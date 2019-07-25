«АвтоВАЗ» в третий раз с начала года поднимет цены

Статья опубликована в № 4863 от 26.07.2019 под заголовком: Lada снова дорожает

Решение поднять цены в августе после недавнего – июльского – повышения стало неожиданным, комментирует один из дилеров Максим Стулов / Ведомости

С 1 августа «АвтоВАЗ» поднимет рекомендованные розничные цены на все модели – на 5000–7000 руб., или в среднем на 1%, рассказали «Ведомостям» менеджеры трех дилерских компаний. Представитель «АвтоВАЗа» от комментариев отказался.

Седан Granta, например, в базовой комплектации будет стоить 449 900 руб. (рост на 1,1%), седан Vesta – 606 900 руб. (+1,2%), высокий хетчбэк Xray – 614 900 руб. (+0,8%), написано в новом прайс-листе, разосланном «АвтоВАЗом» дилерам («Ведомости» ознакомились с его копией, дилеры подтвердили подлинность информации).

Самый дорогой автомобиль в модельном ряду Lada – седан Vesta Sport – подорожает в базовой версии до 1 021 900 руб. (+0,7%).

Для автомобилей Lada это будет уже третьим с начала года повышением цен. В январе все модели подорожали примерно на 3%, а в июле подорожали некоторые модели – в среднем на 1%.

Решение поднять цены в августе после недавнего, июльского, повышения стало неожиданным, комментирует один из дилеров. «Негатив от клиентов, конечно, будет – получается какое-то систематическое повышение», – замечает другой дилер, зато это может создать некоторый ажиотаж в последнюю неделю июля. Его коллега из третьей дилерской компании спокоен: удорожание в среднем на 6000 руб. никак не отразится на продажах.

В первом полугодии продажи Lada в России выросли на 3% в годовом сопоставлении и достигли 174 186 шт., а в июне – упали на 2%, продано 30 768 машин, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса. Весь рынок легковых и легких коммерческих автомобилей сократился на 2,4 и 3,3% соответственно.

Главной причиной январского повышения цен на автомобили Lada был рост ставки НДС с 18 до 20%, июльского – инфляция. Новое повышение цен «АвтоВАЗ» называет плановым, говорит один из дилеров: «Но все понимают, что это произойдет из-за удорожания комплектующих». О том же сказали и два других дилера.

Новое повышение, скорее всего, связано с недавней ситуацией вокруг поставок группы «Автокомпонент», предполагают собеседники «Ведомостей». «АвтоВАЗ» с 3 июля приостановил производство автомобилей на всех сборочных линиях в Тольятти и Ижевске. Простой компания объяснила «срывом поставок необходимых комплектующих» компанией «Завод «Автокомпонент» из Нижнего Новгорода (детали из пластика). Выпуск автомобилей возобновился 5 июля.

Видимо, «АвтоВАЗ» договорился с «Автокомпонентом» о продолжении поставок на условиях повышения закупочных цен, рассуждает один из дилеров. Сам «АвтоВАЗ» тогда сообщал, что поставки возобновлены «без дополнительных условий». Представитель «Автокомпонента» 25 июля на вопросы «Ведомостей» не ответил.

Цены растут и у других автопроизводителей. Например, за первые две недели июля цены скорректировали 12 марок, включая Datsun, Ford, Kia, Geely и др., по данным «Автостата». Как правило, машины дорожают в пределах 1%, говорит начальник отдела аналитики «Автостата» Андрей Топтун. Причем повышение цен сразу на все модели – редкость на рынке, указывает он: компания старается действовать аккуратнее, ограничиваясь отдельными моделями или комплектациями. В случае с «АвтоВАЗом» предполагаемое повышение в августе не будет сильно заметно покупателям, ведь почти все его модели попадают под госпрограмму льготного автокредитования – по ней можно получить скидку в размере 10%, отмечает Топтун.