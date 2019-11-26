«АвтоВАЗ» оплатит дилерам в декабре рекламу только Lada Vesta

Крупнейший в России автопроизводитель, «АвтоВАЗ», предупредил дилеров, что в декабре будет компенсировать рекламные расходы на продвижение только семейства Lada Vesta. Об этом «Ведомостям» рассказали менеджеры трех дилеров автопроизводителя. По их словам, ситуация нестандартная – обычно «АвтоВАЗ» частично возмещает расходы на рекламу всех моделей.