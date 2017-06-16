Jeep Compass: Внедорожный обгон

По оснащению для бездорожья Jeep Compass не уступает «старшему брату» Grand Cherokee Jeep

«Бэйби Гранд», сразу окрестили журналисты новый Jeep Compass за внешнее сходство со старшей моделью бренда. Compass, с которым мы знакомились в окрестностях Лиссабона, действительно выглядит уменьшенной копией Grand Cherokee. Другое дело, что по оснащению для бездорожья он не уступает «старшему брату», не говоря уже о конкурентах, среди которых маркетологи компании видят Volkswagen Tiguan и Nissan Qashqai. Колесная база Compass - 2636 мм - короче Tiguan и Qashqai на 45 и 10 мм соответственно, но длиннее на 66 мм, чем у более короткого (на 164 мм) Jeep Renegade, на платформе которого построен Compass. В сравнении же с Grand Cherokee он действительно бэйби — его колесная база меньше на 279 мм, он на полметра короче и на 120 мм уже. С предшествующими «компасами» новую модель вообще сравнивать не стоит - таким симпатичным, гармоничным и в то же время брутальным Compass никогда еще не был.

Под стать внешности и оформление салона – без лишнего изыска, но с качественным мягким пластиком и кожей. Мультимедийная система с сенсорным 8,4-дюймовым дисплеем и голосовым управлением поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Машине полагается множество электронных помощников, включая автоматы диагональной и продольной парковки.

Внутри «Компаса» ощущаешь себя как в броневике, и это одна из составляющих брутального имиджа модели. Это мужской автомобиль, и даже светлая кожа отделки сидений некоторых версий Limited не перебивает гендерный настрой. Посадка за рулем Compass удобная, но обзор не самый лучший из-за широких передних стоек. Не скажу, что на заднем диване «за собой» мне просторно, но и нетесно. Жаль, что спинка сидений не регулируется, а сидеть становится совсем удобно, только если откинуть широченный подлокотник, открывающий нишу-лаз в багажное отделение.

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Топовая версия Trailhawk, которая досталось нам для поездки, оснащена внедорожным пакетом: увеличенным на 26 мм (до 216 мм) клиренсом, короткими свесами и технической начинкой в виде понижающей передачи, межосевой блокировки дифференциала и пяти предустановленных настроек режимов движения. Еще в ней есть панорамная крыша, но она тут явно только для настроения. Под капотом 2-литровый турбодизель MultiJet II, 170 л. с. в паре с 9-скоростным «автоматом». Этой версии также полагается полноразмерная запаска, укравшая объем у багажника - 368 л вместо стандартных 438 л. Но на бездорожье может случиться всякое, так что оснастка не лишняя.

На очень узких и местами забитых транспортом улицах Лиссабона нас не покидает ощущение вождения боевой машины, тем более окраска в яркий цвет Spitfire Orange производит на окружающих дополнительный отпугивающий эффект. Одновременно Compass привлекает завистливые взгляды. Чувствуешь себя мачо за рулем харизматического авто. Да, мачо, пусть и проехал дважды мимо нужного поворота. Но это из-за «спящей» навигации! Конечно, указания маршрута дублируются на дисплее щитка приборов, но зачем навигационная «девушка» мне говорит, что до поворота осталось сто метров, если я его уже проехал?! По-русски навигация общаться не хочет (в настройках языка нет), и единственное, на что можно списать ее поведение, — перегрев от 30-градусной жары, от которой люди в салоне, скажем спасибо климат-контролю, совершенно не страдают. Кстати, управлять климатом очень легко благодаря большим кнопкам и привычному круглому регулятору. К понятному алгоритму привыкаешь настолько быстро, что настраиваешь «погоду» в салоне, не отрывая взгляда от дороги.

На автостраде двигатель задышал полной грудью, словно вырвавшись из городских джунглей. Но Compass не любит больших скоростей. Он не слишком резв ни при разгоне с места, но хорош при обгонном ускорении с 80 до 120 км/час. Вот «полеты» на 150-160 км/ч ему не рекомендуются, особенно версии Trailhawk с повышенным центром тяжести и очень легким рулем. На высоких скоростях в салоне еще и некомфортно. Нет, дизеля практически не слышно, но аэродинамические шумы и гул от вседорожной резины напевают довольно занудные мелодии. Аппетит мотора оказался скромным – в пределах 6,5 л на 100 км в режиме настроек Auto, где тяга при равномерном движении передается только на переднюю ось. В остальных четырех – Snow, Sand, Mud и Rock – электроника подстраивает трансмиссию под конкретные условия движения.

С режима «камни», самого сложного для техники, мы и начали знакомство с бездорожным участком. Организаторы теста с бездорожьем явно прокололись. Самый сложный, по их мнению, «красный» уровень оказался ничуть не труднее типичной поездки нашего соотечественника на дачу - подъемы и спуски по грунтовой дороге с канавами и камнями. Места с глубокими рытвинами для безопасности были обозначены конусами, которые я поначалу принял за змейку и проезжал их соответствующим образом. У Compass оказался высокий запас проходимости, который, похоже, португальские специалисты себе представить не могли.

У Compass, как и у соплатформенного Renegade, достаточно простая подвеска - MacPherson впереди и сзади, и она достаточно энергоемкая. В трансмиссии используется тот же набор из понижающего ряда передач, принудительной блокировки межосевой муфты и множества электронных ассистентов для бездорожья. Все это работает «на пятерочку». Система полного привода Active Drive Low готова перекинуть максимум тяги на любое из колес, а вдобавок отобразить весь процесс «мультиком» на дисплее в салоне. Обнаглев, второй круг по «красному» участку мы уверенно проехали в режиме Auto и лишь однажды из-за превышения скорости зацепили грунт. Но картер мотора спасли 3-миллиметровые листы металла защиты. Проходимость – очевидный козырь Compass.

Jeep Мультимедийная система Uconnect с сенсорным дисплеем диагональю 5,7 или 8,4 дюйма (в зависимости от комплектации) оснащена навигацией и голосовым управлением, но пока не русифицирована 1/8 Вадим Овсянкин 2/8 В. Овсянкин На центральном дисплее может отображаться работа полноприводной трансмиссии, можно наблюдать за распределением тяги по осям 3/8 Jeep 4/8 Jeep 5/8 Jeep 6/8 Вадим Овсянкин 7/8 Вадим Овсянкин 8/8

Среди моторов Jeep Compass есть на выбор бензиновые – 1,4 л (140 и 170 л. с.) и 2,4 л (184 л. с.) и дизельные - 1,6 (120 л. с.) и 2,0 (л 140 и 170 л. с.), которые сочетаются с передним или полным приводом, 6-ступенчатой ручной или 9-скоростной автоматической коробками передач. Заказы на новый Compass начнут принимать с середины лета, а сами автомобили появятся в конце ноября – начале декабря этого года, сказал директор по коммуникациям российского представительства Fiat Chrysler Automobiles Кирилл Устинов. Начальная цена модели в России пока неизвестна, но она скорее всего будет «кусаться». К примеру, в Италии цены стартуют с 21 550 евро за переднеприводную версию с дизелем 1,6 л в комплектации Longitude.