Американские автопроизводители снижают зарплаты и сокращают программы

Вслед за конкурентом General Motors сообщила 27 марта, что для экономии на время пандемии временно сократит на 20% зарплаты постоянным сотрудникам во всем мире и заморозила работу над некоторыми программами. Снижение зарплат начнется с апреля, компания обещает компенсировать потерю доходов сотрудникам в течение года. Кроме того, 6500 работников в США, занятых в основном в инженерных и производственных подразделениях, и которых нельзя перевести на удаленную работу, будут временно уволены и во время простоя будут получать 75% от обычной зарплаты.