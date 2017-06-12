Citroen представила новый кроссовер

PSA Group

Citroen представила новый субкомпактный кроссовер C3 Aircross, который сменит в модельном ряду французской марки минивэн C3 Picasso. Презентация прошла на специальном мероприятии в дизайн-центре PSA Group под Парижем. Вместе с более крупным С5 Aircross модель сегмента B открывает новое поколение кроссоверов марки, предназначенное для глобальных рынков. Официальная премьера для публики пройдет осенью на автосалоне во Франкфурте, сказала компания.

C3 Aircross начнет продаваться на рынках Европы и Китая к концу 2017 г. Также в течение этого года PSA Group собирается принять решение о возможности производства кроссоверов C3 Aircross и C5 Aircross в России. «Пока об этом рано говорить, но мы понимаем, что стать конкурентными на российском рынке в этой нише [кроссоверы B и С-классов] без запуска собственного производства не получится», - сказал «Ведомостям» на презентации директор по продукту Citroen Ксавье Пежо.

У PSA Group есть автозавод под Калугой «ПСМА рус» (СП, 70% у PSA Group и 30 % у Mitsubishi Motors), который находится в простое до 20 июня. В интервью «Ведомостям» губернатор Калужской области Анатолий Артамонов говорил, что на предприятии идет реорганизация производства и затем начнется выпуск новых легковых автомобилей этих же марок. PSA Group также потенциально сможет использовать законсервированный завод General Motors под Санкт-Петербургом (производственная мощность 98 000 автомобилей в год), который может перейти к ней после покупки немецкой Opel.

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Сейчас C3 Aircross начнет производиться на заводе Opel в Испании (Сарагоса). Основным конкурентом в компании считают европейский Renault Captur, а также Fiat 500X. В России конкурентом будут Hyundai Creta и российский Renault Kaptur (построен на разных платформах с европейским Captur).

Серийный C3 Aircross внешне схож с концептом C-Aircross, представленным весной этого года на автосалоне в Женеве. В серийной версии наружные камеры заднего вида предсказуемо заменили на привычные зеркала, а распашные двери на крайних стоках кузова — механизмами традиционной конструкции.

«C3 Aircross - это внешне SUV [внедорожник или кроссовер], с характерными пропорциями, большими колесами, увеличенным дорожным просветом и высокой посадкой за рулем, а внутри - MPV [минивэн] с просторным и комфортным многофункциональным салоном, множеством ниш разного объема, с огромной открывающейся панорамной крышей и отличным, как в минивэне, обзором», - объяснил «Ведомостям» философию модели шеф-дизайнер Citroen Александр Мальваль. Такой подход к проектированию оправдан тем, что C3 Aircross приходит на смену C3 Picasso, и, чтобы не разочаровать приверженцев популярных в Европе компактных минивэнов, в новой модели попытались сохранить схожие ощущения от салона.

Продажи С3 Picasso в России были свернуты в марте 2016 г. (он стоил от 660 000 руб.). В Германии стоимость С3 Picasso в стандартной комплектации сейчас от 20 330 евро (1.2 PureTech 110 л. с.), а нового хетчбэка С3 - от 12 000 евро (1.0 PureTech 68 л. с.). Citroen продала за первые четыре месяца после запуска 130 000 единиц нового хетчбэка С3 (данные компании). Стоимость нового С3 Picasso компания пока не объявляет.

C3 Aircross построен на модернизированной платформе PF1, на ней же сделаны хетчбэки Citroen С3 и Peugeot 208 и кроссовер Peugeot 2008. По габаритам C3 Aircross схож с основным конкурентом, европейским Renault Captur: длина C3 Aircross - 4150 мм, ширина - 1760 мм, высота - 1600 мм (1640 мм с рейлингами на крыше), колесная база - 2600 мм. Дорожный просвет C3 Aircross - 175 мм, на 5 мм больше, чем у Captur, но на 30 мм меньше, чем у российского Kaptur.

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Салон C3 Aircross сделан в минималистском стиле авангардного хетчбэка C4 Cactus (дизайн называется компанией Advanced Comfort), где жесткий темный пластик панелей сочетается с контрастными вставками из ткани или кожзаменителя. Салон выглядит просторным и не таким мрачным, как интерьер Renault Kaptur, отметил обозреватель «Ведомостей». От C4 Cactus позаимствована мультимедийная система с 7-дюймовым дисплеем и поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и Mirror Link. Специальная ниша для смартфона оборудована беспроводной зарядкой. Кнопки управления в основном перенесены на руль, щиток приборов аналоговый с интегрированным между спидометром и тахометром цифровым дисплеем. Для водителя предусмотрен проекционный экран. Рулевая колонка регулируется по высоте и вылету. В сиденьях используется слой вязкоупругого пенополиуретана, адаптирующего их поверхность под форму тела. При этом тканевая обивка подлокотников на двери достаточно жесткая.

Заднее сиденье разделено на две части в пропорции 3/2 (стандартная комплектация), обе части независимо сдвигаются вдоль салона, и у каждой регулируется наклон спинки в пяти положениях. При максимально отодвинутом назад заднем сиденье усесться «за собой», не упираясь коленями в передние кресла, при росте 192 см позволяет специфический изгиб спинок, а полностью выпрямив спину можно достать головой потолок с интегрированной панорамной крышей, убедился обозреватель «Ведомостей». Люди среднего роста вполне уместятся «на галерке» втроем. Объем багажника, в зависимости от положения задних сидений, — от 410 до 520 л. Спинка переднего пассажирского кресла складывается вперед, благодаря чему в салоне можно разместить предметы длиной до 2,4 м. Под полом багажника находится запаска-докатка.

При выходе на рынок в автомобиль будет устанавливаться линейка бензиновых 3-цилиндровых силовых агрегатов 1.2 PureTech мощностью от 82 до 110 л. с. (позднее появится 130-сильный двигатель), а также дизели 1.6 BlueHDi мощностью от 100 до 120 л. с. Моторы будут сочетаться с 6-ступенчатыми ручными и автоматическими коробками передач. Привод предусмотрен только передний, для передвижения по плохими и скользким дорогам устанавливается антипробуксовочная система Grip Control (используется в Peugeot 2008 и 3008). Все модификации будут оснащаться амортизаторами с гидравлическими буферами сжатия и отбоя (Progressive Hydraulic Cushions), улучшающими плавность хода по неровным дорогам. По словам представителя Citroen, благодаря этой системе подвеска машины не потребует дополнительной адаптации к российским условиям.