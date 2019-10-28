«АвтоВАЗ» вводит режим простоя на два дня
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На этой неделе «АвтоВАЗ» отправит в простой все свои автосборочные линии, следует из копии приказа, опубликованного в группе «Рабочие «АвтоВАЗа» во «В контакте». Он продлится 31 октября и 1 ноября и будет оплачен в размере 2/3 средней заработной платы. Простой не затронет сотрудников, «задействованных в производстве запасных частей, инвентаризации и других неотложных работах». Целью называется необходимость оптимизации стоков готовых автомобилей. По словам представителя «АвтоВАЗа», причина простоя 31 октября и 1 ноября другая – она связана с необходимостью проведения традиционной ежегодной инвентаризации.
В сентябре продажи Lada в России выросли на 1% до 31 516 шт., рынок упал на 2% до 1,27 млн шт., гласят данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Данных за октябрь пока нет. Динамика замедлилась – за 9 месяцев рост составил 2%. Из-за снизившихся заказов от дилеров «АвтоВАЗ» с середины месяца снизил скорость конвейера, рассказывали ранее источники «Ведомостей».
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