Россия может повысить пошлины на американские машины

Доля американских автомобилей на российском рынке мала Сергей Николаев / Ведомости

Россия может повысить пошлины на легковые автомобили, импортируемые из США, рассказал министр экономического развития Максим Орешкин (его слова по «Интерфаксу»). Так Россия ответит на ограничения, введенные США в отношении поставок стали и алюминия из России, объяснил он.

В России производство есть у двух американских автоконцернов – General Motors (GM) и Ford. Завод GM в Санкт-Петербурге с 2015 г. законсервирован, но продолжается производство на совместном предприятии «Джи Эм – АвтоВАЗ». Здесь выпускается внедорожник Chevrolet Niva. Ford производство в России не сворачивал. Его СП с российской Sollers продолжает работать, машины выпускаются на трех местных автозаводах, партнеры также локализовали выпуск двигателей. По словам представителя Ford Sollers, 99% продаваемых в России машин этой марки в России же и производятся. Представители GM и Ford Sollers не стали комментировать идею Минэкономразвития.

Меры повлияют на импорт нишевых автомобилей, например Tesla, рассуждает руководитель группы автомобильного сектора Deloitte Татьяна Кофанова. Но на рынке изменение цены из-за пошлины не отразится, уверена она: речь идет скорее о премиальном сегменте, там покупатели не так чувствительны к цене.

Доля американских автомобилей на российском рынке мала, рассуждает аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. В 2017 г. в Россию было импортировано 218 293 новых легковых автомобиля, из них из США - 17 891, по данным «АСМ-холдинга». Из США в Россию завозятся автомобили марок Chevrolet (кроме Niva), Cadillac, часть моделей Mercedes-Benz и других марок. Доля всего импорта на рынке легковых машин составила 14,3%.

В 2017 г. продажи легковых и легких коммерческих автомобилей выросли на 11,9% до 1,6 млн машин, согласно статистике Ассоциации европейского бизнеса. Экономический эффект на рынок от таких санкций минимален, считает президент «Фаворит моторс» Владимир Попов. Он призывает «проявить здравый смысл и не вводить никакие ответные санкции».

Ранее на этой неделе Орешкин говорил о введении пошлин на товары из США, не уточнив, о какой продукции идет речь. Он лишь отметил, что это коснется продукции, аналоги которой есть на российском рынке, лекарств в этом списке нет. Размер пошлин он не называл.

В марте 2018 г. США ввели пошлины на импорт стали и алюминия в 25 и 10% соответственно. Россия оценивала ущерб от пошлин США в $537,6 млн в год.

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