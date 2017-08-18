Легковые автомобили
Статья опубликована в № 4388 от 18.08.2017 под заголовком: DS разводится с Citroen

DS разводится с Citroen

В России появятся монобрендовые автосалоны премиум-марки

Французская PSA Groupe «ищет партнеров, имеющих успешный опыт работы в автомобильном премиальном сегменте и способных достойно представлять марку DS в России», сообщила она 17 августа. Тендеры уже объявлены, планируется открыть минимум два монобрендовых салона в Москве и один в Санкт-Петербурге – ожидается, что они появятся в 2018 г., рассказал «Ведомостям» представитель концерна. В дальнейшем сеть расширится. «Наша цель – быть полноценно представленными на всей территории России, поэтому мы хотели бы видеть центры DS во всех крупных городах нашей страны», – говорит представитель PSA Groupe.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике