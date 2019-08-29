Mazda CX-9: Трехкомнатная машина

Mazda CX-9 сделана настолько удобно, что не надо прилаживаться, привыкать к сиденью, к рулю, к расположению кнопок; только пару раз пришлось разбираться с навигацией Максим Стулов / Ведомости

Когда люди узнают, что в отпуск на море, например в Италию, можно не лететь, а ехать на машине, прежде всего они начинают считать. Ага, не нужны билеты на самолет и аренда автомобиля – но ведь нужно где-то ночевать по дороге, что-то есть, да плюс бензин, три тысячи с половиной километров туда и столько же обратно! Разве выгодно?

Нет, отвечаю, невыгодно. На машине из Москвы путевые расходы получаются примерно на треть больше: если не гнать и не спать в машине, выходит три остановки, столько же обедов и ужинов, а еще музеи и, увы, сувениры. Но из самолета нельзя выйти на полдня, чтобы погулять по старому городу в Варшаве, опуститься в подземелья Брно или поглядеть из Буды на Пешт; и не провести вечерок с друзьями, которых иначе видишь в лучшем случае по скайпу; а еще из самолета не видны волшебные пейзажи, которыми так богата Европа; наконец, в самолете не дают порулить, а это отдельное удовольствие.

Первая тысяча километров

Бывают (правда, все реже) машины, к которым надо прилаживаться, привыкать к сиденью, к рулю, к расположению кнопок и всяких регуляторов. Mazda CX-9 сделана так, что только отношения с навигацией пришлось пару раз отдельно налаживать (но об этом ниже), – остальное не вызывает ни малейших сложностей. Для долгого путешествия особенно важна удобная посадка – или даже возможность в одном положении водительского кресла занять несколько разных поз. То есть не только само по себе кресло должно быть достаточно удобным, но и пространства вокруг него должно быть вдоволь. Все это именно так и устроено у CX-9: можно ехать и полулежа, и навалившись на руль, и слегка скособочиться – места хватает.

И в целом, надо сказать, внутреннее устройство большого кроссовера Mazda распланировано оптимально. Начать с багажника: с поднятым третьим рядом сидений он не слишком велик, однако зев его раскрывается весьма широко, а главное – по бокам устроены эдакие ниши, в которые идеально влезает треть длины обычной дорожной сумки. Если запихнуть сумки в эти ниши, то между ними входит еще одна, стоя; оставшейся глубины багажника хватает, чтобы положить багаж помельче.

Но багажник – отнюдь не все грузовые возможности CX-9. Если чуть подвинуть вперед средний ряд сидений, между его спинками и третьим рядом появляется зазор, куда опять-таки входит стандартная багажная сумка – причем почти вровень с сиденьем третьего ряда. Дополнительная выгода от расположения сумки в междурядье состоит в том, что у малолетних тест-драйверов образуется на третьем ряду широкое спальное место.

Разумеется, дети назвали этот отсек задней комнатой и вели бесконечные бои за обладание ею – пока (на обратном пути) подарки, покупки и другие важные дорожные приобретения не стали настолько велики, что пришлось третий ряд сидений сложить.

Надо сказать, что и средняя «комната» ничем была не плоха, но все-таки слишком близка к злодеям-родителям. Нежелание такого соседства часто приводило к тому, что средний ряд был пуст, а на заднем ряду творилось нечто запрещенное – к примеру, игра на украденном из багажника родительском компьютере.

В течение первой тысячи километров, которую CX-9 проскочила за 20 часов с заездом в Минск на обстоятельный завтрак к другу и длительным ничегонеделаньем на границе, с зависимостью детей от экрана справляться удавалось, но дальше пришлось, увы, расписаться в собственном бессилии.

Дом на колесах

Стоит рассказать об единственном ночном перегоне, случившемся за время поездки. Итак, третий ряд был оккупирован одним из юных тест-драйверов, на полу между вторым и первым рядом устроилось спальное место для другого, а пассажирское сиденье превратилось в шезлонг, в котором сладко спал штурман. Погода, к счастью, была идеальной, российская дорога М1 – весьма неплохой, а камеры, ревнительницы медленной езды, до белорусской границы сравнительно редки и главным образом нацелены на скорость в населенных пунктах.

Особенный восторг водителя охватывает, конечно, в предрассветные часы, когда темень преодолевается еще не видимым Солнцем, и рельефы, живописно украшенные зеленью, создают за окнами нечто вроде картинной галереи – и чем ближе рассвет, тем все более реалистического толка. Дорога пуста; автопилот (круиз-контроль с ассистентом удержания в полосе) включен не скажу на какую скорость, чтобы не давать повода обвинить в нарушении ПДД; сном охвачена вся машина, кроме бодрого человека за рулем. Свеж ли воздух – должно быть, свеж: окна открывать на такой скорости неприятно, а кондиционер не передает всей прелести летнего раннего утра.

Водителю будто бы и делать нечего: машина летит по дороге надежно и ровно, редкие рытвины незаметно глотает, на прямых можно было бы, как в дачном велосипедном детстве, отпустить руль – но Mazda (мудрость на ведическом санскрите) скрипучим писком напоминает, что так поступать нельзя.

Но вот пейзаж меняется: российская неразбериха на обочинах заканчивается, начинается белорусская чистенькая, ухоженная бедность. А кроме того, начинаются повсеместные камеры, часть из которых, к сожалению, прошла незамеченной.

Результаты такой невнимательности, надо сказать, более чем материальны: 159 белорусских рублей штрафа, что примерно соответствовало в тот момент 70 евро. В Белоруссии это устроено так: ближе к границе дорожно-патрульная служба держит пост и останавливает на нем всех, кто попался камере, в том числе за мирную, но слишком быструю CX-9 на колесах. Штраф нужно уплатить немедленно, иначе – по белорусским законам – задерживается свидетельство о регистрации транспортного средства и вместо него выдается временное, белорусское. Понятно, что через границу с ним не проедешь.

И это был еще один минус в экономику путешествия на машине.

Пропал в Польше

Покуда один из инспекторов заполнял необходимые для штрафа документы, другой, тот самый, кто преградил путь Mazda, заметил: «Симпатичная тачка! Необычная какая-то! Морда симпатичная, как будто губы! Ха-ха-ха!»

«Какие там губы, – отозвался писарь, – где губы?» – «Да пойди, погляди!»

К удивлению, писарь бросил заполнять бумажки и пошел выглянул. Никаких губ, даже если б они у Mazda и были, он увидеть не мог, так как машина стояла, как говорится, к лесу передом, а к гаишнику задом. «Хорошая, солидная, – резюмировал он, – а для нас главное, что быстрая! Тебе хорошо, и нам выгодно! Ха-ха-ха!»

Пассажиры тем временем проснулись, но совершенно не разделили правоохранительной радости: задержка в пути вызвала очередную вспышку войны за заднюю «комнату».

Однако – в путь!

По всей видимости, Польша все-таки побаивается восточного соседа, пусть он и отделен от нее Белоруссией. Иначе чем объяснить тот факт, что первые примерно сто километров от границы лежит дорога хотя и хорошая, но узкая и через населенные пункты, потом начинается шоссе пошире и побыстрей, а уже возле Варшавы она становится настоящим автобаном, на котором разрешена рекордная для Европы (не считая Германии, где ограничения скорости вообще нет) скорость 140 км/ч.

Впрочем, строительство этой дороги продолжается – и вот это-то сыграло злую шутку с навигатором, честно до той поры служившим нашей отпускной компании. Беда была в том, что дороги, которую навигатор знал, уже не существовало. И наоборот: дороги, по которой можно было ехать, навигатор не знал. К сожалению, и польской карты у нас с собой не было, и итальянскую симку (чтобы вызвать интернет и поглядеть) мы забыли. Прежний опыт говорил, что нужно всего лишь сильно отклониться от маршрута, и тогда навигатор пересчитает его и предложит другой вариант дороги.

Отклониться от маршрута было заманчиво – неподалеку находилась Ченстохова, духовный центр Польши с главной польской святыней, иконой Богородицы, написанной, по преданию, евангелистом Лукой, – как и икона Владимирской Божией Матери.

Но навигатор выступил противником паломничества к святыне и вместо Ченстоховы привел CX-9 на проселочную дорогу вдоль каких-то рельсов, по которым взад и вперед ходил, попискивая, маневровый паровозик. Оттуда мы попытались было выехать на построенную уже дорогу, но оказалось, что по ней еще не открыто движение.

И после этого мытарства вдруг закончились, потому что мы прибегли к социальной навигации, а именно – спросили местного жителя, как выбраться на нужную трассу. Навигатор был на время отстранен от работы, а как только Mazda наконец оказалась на автостраде, мы позволили ему снова нам помогать.

Словенский потоп

Когда мы только знакомились с CX-9, человек, который представлял мне ее, заметил: «В Европе таких машин нет, вы будете единственными». Как ни странно, в Чехии мы догнали и слегка посоревновались точно с такой же CX-9, и даже цвет был тот же – глубокий серый, правда, в нашем случае уже несколько запыленный. В чешском (судя по номеру) кроссовере сидели люди, здорово напоминавшие русских, они бурно радовались свиданию и выказывали полнейшее одобрение нашему выбору.

Большую часть июля в Европе стояла неслыханная жара, и к нашему приезду природа подгадала сильнейшую грозу. Стихия и на равнине-то, мягко сказать, не упрощает управление автомобилем, а в горах, в Альпах, – и подавно.

Желание сэкономить на итальянских платных дорогах, которые в последнее время весьма подорожали, повело нас из Австрии сразу в Словению; в один момент казалось, будто это решение заодно избавит Mazda и от необходимости сражаться с грозою, но увы – она нас накрыла! Отдадим должное словенским дорожникам: вода на полотне практически не задерживается, хотя небольшой слой ее все-таки все время находился на дороге. Но оказалось, что тяжелая и мощная машина позволяет даже в сильный дождь, что называется, мчаться по автостраде, поддерживать скорость около 100 км/ч. И душонка водителя полнилась нелепым чувством превосходства, когда CX-9 обгоняла мигавших аварийками мелких тихоходов, то ли еще шевелившихся, то ли вовсе вставших на дороге. Чтоб не слишком задаваться, скажу, что половину успеха на дождливой трассе обеспечила фура, видимо здорово торопившаяся: в самый сильный ливень мы следовали за нею.

Восхищение Европы

«Если это Mazda, – заинтересовался старичок, когда я запарковал CX-9 на пыльной площадке вблизи пляжа небольшого итальянского городка Ортона в провинции Абруццо. – то чего она такая здоровенная? Вроде они все такие маленькие, нет? Ты кто, русский? Это такая русская машина или Mazda?»

Сам старичок вылез из шедевра итальянского автомобилестроения – «Панды» первого поколения. «Русский, – ответил я, – а машина Mazda, хотя и японская, но для американцев». «У американцев хороших вещей не бывает, – сообщил старичок, – а у японцев бывает. Красивая у тебя машина, толстая (spesso)».

Экстерьер CX-9 за время путешествия приглянулся не только старику и не только итальянцам – например, цыганам в городе Брно; особенно толстому ленивому мальчику лет 17 в белых носочках, который почти лежал на капоте мятого 190-го «мерседеса»: он сперва зацокал, а потом даже оторвал живот от капота и, переваливаясь, пошел смотреть, как мы таскаем из багажника сумки. «Вери гуд кар, – заметил он, – биг кар, амьюзин кар, экспенсив кар».

Я отогнал от себя назойливые мысли о репутации цыган и согласился со всеми мнениями молодого цыгана. Тогда он тяжело вздохнул и вернулся на прежнее место.

Неудовольствие CX-9 вызвал только на обратном пути в Вильнюсе, и скорее не внешним видом, а российским номером. Хорошо, что я совершенно не понимаю по-литовски и трусоват, а то не миновать бы диалога на повышенных тонах с четырьмя плотными ребятами, только один из которых был трезвым, поскольку сидел за рулем.

Осталось только сказать, что аудиосистема CX-9 – Bose – в основном работала как радиоприемник и была занята воспроизведением разнообразно ужасной попсы – от российской через польскую, чешскую и словенскую до итальянской и затем венгерской; говорить о тембрах в такой музыке как-то странно. Но когда дело доходило до классики – скажем, в Польшу мы попали в день 75-летия Варшавского восстания, и выяснилось, что польские классические (и не только) композиторы посвятили этому трагическому событию множество произведений, – система звучала богато и полно. Лучше же всего у нее получались записи радиоспектаклей (с флэшки), и не столько потому, что голоса советских актеров и чтецов хороши и разнообразны, сколько потому, что спустя краткое время после начала пьесы в средней и задней «комнатах» наступала тишина.