Subaru Forester: Прогресс для своих

Новое поколение кроссовера Subaru Forester прибавило в комфорте и не растеряло былой сноровки ездить по асфальту и за его пределами, убедились мы на дорогах Грузии

Рулевое управление Subaru Forester пятого поколения настолько легкое и точное, что способно исправить многие ошибки водителя

Двигаясь в колонне новеньких Subaru от аэропорта Тбилиси в сторону столицы Грузии, я стараюсь понять, едет ли за мной новый, пятого поколения (с заводским индексом SK) или прежний Forester (SJ). На ходу это очень непросто: пропорции и габариты кузова почти не изменились, решетка радиатора другой, но схожей формы, фары, хоть оснащены светодиодными излучателями и подсвечивают повороты вслед движению руля, но похожи на прежние. Выделяются разве что противотуманки в бампере, обрамленные хромированными рамками. Вот сзади различить новую и старую версии намного проще: фонари у нового Forester специфической формы в виде клешней.

Кроссовер Forester – один из двух бестселлеров Subaru и ключевая модель на многих рынках. Например, в США, на которые приходится около двух третей мировых продаж Subaru, в 2017 г. было реализовано 177 563 машины этой модели (лучше продавался только Outback – 188 886 шт.). У нас Forester менее распространен, но абсолютный лидер продаж марки: в 2017 г. – 4445 автомобилей. Мировые продажи Forester, несмотря на скорую смену поколения модели, в прошлом году росли – 269 525 (на 1,4%, данные focus2move.com).

Поэтому, зная консерватизм и прагматичность японцев, легко было предсказать, что очередное поколение Forester будет внешне похожим на предшественника, обязательно с оппозитным мотором и симметричным полным приводом, но только более комфортным и снабженным современной электроникой для безопасности и опять же комфорта. Японцы не любят менять то, что и так отменно функционирует и к тому же приносит деньги, зато умеют планомерно улучшать.

Новый уровень комфорта

С первых же километров по Грузии легко заметить, что взгляды местной публики новый Forester не привлекает. А ведь мою машину выделяют еще новый цвет кузова – серо-зеленый металлик – и нарядные серебристые накладки под бамперами и вдоль боковин. Но даже когда мы влились в плотный автомобильный поток на центральных улицах Тбилиси, новые Subaru не вызвали особого внимания со стороны грузин, известных неравнодушием к новым тачкам.

Кроссовер построен на новой платформе SGP (Subaru Global Platform), которая дебютировала на новых Impreza и Subaru XV. Интерьер Forester также похож на эти модели. Аскетичный салон предшествующего Forester вызывал у меня ощущения youngtimer – автомобиля, зависшего в недавнем прошлом. Новый же по стилю и качеству материалов приятно удивил: мягкий и приятный на ощупь пластик, красивые и ровные швы на отделанных кожей панелях и сиденьях, вставки «под карбон» – все в меру и со вкусом. Для Subaru, где всегда балом правили инженеры, а не дизайнеры, такой интерьер – явный прогресс.

Для моего роста 192 см передние сиденья оказались очень удобными – здесь не будет тесно и в зимней одежде. Свободнее стало и благодаря электромеханическому ручнику – традиционный рычаг заменила клавиша. В предшественнике я постоянно задевал правым коленом о центральную консоль, сейчас там мягкая накладка из кожи, и до нее нога достает реже.

Forester оснащается 8-дюймовым дисплеем мультимедийной системы с навигацией TomTom (таким же, как у XV). Есть дисковод, поддержка Apple CarPlay и Android Auto и собственные приложения Subaru. Как и в других свежих моделях марки, в Forester на экран можно вывести картинки с задней и боковых камер, но они не самого лучшего качества. В салоне больше света благодаря увеличенному люку в крыше. К радости меломанов в Forester вернулась аудиосистема Harman Kardon, в которую добавили отдельный динамик для системы экстренной связи «ЭРА-Глонасс».

В эргономике Forester есть очевидные просчеты. Ни один из трех дисплеев (щиток приборов, центральная панель и экран над ней) не читается боковым зрением. Проекционным экраном, которым могут похвастаться уже более бюджетные версии, пользоваться гораздо удобнее. Не помешало бы сделать сдвижной крышку центрального подлокотника – она коротковата для тех, кому из-за роста приходится придвинуть сиденье ближе к рулю.

Автомобиль совсем немного вырос в габаритах – на 15 мм в длину, на 20 мм в ширину, на 30 мм в колесной базе – и стал ниже на 5 мм. Три сантиметра базы кажутся ерундой, но для задних пассажиров прибавка получилась существенная. Когда я пересел за собой, места для коленей получилось больше раза в два по сравнению с прежней моделью – невиданная роскошь для Forester. Сзади на дверях пластик уже жесткий (на передних – мягкий), но дверной проем огромный и двери прикрывают пороги – брюки не испачкаешь. Наклон спинок дивана регулируется (в комплектациях с мотором 2,5 л), есть подогрев (включая спинку) и два порта USB. Но за откидным подлокотником не помешал бы лючок в багажник, в который удобнее укладывать, например, лыжи. Спинки сидений легко откидываются из багажника и образуют почти ровный пол. Под полом багажника – запаска-докатка.

Знаете, что меня раздражало в предшествующей версии? Электропривод двери багажника! Ложка дегтя в бочке меда. Время открывания двери от момента нажатия на кнопку – 10 с! Механизм думает несколько секунд, и затем дверь медленно идет вверх. Когда спешишь, нервы просто не выдерживают. Так вот теперь этот процесс займет всего 5 с – заметный прогресс!

Все машины на тесте были оснащены одинаковыми моторами 2,5 л (185 л. с., более простые версии идут с атмосферным мотором 2,0 л, 150 л. с., а 2-литрового с наддувом на Forester для российского рынка больше не будет) и вариатором Lineartronic с имитацией семи ступеней, как у нынешних XV и Outback. Разбитый на два дня, наш маршрут проходил по автостраде в сторону Боржоми, затем в Батуми через перевал Годерзи. Первую сотню километров по шоссе Forester радовал плавностью хода, отсутствием колебаний на волнах асфальта, отменной для силового агрегата с вариатором реакцией на газ. Надежно помогал на шоссе ассистент удержания полосы движения, входящий в систему EyeSight. Машина четко тормозила перед препятствием и впереди идущим автомобилем при движении на круиз-контроле, и алгоритм работы системы показался хорошо продуманным – автоматическое торможение в EyeSight не отключается, даже если машинально нажимаешь педаль тормоза. В России EyeSight появилась только год назад (в Европе – с 2013 г.), но половина покупателей выбирают Subaru c EyeSight, сказал представитель компании. При этом у EyeSight есть свои нюансы – автоматическое торможение срабатывает не более трех раз подряд, потом надо заглушить и завести машину, т. е. перегрузить блок управления.

Тихий и юркий

При движении по шоссе на 100 км/ч в машине тишина. Хорошая шумоизоляция – еще одна особенность нового Forester. Особенно заметно меньше шума от мотора и вариатора. Лишь при разгоне «в пол» с места до 100 км/ч (занял около 10 с) вариатор заметно подвывал, а звук мотора прорывался на высоких оборотах при обгонах. Мотор с непосредственным впрыском здесь модернизированный, как в других новых моделях Subaru, он производительнее предшественника на 14 л. с. и 4 Нм. На шоссе при равномерной скорости 110–120 км/ч расход топлива был 8,2 л на 100 км.

За рулем Subaru по горным серпантинам ехать еще приятнее, чем по шоссе. И веселее! В конкурентах у Forester более десятка кроссоверов разных марок, но ни один из них не едет так уверенно, как «Лесник», несмотря на его солидный дорожный просвет 220 мм. Как у предшественника, здесь есть спортивный режим, меняющий реакции мотора на газ и моменты переключения виртуальных передач вариатора. В рулевом управлении нового Forester – рейка с переменным передаточным соотношением и электромотором усилителя, закрепленным непосредственно на рейке для улучшения обратной связи.

У Forester спереди, как и прежде, стойки «МакФерсон» и многорычажная подвеска сзади, но колея чуть шире (спереди на 20 мм и на 15 мм сзади). Кинематика подвески схожа с Subaru XV – сзади также новый подрамник с измененным креплением стабилизатора (теперь к кузову) – отличия только в настройках амортизаторов. Кузов на новой платформе более жесткий на кручение. В итоге Forester обладает завидной комбинацией высокого клиренса с цепким шасси, дающим минимальные крены и низкий центр тяжести. Еще в Forester появилась система векторного распределения тяги с подтормаживанием внутренних к центру поворота колес, отчего ехать можно еще увереннее.

Рулевое управление Forester настолько легкое и точное, что способно исправить многие ошибки водителя. Например, в один из виражей я вошел явно с завышенной скоростью. Все повороты были закрытыми – не угадать, куда выведет траектория. Моя на выходе вела аккурат в бетонный отбойник. Переднюю ось стало сносить, но скорость за счет этого чуть упала. Я быстро слегка повернул руль в обратную сторону, уменьшив скольжение, и опять довернул в сторону поворота – Forester послушно вписался в вираж. При этом газ я не сбрасывал, а система стабилизации не мешала – она срабатывает только при большем угле сноса или заноса. Forester удивительно устойчивый кроссовер! Если слегка переборщишь со скоростью перед поворотом – скорректировал снос рулем, слишком рано добавил газ на выходе – контролируемый занос, и опять летит в нужном направлении. И тормоза не подводят автомобиль снаряженной массой за 1600 кг – они теперь вентилируемые не только спереди, но и сзади.

«Лесник» на просеке

В таком темпе мы быстро домчали до участка с грунтовой дорогой, идущей сквозь лесной массив в горах. Вот здесь «Лесник», обутый в шины 225/55 R18, показался уже слишком жестким – нас трясло нещадно, и подвеску иногда пробивало.

С погодой нам повезло, весь день светило солнце. Дождь, конечно, был бы интереснее для проверки ходовых качеств по бездорожью, но, боюсь, выбранный участок офф-роуд вряд ли получилось пройти мокрым на обыкновенной шоссейной резине. Он был небольшой – метров 300, но с крутым подъемом и бугристым, вперемешку с камнями, грунтом. У системы движения по бездорожью X-mode есть два режима: Snow/Dirt и Deep Snow/Mud. В последнем на скоростях до 40 км/ч отключается антипробуксовочная система. В геометрической проходимости Forester чуть потерял, но только по углу въезда – 3 градуса (20,2 градуса), а угол рампы (21) и угол съезда (25) остались без изменений. В каком режиме лучше ехать, если нет ни снега, ни грязи, каждый выбирал сам. Мы вообще не включили внедорожный режим, поехали в стандартном дорожном – так как подъем был довольно крутым, многое зависело от инерции автомобиля. X-mode способна перекидывать тягу на колеса с лучшим сцеплением даже при диагональном вывешивании. Но тем, кто брал подъем слишком медленно, ее возможностей уже не хватало (см. видео). При нашей же тактике благодаря тяговитому атмосферному мотору проблем не возникло, и мы двинулись дальше. Наградой нам вскоре стали великолепные виды на белые шапки Кавказских гор.

Цель обновления Forester, похоже, достигнута – внешне пятое поколение похоже на предшественника и не потеряло никаких полезных качеств. Как минимум поклонники модели точно не разочаруются и, уверен, задумаются о замене машины – таким комфортным и просторным внутри (а именно этого не хватало модели) Forester еще не был.

Цены на новый Subaru Forester в России начинаются от 1,96 млн руб. за комплектацию Standard с мотором 2,0 л.

Тест-драйв организован компанией Subaru