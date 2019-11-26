«АвтоВАЗ» оплатит дилерам в декабре рекламу только Lada Vesta
Крупнейший в России автопроизводитель, «АвтоВАЗ», предупредил дилеров, что в декабре будет компенсировать рекламные расходы на продвижение только семейства Lada Vesta. Об этом «Ведомостям» рассказали менеджеры трех дилеров автопроизводителя. По их словам, ситуация нестандартная – обычно «АвтоВАЗ» частично возмещает расходы на рекламу всех моделей.
«Мы не комментируем детали коммерческих взаимоотношений с дилерами», – сказал представитель «АвтоВАЗа».
Компания объяснила это ограничение стартом продаж Vesta с вариатором (бесступенчатой автоматической трансмиссией) Jatco в паре с 113-сильным мотором объемом 1,6 л альянса Renault-Nissan, продолжают дилеры. Продажи этой новинки начались в понедельник, 25 ноября. Цены в комплектации с вариатором начинаются с 736 900 руб., с механической коробкой передач – с 606 900 руб.