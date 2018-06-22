Россия может повысить пошлины на американские машины

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Доля американских автомобилей на российском рынке мала
Сергей Николаев / Ведомости
Россия может повысить пошлины на легковые автомобили, импортируемые из США, рассказал министр экономического развития Максим Орешкин (его слова по «Интерфаксу»). Так Россия ответит на ограничения, введенные США в отношении поставок стали и алюминия из России, объяснил он.
В России производство есть у двух американских автоконцернов – General Motors (GM) и Ford. Завод GM в Санкт-Петербурге с 2015 г. законсервирован, но продолжается производство на совместном предприятии «Джи Эм – АвтоВАЗ». Здесь выпускается внедорожник Chevrolet Niva. Ford производство в России не сворачивал. Его СП с российской Sollers продолжает работать, машины выпускаются на трех местных автозаводах, партнеры также локализовали выпуск двигателей. По словам представителя Ford Sollers, 99% продаваемых в России машин этой марки в России же и производятся. Представители GM и Ford Sollers не стали комментировать идею Минэкономразвития.
Меры повлияют на импорт нишевых автомобилей, например Tesla, рассуждает руководитель группы автомобильного сектора Deloitte Татьяна Кофанова. Но на рынке изменение цены из-за пошлины не отразится, уверена она: речь идет скорее о премиальном сегменте, там покупатели не так чувствительны к цене.
Доля американских автомобилей на российском рынке мала, рассуждает аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. В 2017 г. в Россию было импортировано 218 293 новых легковых автомобиля, из них из США - 17 891, по данным «АСМ-холдинга». Из США в Россию завозятся автомобили марок Chevrolet (кроме Niva), Cadillac, часть моделей Mercedes-Benz и других марок. Доля всего импорта на рынке легковых машин составила 14,3%.
В 2017 г. продажи легковых и легких коммерческих автомобилей выросли на 11,9% до 1,6 млн машин, согласно статистике Ассоциации европейского бизнеса. Экономический эффект на рынок от таких санкций минимален, считает президент «Фаворит моторс» Владимир Попов. Он призывает «проявить здравый смысл и не вводить никакие ответные санкции».
Ранее на этой неделе Орешкин говорил о введении пошлин на товары из США, не уточнив, о какой продукции идет речь. Он лишь отметил, что это коснется продукции, аналоги которой есть на российском рынке, лекарств в этом списке нет. Размер пошлин он не называл.
В марте 2018 г. США ввели пошлины на импорт стали и алюминия в 25 и 10% соответственно. Россия оценивала ущерб от пошлин США в $537,6 млн в год.
Самые узнаваемые машины, участвовавшие в съемках фильмов
Геннадий Анисимов / Ведомости
В популярном французском фильме «Фантомас» 60-х гг. полиция преследует неуловимого преступника, совершившего дерзкие преступления. В одной из частей под названием «Фантомас разбушевался» преступник - гений технических новинок - передвигается на Citroen DS19 1964 г. выпуска, который превращается в летающий автомобиль
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Геннадий Анисимов / Ведомости
Plymouth Fury 1957 г. - машина-убийца «Кристина» из одноименного фильма. В картине автомобиль творит немало бед, и друг его владельца пускает убийцу под пресс. Однако покореженная машина начинает разгибаться. Эффект спонтанного восстановления формы был снят следующим образом: внутри некоторых мест автомобиля-дублера были установлены гидравлические насосы. Когда они сжимались, то всасывали внутрь части корпуса машины. Это было заснято, а при монтаже прокручено в обратном направлении, создавая впечатление, что машина самовосстанавливается
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Геннадий Анисимов / Ведомости
Белый Porsche 908 /2 Spyder актера и гонщика Стива Маккуина использовался как автомобиль оператора в фильме «Ле Ман». Картина снималась прямо во время гонок на выносливость «24 часа Ле-Мана» в 1970 г., а сам актер участвовал в заезде на голубом Gulf-Porsche 917K. Spyder с тремя камерами на борту преодолел 282 круга и приехал к финишу девятым. Правда, его результат не был учтен из-за недобора расстояния - операторы были вынуждены делать остановки, чтобы зарядить кинопленку, пишет издание Motortrend
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Геннадий Анисимов / Ведомости
Старенький кабриолет Peugeot 403 1961 г. детектива Коломбо - персонажа американского сериала, первый сезон которого вышел в 1968 г., периодически ломается, но главный герой свою машину любит и говорит, что это средство передвижения. Коломбо как-то сказал владельцу Rolls-Royce: «У меня тоже импортный классический автомобиль»
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Геннадий Анисимов / Ведомости
Впервые Джеймс Бонд в исполнении Шона Коннери сел за руль Aston Martin в фильме «Голдфингер» в 1964 г. - тогда это была модель DB5. Современный Aston Martin DBS Джеймс Бонд в исполнении Дэниэла Крейга бьет и царапает, однажды у него даже отлетает дверь - таким автомобиль и показали публике в Париже
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Геннадий Анисимов / Ведомости
Специально для последнего фильма бондианы - «Спектр» - в Aston Martin сконструировали модель DB10. Всего автопроизводитель выпустил 10 таких автомобилей: восемь непосредственно участвовали в съемках и два были задействованы в промомероприятиях
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Геннадий Анисимов / Ведомости
Агент 007 ездил и на автомобилях попроще. В картине «Вид на убийство» 1985 г. действие происходит в Париже. Джеймс Бонд угоняет такси-хэтчбек Renault 11, который по ходу погони сначала превращается в кабриолет, а затем в двухколесную тележку, которая продолжает движение. Лихую погоню на половинке автомобиля тогда расценили как ловкий продактплейсмент Renault с передним приводом
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Геннадий Анисимов / Ведомости
В фильме «Только для твоих глаз» 1980 г. Бонд лихо уходит на «малыше» Citroen 2CV от преследовавшей его Peugeot 504. На машине в фильме был установлен вдвое более мощный четырехцилиндровый мотор от Citroen GS. После чего автопроизводитель выпустил 500 автомобилей модификации «007» — с обычным мотором, отличавшейся от серийной только ярко-желтым цветом, надписями «007» на передних дверях и наклейками, изображавшими дырки от пуль
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Геннадий Анисимов / Ведомости
Кабриолет Jaguar XK8 1999 г. выпуска шпиона Остина Пауэрса из фильма «Остин Пауэрс: Голдмембер». Картина стала очень популярной в США, подхлестнув продажи этой модели. Только в месяце выхода фильма в прокат - в июле 2002 г. - было продано на 73% автомобилей больше, чем годом ранее, писала The Evening Standard
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Геннадий Анисимов / Ведомости
В обычной жизни Cadillac Miller-Meteor Ecto 1 (1959 г.) использовался как машина скорой помощи и как катафалк. В «Охотниках за привидениями» - фильме 1984 г. - автомобиль оснастили специальными бластерами и отправили ловить потусторонних существ. Изначально планировалось использовать модель черного цвета, но из-за большого количества ночных съемок его пришлось сделать белым
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Геннадий Анисимов / Ведомости
Первым автоботом, появившимся в кадре «Трансформеров» - фильме Майкла Бэя 2007 г., стал Chevrolet Camaro 1977 г. Автомобиль специально перекрасили к съемкам, а ржавчина на кузове главного героя - Бамблби - искусственная
11/20
Геннадий Анисимов / Ведомости
В четвертой части франшизы «Трансформеров» - «Эпохе истребления», снятой в 2014 г., участвуют сразу два Camaro, изготовленные специально для съемок: модифицированный «винтажный» Camaro SS выпуска 1967 г. (на заднем плане) и футуристический концепт
12/20
Геннадий Анисимов / Ведомости
Спортивное купе Toyota Supra 1993 г. участвовало в первой части фильма «Форсаж» (2001 г.). На этом автомобиле ездил Брайан О'Коннор — герой актера Пола Уокера, разбившегося в 2013 г. На сайте аукционного дома Mecum сообщается, что автомобиль был продан в 2015 г. за $185 000
13/20
Геннадий Анисимов / Ведомости
Настоящий Buick GNX 1987 г., на котором герой Вина Дизеля гонялся в «Форсаже-4», организаторы выставки привезти не смогли - публике показали его имитацию
14/20
Геннадий Анисимов / Ведомости
DeLorean DMC-12 1981 г. - один из самых узнаваемых «киношных» автомобилей, использованных для перемещений во времени: на нем в XXI век путешествовали Марти Макфлай и Док Браун из картины «Назад в будущее»
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Геннадий Анисимов / Ведомости
Главный герой популярного британского сериала «Мистер Бин» в исполнении Роуэна Эткинсона ездит на лимонном Mini Leyland 1000 1982 г. Во Францию персонаж попадает в картине «Каникулы мистера Бина» 2007 г., выиграв поездку на поезде в Канны. Правда, последний участок пути он вынужден преодолевать автостопом - его подвозит актриса, которая едет на 59-й Каннский кинофестиваль на таком же Mini, как у героя Эткинсона
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Геннадий Анисимов / Ведомости
Фургончик Renault 4F4 снялся в самом кассовом фильме французского кинопроката 1993 г. - «Пришельцы», в котором жители Средневековья в исполнении Жана Рено и Кристиана Клавье перемещаются во времени в конец XX века
17/20
Геннадий Анисимов / Ведомости
Некоторые события комедийного боевика «РЭД 2» разворачиваются в Париже - большая часть съемок в этом городе приходится на автомобильную погоню. Старенький Citroen 2 CV специально приспособили для того, чтобы он смог съехать с моста по ступенькам прямо к Сене. Под капотом автомобиля было оборудовано место для каскадера
18/20
Геннадий Анисимов / Ведомости
Еще один автомобиль - участник путешествия во времени. Главный герой кинокартины Вуди Алена «Полночь в Париже» перемещается в 20-е гг. предыдущего столетия на винтажном Peugeot Landaulet 184 1928 г.
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Геннадий Анисимов / Ведомости
Porsche Carrera по имени Салли из диснеевского мультфильма «Тачки»