Автодилеры просят правительство помочь пережить коронавирус
Они опасаются остановки заводов и банкротств
Существенное ухудшение экономической ситуации из-за пандемии коронавируса COVID-19 неминуемо ведет к серьезному падению авторынка, говорится в письме ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) премьер-министру Михаилу Мишустину.
«Ведомости» ознакомились с копией письма. Его подлинность подтвердил вице-президент РОАД и заместитель исполнительного директора «Ключавто» Сергей Киселев, а также представители крупнейших автодилеров – «Рольфа» и «Авилона». В РОАД входит около 1250 дилеров (67% продаж автомобилей).
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