбор есть под любые типы дорог и погоду.