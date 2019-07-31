Subaru Outback, XV и Forester: к границе миров

Чтобы попасть в национальный парк Ландманналаугар в Исландии, нам пришлось преодолеть на Subaru Forester бездорожье с крутыми подъемами и спусками, водяными преградами и каменистыми тропами Алексей Барашков / Subaru

Автомобили Subaru для нашей маленькой экспедиции по острову-государству Исландия были трех моделей: Outback, XV и Forester. Все их привезли из России, и это добавило шарма путешествию.

В начале я оказался за рулем самой крупной и тяжелой из представленных на тест-драйве машин. Outback был в наиболее мощной версии с оппозитным 6-цилиндровым мотором 3,6 л мощностью 260 л. с. Маршрут проходил по отличным дорогам с двухсторонним движением, но ехали мы строго колонной и останавливались в специально отведенных для этого местах – и это неспроста.

Несмотря на сравнительно скромную площадь (103 125 кв. км, примерно как Саратовская область) и население (357 000 человек – столько, для сравнения, живет в одном Сургуте), Исландию посещают в год более миллиона туристов. В основном они приезжают, как и мы, полюбоваться девственной природой острова. Нагрузка высокая, и охраняют исландцы страну очень бережно. Туристам разрешено находиться не там, где хочется, а где разрешено. Штрафы за нарушения соответствующие – например, порча мха на земле и камнях может обойтись от 200 до 3000 евро. Тяжесть наказания понятна – полный слой мха отрастает на острове в течение 70 лет. И вообще, с растительностью здесь сложно: все деревья, что мы видели, были искусственно высажены местными энтузиастами (естественные деревья были вырублены первыми поселенцами еще в IX в.).

Outback и геотермальный туман

Исландии есть что показать. Конечно, это множество вулканов, среди которых легче всего вспомнить гору с очень «простым» названием – Эйяфьядлайёкюдль, из-за которой несколько недель не летали самолеты в 2010 г. Именно вулканические образования делают пейзажи острова настолько необычными, что невозможно оторвать глаз.

Только с погодой в Исландии не просто. С начала пути нам сопутствовали дождь, туман и ветер. Неужели здесь так все лето? Подождите минут пятнадцать – и погода станет еще хуже, обычно отвечают на такой вопрос исландцы. Есть тут даже особое выражение: оконная погода – когда на улицу лучше смотреть из окна дома.

Геотермальное поле Селтун – первый пункт нашего маршрута. Здесь пытались построить геотермальную станцию, использовать энергию недр земли, но многие из прорубленных скважин превратились в гейзеры, а некоторые даже взорвались, оставив кратеры с разноцветной почвой и грязевыми котлами.

Вернувшись на шоссе, колонна машин снова ушла в туман. Двигаясь в строю, я активировал адаптивный круиз-контроль, входящий в систему EyeSight. Работал он в густой пелене тумана нестабильно – на дисплей щитка приборов то и дело выводилось предупреждение о деактивации EyeSight. Это не сбой, как объяснили позже представители Subaru, EyeSight может видеть в тех же условиях, что и человеческий глаз, и густой туман становится серьезной помехой.

Примерно через час дороги впереди сквозь туман стало вырисовываться здание со множеством отходящих от него во все стороны труб. Из них валил пар, да так интенсивно, что могло показаться, будто весь туман острова берется отсюда. Это была крупнейшая в Исландии и вторая по размерам в мире геотермальная электростанция Хедлисхейди. На спуске к котельной нам разрешили покинуть асфальт, и мы проделали часть пути по грунту, периодически переезжая через проложенные по земле трубопроводы и огибая геотермальные скважины. При форсировании труб и резком съезде с асфальта у длиннобазного (2745 мм, на 75 мм больше, чем у Forester) Outback был риск зацепиться днищем. К тому же у универсала меньше и дорожный просвет (213 мм). Но геометрическая проходимость оказалась достаточной, а крупные размеры, низкий центр тяжести и большой вес стали даже преимуществом – преодолевать редкие участки бездорожья на Outback было очень комфортно, на буграх машину не сильно раскачивало, а симметричный полный привод делал автомобиль более устойчивым и легким в управлении.

Геотермальная станция устроена так. Из скважины, пробуренной на глубину около 2 км, под естественным напором поднимается перегретая (до 300 градусов) вода, которая на поверхности превращается в пар и используется в турбогенераторах для выработки электроэнергии. Затем уже менее горячая вода уходит по тем самым толстым и длинным трубам, которые мы переезжали, на обогрев и водоснабжение городов, включая столицу страны Рейкьявик.

XV и водопады

На парковке возле станции мы обменяли Outback на Subaru XV. Нам едва удалось наши чемоданы разместить в багажнике, хотя, загружая их в Outback, мы о размерах грузового отсека даже не задумались. Оснащенный двухлитровым 150-сильным атмосферным оппозитным мотором с вариатором Lineartronic (такой у всех Subaru) и симметричным полным приводом Subaru XV был в новенькой версии Tokyo. Ее отличия чисто косметические: снаружи накладки на бамперах и порогах, внутри вышивки Tokyo на подголовниках и коврики с логотипом. К этой версии положена акустическая система Harman JBL c 10 динамиками.

Скоро туман рассеялся, и нам открылся вид на водопад Сельяландсфосс, не самый высокий среди местных – 60 м (рекордсмен – Морсаурфос, 227 м), но очень красивый. А главное, к нему можно подойти близко и даже обойти сзади, удивляясь неповторимому звуку, издаваемому падающим потоком воды.

Снаружи XV смотрится компактным, но салон совсем не тесен. Дальнейший маршрут изобиловал участками оф-роуд, поэтому короткие свесы и солидный дорожный просвет (220 мм) оказались как нельзя к месту.

Следующей остановкой стал водопад Скоугафосс с идеально гладким потоком шириной в 25 м, образующим облако мелких брызг. После него мы спустились на один из самых сказочных пляжей в мире – Рейнисфияра – черный из-за складывающих его вулканических пород. Представьте черный галечный берег, черные скалы, а на берегу и из океана торчат базальтовые колоны Рейнисдрангар – «пальцы тролля». Именно здесь снимали эпизоды седьмого сезона сериала «Игра престолов» с Восточным Дозором.

Ко всем этим достопримечательностям мы добирались легко и быстро, в основном по асфальту. Но чтобы попасть в национальный парк Ландманналаугар, к горячим источникам, цветным скалам и остаткам потоков лавы, нам пришлось преодолеть бездорожье с крутыми подъемами и спусками, водяными преградами и каменистыми тропами. Транспорт на местной парковке состоял сплошь из лифтованных внедорожников на огромных колесах. Эти «бигфуты» для перевозки туристов – часть имиджа местной индустрии приема гостей: мол, здесь такие суровые дороги, что на обычной машине не проехать. Не знаю, как зимой, но летом наши серийные Subaru слегка подпортили эту пугалку – все пути к национальному парку, включающие броды разной глубины, мы преодолели без проблем.

Тут погода нам наконец улыбнулась: выглянуло солнце, и бортовой компьютер XV впервые показал температуру наружного воздуха выше 20 градусов – жара по исландским меркам! Такой теплый солнечный день в Исландии приравнивается к празднику, и работникам дают выходной. Ландманналаугар тоже будто ожил. В лучах солнца вулканический базальт формирует фантастические пейзажи, особенно удивительные на фоне цветных гор, которые природа смешала из палитры подземных источников воды и лавы. Когда рядом никого, легко представить себя на другой планете. А когда из-за скалы появляется турист, даже удивляешься – почему он не в скафандре?

Forester и гейзеры

Дальнейшую часть маршрута мы преодолевали уже на 185-сильном Forester. С головокружительной высоты любовались на расположенные рядом водопады Глимур и Хауифосс, а затем перебрались к романтичному водопаду Хьяулпарфосс, удивившему нас тишиной. Последним в серии водопадов был самый популярный и необычный – Гюдльфосс.

Заключительным пунктом путешествия стал район Гейсир, название которого превратилось в имя нарицательное для всех бьющих из земли горячих источников. Здесь гейзер Строккюр стреляет каждые 6–8 минут на высоту 30–40 м. Рядом в национальном парке Тингведлир можно видеть границу двух литосферных плит – Северо-Американской и Евразийской. Здесь же находится место проведения альтинга – старейшего парламента Европы.

Forester в итоге и стал, по крайней мере для меня, самым удачным компромиссом для подобных путешествий: он не такой длинный и тяжелый, как Outback, вместительнее XV и с существенно лучшим обзором для водителя и пассажиров среди всех бывших на тест-драйве Subaru. Последнее качество очень важно, если вы оказались в Исландии. Здесь куда ни глянь – красота.

Тест-драйв организован компанией Subaru