Как General Motors укрепляет топ-менеджмент женщинами

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Дивья Сурьядевара, финансовый директор Из личного архива

Четыре года назад гендиректором автопроизводителя с мировым именем впервые стала женщина – General Motors (GM) назначила на этот пост Мэри Барру. В этом году впервые за 110-летнюю историю автоконцерна женщине достанется пост финансового директора. О назначении Дивьи Сурьядевары GM объявила в середине июня.

Компаний с женщиной во главе в списке Fortune 500 всего 24, подсчитала Automotive News. А женский дуэт на постах финансового и генерального директора пока только один: Патриция Литтл и Мишель Бак из Hershey’s. Эта компания занимает 379-ю строчку в рейтинге, а GM – 10-ю.

Две судьбы

Общего в жизненном пути Барры и Сурьядевары крайне мало. Разве что обе были отличницами, а их матери имели отношение к финансам: мама Барры была бухгалтером, Сурьядевары – работала в банке.

Барра родилась 57 лет назад в США. Ее отец работал в GM слесарем-инструментальщиком и с детства заразил дочь тягой к автомобилям. Барра поступила в технологический колледж при GM и в 18 лет впервые пришла в автомобилестроение практикантом. Карьеру она строила на инженерных должностях, потом занялась управленческими вопросами.

Сурьядеваре 39 лет, она родилась в городе Мадрасе (сейчас Ченнаи) на юге Индии и там же выросла. «Отец ушел, когда я была еще маленькой, остались только мама, сестры и я, – рассказывала она журналу Real Simple. – Маме приходилось растить троих детей, полагаясь только на себя, что трудновато в любой части света, не говоря уж об Индии. Она следила, чтобы в нашем образовании не было провалов, и стремилась доказать, что у нас могут быть такие же ресурсы, как у семей с обоими родителями. Ее высокие ожидания заставляли нас прикладывать больше сил. Мы прочувствовали, что ничего не дается легко и надо трудиться изо всех сил, чтобы добиться желаемого».

Соседи говорят, что девочки действительно не жалели усилий. «Дивья всегда была дисциплинированной и сосредоточенной. Мы все проводили свободное время вместе <...> Она сначала делала уроки и только потом позволяла себе развлечься», – вспоминал ее школьный учитель Сабха Сринивасан в разговоре с агентством Indo-Asian News Service. Соседка Виджи Кумар рассказала The New Indian Express, что узнала о назначении Сурьядевары до того, как об этом сообщили в новостях: мама обзвонила всех знакомых с новостью о карьерном взлете младшей дочери. «Это был знаменательный момент для всех нас. Но мы не удивились, – говорит Кумар. – Мы всегда знали, что она достигнет больших карьерных высот». Сестры Дивьи тоже смогли переехать за границу, но постоянно прилетают навестить маму.

Америка в долг

После школы Сурьядевара поступила в Ethiraj College for Women (аффилирован с Университетом Мадраса), где получила дипломы бакалавра и магистра в области коммерции. «Я хотела получить диплом МВА лучшей бизнес-программы и переехала [в США], когда мне было 22 года, чтобы пойти в Гарвард, – рассказывала она Real Simple. – Я оказалась очень далеко от дома и была ошеломлена, конечно, это был культурный шок. В те времена бизнес-школа Гарварда принимала только людей с определенным опытом работы. Я подрабатывала, учась в колледже. Но по большому счету пришла прямо со студенческой скамьи».

Мама Дивьи получала не самую маленькую зарплату в местном отделении Syndicate Bank, но средств на поездку за океан не хватало. «У меня было не так много денег, когда я приехала сюда. Друзья разъезжали по организуемым бизнес-школой экскурсиям, но это было не для меня. Я все время жила в долг, – вспоминала Сурьядевара на страницах Real Simple. – Все оплачивалось из студенческого займа, который нужно было возвращать. В таких условиях на тебя несколько давит необходимость найти работу».

Сурьядевара признавалась, что понятия не имела, кем хочет стать: «Единственное, что я знала, – что люблю вызовы и трудности». Подвернулась вакансия в банке UBS, и она пошла туда. Через год с небольшим, в 2005 г., 25-летнюю Сурьядевару позвали в GM старшим аналитиком.

Шагая по карьерной лестнице, Сурьядевара в 2014 г. стала гендиректором подразделения автоконцерна – GM Asset Management, где отвечала за инвестирование пенсионных денег работников автохолдинга. С 2015 г. она совмещала эту должность с постом казначея GM. А с 2017 г. до нынешнего времени работает вице-президентом по корпоративным финансам.