Subaru Outback: мягкий внедорожник

Outback вне конкуренции среди всех моделей Subaru по плавности хода на трассе Subaru

Передо мной две версии пятого поколения Outback — обновленная и дорестайлинговая, представленная в 2014 г. Они выставлены бок о бок, и игра называется «найди десять отличий». Смотрим: у новой модели другой передний бампер, слегка изменены фары и решетка радиатора, чуть меньше стали зеркала заднего вида, в правое встроена видеокамера (для системы автоматического переключения фар с дальнего света на ближний свет и наружного обзора), новые колесные диски. Сзади автомобили совершенно одинаковые, так что снаружи десяток не набирается.

В салоне изменений еще меньше: другие кнопки на руле, блок управления климат-контролем и, главное новшество – 8-дюймовый дисплей с новым ярким интерфейсом мультимедийной системы.

Но кроме видимых изменений в обновленном Outback много технологических новшеств. У 2,5-литрового оппозитника облегчены коленчатый вал с шатунами, что снизило вибрации и улучшило приемистость мотора. Модернизирован бесступенчатый вариатор Lineartronic: звенья цепи стали мельче, уменьшен минимальный диаметр шкивов, от этого расширился диапазон передаточных отношений до 7,03 (с 6,28), соответственно, улучшилась динамика старта с места и, опять же, снизились шумы. И конечно, в обновленной модели появилось много новых электронных помощников, которые теперь будут устанавливаться на машины для российского рынка. Например, знакомая по кроссоверу XV система помощи водителю EyeSight, включающая в числе прочего адаптивный круиз-контроль и автомат экстренного торможения. У Outback теперь есть адаптивные, поворачивающиеся в сторону отклонения руля фары.

На испытательном полигоне укатано несколько трасс, за пределами которых снежная целина глубиной в метр. Мы начинаем с лесного «внедорожного» участка - петляющей между деревьями дорожки с перепадом высот и участками, куда без высокого клиренса и полного привода лучше не соваться. Компанию здесь нам составили дорестайлинговый Outback и кроссовер Forester. В сравнении с «Лесником» длиннющему (4820 мм) Outback оказалось гораздо сложнее огибать деревья. В одном месте я чуть съехал передним левым колесом с накатанной дорожки и тут же провалился в глубокий снег, да так, что ни вперед, ни назад. Подоспевшая машина службы сопровождения уже стала пристраиваться, чтобы зацепить мой Outback тросом. Но знакомство с полноприводным автомобилем не хотелось начинать с буксировки! Сделав еще пару попыток я понял, что раскачать машину мне мешает антипробуксовочная система. Отключив ее и переведя вариатор в ручной режим, я постепенно смог раскачать автомобиль вперед, потом включить заднюю и выскочить обратно на трассу.

Экскурсия по лесу закончилась преодолением искусственных крутых подъемов и спусков, где могли проявить себя электронные помощники, а именно система «умного» полного привода X-Mode. Она дозированно и точно распределяет тягу по колесам и подтормаживает их при пробуксовке. Затем мы перебрались на специальный внедорожный участок, где Outback вывешивался на буграх по диагонали, ничем не уступая проходимости Forester.

Закончились испытания на полигоне скоростным маневрированием. Конечно, в этой дисциплине Outback - не Impreza и даже не Forester, хотя бы потому, что он больше и тяжелее. Но тем удивительней, как лихо он вписывался в повороты. Трасса представляла собой связку скоростных и медленных виражей по накатанному почти в лед снежному покрытию. На одном очень хитром участке, после относительно длинной прямой, где можно разогнаться до 80 км/ч, следовал резкий левый закрытый вираж с перепадом высот: машина как бы с горки ныряет вниз, причем на самой дуге поворота. Подлетаю к нему, торможу и направляю руль по траектории влево. Визуально и по ощущениям кажется, что тяжелый передок машины вот-вот сорвет и мой автомобиль упрется носом в наружный бруствер. Но этого не происходит! Система курсовой устойчивости VDC творит чудеса – передние колеса продолжают слушаться руля, а задние слегка срывает, как бы доворачивая машину в вираж, и я спокойно заканчиваю маневр, ускоряясь на выходе. Не каждая полноприводная машина так пишет повороты по льду! Вот она – управляемость. Даже чуть более легкий Forester, на который я пересел для сравнения, в том месте уходил носом наружу.

Outback вне конкуренции среди всех моделей Subaru по плавности хода на трассе. Покинув полигон, мы направились в Рованиеми по заснеженным автострадам. Дороги здесь солью и реагентами не посыпают, они расчищены и покрыты тонким слоем снега, по которому едешь мягко, словно по перине. В обновленном Outback модернизирована подвеска: изменена жесткость цилиндрических пружин и укорочены отбойники, отчего удары в кузов на неровностях чувствуются намного слабее. Но при езде по ровному мягкому снегу эти новшества не сильно заметны. Даже когда я пересел на прежний Outback, разницу в управляемости на автостраде ощутил с трудом.

Зато на узких лесных дорожках, прочищенных в глубоком снегу, то и дело чувствовались толчки в передней оси на мелких неровностях. Как только начало темнеть, ямки стали попадаться чаще, особенно на извилистых участках. На Outback хочется ехать быстро, а когда плохо видишь дорогу, попадаешь в ямы или в снег на обочине. Или приходится снижать скорость и плестись как черепаха среди сугробов. Вскоре меня нагнал напарник на новом Outback с адаптивными фарами, подсвечивающими поворот, и мне стало удобнее уступить ему и сесть на хвост, ориентируясь по задним фонарям его машины. Все-таки новый Outback едет явно лучше в любое время суток.