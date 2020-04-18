Land Rover рассказал о характеристиках нового Defender

Для российского рынка автомобили будет комплектоваться тремя силовыми агрегатами: двумя 4-цилиндровыми 2 л дизелями 200 л. с. (версия D200) и 240 л. с. (D240) и бензиновым 6-цилиндровым рядным 400 л. с. (P400). Дизельные моторы оснащены двухступенчатым (каскадным) турбонаддувом с двумя промежуточными охладителями наддувного воздуха (интеркулерами). 240-сильный мотор полностью аналогичен устанавливаемому на Land Rover Discovery Sport, но его крутящий момент снижен с 500 до 430 Нм для получения более продолжительного ровного максимального крутящего момента (т. н. «полки»), который в версии для Defender длится от 1250 до 3900 об./мин. Бензиновый мотор (400 л. с. при 550–6500 об./мин, 550 Нм при 2000–5000 об./мин) оснащен одним турбокомпрессором с приводом от выхлопных газов и 48-вольтовой вспомогательной системой для сглаживания турбоямы (которая без нее длилась бы около 4 с), в которую входят турбокомпрессор с электроприводом, ременный стартер-генератор и литий-ионный аккумулятор. Стартер-генератор и батарея также помогают мотору при ускорениях (крутящим моментом 145 Нм) и рекуперируют электроэнергию при торможении двигателем, образуя систему умеренного гибрида (MHEV). Воздухозаборники двигателя вынесены на верхние задние углы передних крыльев, чтобы снизить вероятность залить водой мотор при преодолении брода (максимальная глубина – 900 мм, с подвеской на пружинах – 850 мм) и забирать воздух на ходу в менее запыленной зоне аэродинамического разряжения.