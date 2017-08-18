Статья опубликована в № 4388 от 18.08.2017 под заголовком: DS разводится с Citroen
DS разводится с Citroen
В России появятся монобрендовые автосалоны премиум-марки
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Монобрендовый салон DS есть уже и в Тунисе
DS Automobiles
Французская PSA Groupe «ищет партнеров, имеющих успешный опыт работы в автомобильном премиальном сегменте и способных достойно представлять марку DS в России», сообщила она 17 августа. Тендеры уже объявлены, планируется открыть минимум два монобрендовых салона в Москве и один в Санкт-Петербурге – ожидается, что они появятся в 2018 г., рассказал «Ведомостям» представитель концерна. В дальнейшем сеть расширится. «Наша цель – быть полноценно представленными на всей территории России, поэтому мы хотели бы видеть центры DS во всех крупных городах нашей страны», – говорит представитель PSA Groupe.
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