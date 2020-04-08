Продажи автомобилей в марте выросли на 4%

Рост продаж в I квартале и заметный подъем в марте вполне логичны, полагает председатель правления группы «Авилон» Андрей Павлович: успешно начать год дилерам помогли большие запасы автомобилей 2019 г. по старым ценам, что вызвало большой покупательский спрос. Стимулировали спрос и импортеры: в начале года была повышенная поддержка за сдачу автомобиля в трейд-ин (трейд-ин бонус), а также скидки на автомобили.