Land Rover рассказал о характеристиках нового Defender

Land Rover рассказал о характеристиках нового DefenderНовое поколение внедорожника, продажи которого в России начнутся осенью, способно везти 900 кг груза
Британская Jaguar Land Rover планирует осенью ввести новый Defender на российский рынок, подтвердила компания. Точные сроки будут зависеть от ситуации на рынке. В преддверии выхода на рынок компания дала технические подробности и возможности оснащения внедорожника, который должен стать преемником легендарной модели, выпускавшейся 68 лет. С 1948 г. на заводе в Солихалле в Великобритании было выпущено более двух миллионов Land Rover серий I, II, III и Defender. Культовой моделью владели многие британские знаменитости, например королева Елизавета II, певец Пол Маккартни и актер Стив Маккуин.
В модельной линейке Land Rover новый Defender позиционируется как автомобиль с функциональным дизайном, долговечным интерьером, практичными технологиями и способный достичь превосходства на бездорожье. Defender сделан в первую очередь как инструмент для преодоления серьезного бездорожья, но сохранена универсальность автомобиля, то есть удобство езды по обычным дорогам, объясняет компания. У Defender высокий клиренс (до 361 мм), грузоподъемность до 900 кг (сопоставимо с рамными пикапами), нагрузка на крышу 300 кг, что позволяет использовать ее для установки тента для ночевки.
Модель будет конкурировать с рамными внедорожниками премиального сегмента. Конкурентами самых дорогих модификаций внедорожника (версия 110 X) в компании считают Mercedes-Benz G-Class.
В Россию будут поставляться версии 90 и 110 (прежде индекс обозначал длину колес базы Defender в дюймах, но теперь это только наименование версии, колесная база 110 – 3023 мм, 119 дюймов). В 2021 г. ожидается появление модели 130 с такой же колесной базой, как у 110, но с увеличенным задним свесом для размещения полноценных задних сидений (7-местной версии). Грузовые версии без задних сидений начнут выпускаться в 2021 г., но решения об их поставках в Россию пока не принято.
Цены будут объявлены ближе к началу продаж. Сейчас стоимость версии 90 в ЕС начинается от 49 900 евро, 110 – от 55 900 евро, версия 110 x стоит от 99 200 евро (для сравнения: предшественник Defender 110 в ЕС в 2015 г. перед снятием с производства стоил 30 770 евро). Компания пока не дает прогнозов продаж. В 2014 г. JLR продала 17 781 машину Defender. На пике популярности в 1971 г. компания выпустила 56 000 единиц модели.
У Defender будут две специальные версии – First Edition и X, и три основных комплектации – S, SE и HSE. Каждую можно свободно дополнять отдельными опциями и специальными пакетами аксессуаров (Explorer, Adventure, Country, Urban), которые также можно сократить и дополнить. Топовая версия 110 X внешне отличается пластиковым обвесом, покрашенным в глянцевый черный, и специфической оптикой. Версия 110 может выпускаться 5-ти, 6-ти (со складным сиденьем в первом ряду) и 7-местной (5+2, с раскладными сидениями в багажнике) конфигурацией салона, 90 – в 4-х, 5-ти и 6-местной. Багажник 5-местной версии 110 вмещает 646 л, с разложенным вторым рядом – 2380 л, максимальная полезная нагрузка – 900 кг (версия 110 с двигателем P400) При двух креслах в переднем ряду может устанавливаться подлокотник с емкостью для хранения, холодильником или беспроводной зарядкой для смартфонов мощностью 15Вт.
Салон Defender в стандартном исполнении сделан из прочных долговечных материалов, которые можно мыть проточной водой, в полу предусмотрены сливные отверстия. Для дорогих версий предусмотрены отделка кожей, искусственной замшей и полушерстяной тканью, декоративные вставки из натурального дерева.
Для модели предусмотрено 170 видов аксессуаров, включая лебедку марки Warn с дистанционным управлением, интегрированную в силовую структуру переднего бампера, встроенный компрессор с ограничителем давления, наружные багажники и лестницы, специальные буксировочные проушины, выдерживающие тяговое усилие 6,5 т, оклейку кузова матовой пленкой.
Платформа и кузов
Новый Defender (заводской номер кузова L663) построен на алюминиевой платформе D7x, которая является усиленной версией платформы D7u (на ней построен Discovery 5). Сохранив в целом предусмотренную платформой силовую конструкцию кузова, инженеры модернизировали и заново рассчитали его для повышения внедорожных возможностей и универсальности машины – 95% материалов и элементов кузова новые. В основном для каркаса используется алюминий разных марок и способов формовки. Задняя ось в D7x отодвинута на 99 мм, за счет чего увеличена колесная база и укорочен задний свес. Также укорочен передний свес, радиаторы охлаждения двигателя и нагнетаемого воздуха перенесены вглубь кузова и приподняты. Днище усилено, в том числе дополнительными лонжеронами в порогах. В проем задней двери добавлена специальная усиливающая рамка, частично сузившая задний проем. Также добавлены усилители задней стойки, крыши вокруг «альпийских окошек» и щита моторного отсека. В целом жесткость кузова Defender L663 на кручение (один из важнейших параметров для машины, предусмотренной для эксплуатации в тяжелых режимах) выросла до 29 000 Нм/град, для сравнения: у Discovery 5 – 23 000 Нм/град, у снятого с производства в 2016 г. Defender L316 она была 3000 Нм/град. Жесткость рамы и кузова на кручение у Mercedes-Benz G-Class – 10 162 Нм/град. Кузов Defender выдерживает статическую нагрузку на крышу 300 кг (100–168 кг для движущейся машины, ограничена смещением центра тяжести и увеличением опасности переворачивания)
Внешние панели кузова сделаны из разных материалов: капот, основная часть крыши и задние крылья из алюминия, передние крылья, боковые и задняя двери – из стали, передняя часть крыши из пластика. Материалы выбирались в первую очередь из необходимой жесткости и износоустойчивости, например сталь для задней двери нужна из-за внешней навески на нее запасного колеса. Днище и агрегаты Defender снизу защищены алюминиевыми листами толщиной 5 мм и матами из утолщенного фиброволокна.
Подвеска и двигатель
Подвеска Defender также похожа на Discovery 5, но детали изменены и усилены. Основная разница в стальных подрамниках, за счет геометрии и креплений которых кузов приподнялся над дорогой на 20 мм. Колеса Defender (посадочный радиус от 18 до 22 дюймов) крупнее, чем у Discovery 5, увеличивают пятно контакта с дорогой и клиренс на 10 мм. На заводе могут устанавливаться всесезонные или грязевые (Off-road) шины, специальные шины для бездорожья (Professional Off-road) предусмотрены для установки в дилерских центрах.
Клиренс внедорожника со стандартной подвеской на стальных пружинах – 225 мм. При установке адаптивной пневматической подвески клиренс в зависимости он режима преднастроек изменяется от 216 до 291 мм. Также есть функция автоматического увеличения клиренса дополнительно на 35 мм, если автомобиль сел на днище на бездорожье, и еще одно дополнительное на 35 мм в ручном режиме. При движении на высокой скорости автомобиль автоматически опускается на 13 мм от стандартного, при остановке и высадке пассажиров – на 50 мм. Дорожный просвет неподвижного автомобиля может регулироваться дистанционно с ключа-брелка.
Для российского рынка автомобили будет комплектоваться тремя силовыми агрегатами: двумя 4-цилиндровыми 2 л дизелями 200 л. с. (версия D200) и 240 л. с. (D240) и бензиновым 6-цилиндровым рядным 400 л. с. (P400). Дизельные моторы оснащены двухступенчатым (каскадным) турбонаддувом с двумя промежуточными охладителями наддувного воздуха (интеркулерами). 240-сильный мотор полностью аналогичен устанавливаемому на Land Rover Discovery Sport, но его крутящий момент снижен с 500 до 430 Нм для получения более продолжительного ровного максимального крутящего момента (т. н. «полки»), который в версии для Defender длится от 1250 до 3900 об./мин. Бензиновый мотор (400 л. с. при 550–6500 об./мин, 550 Нм при 2000–5000 об./мин) оснащен одним турбокомпрессором с приводом от выхлопных газов и 48-вольтовой вспомогательной системой для сглаживания турбоямы (которая без нее длилась бы около 4 с), в которую входят турбокомпрессор с электроприводом, ременный стартер-генератор и литий-ионный аккумулятор. Стартер-генератор и батарея также помогают мотору при ускорениях (крутящим моментом 145 Нм) и рекуперируют электроэнергию при торможении двигателем, образуя систему умеренного гибрида (MHEV). Воздухозаборники двигателя вынесены на верхние задние углы передних крыльев, чтобы снизить вероятность залить водой мотор при преодолении брода (максимальная глубина – 900 мм, с подвеской на пружинах – 850 мм) и забирать воздух на ходу в менее запыленной зоне аэродинамического разряжения.
Трансмиссия и тормоза
В трансмиссии внедорожника используются две одинаковых по конструкции 8-ступенчатых автоматических коробки передач с разными передаточными числами для дизелей и бензинового моторов. Система постоянного полного привода передает крутящий момент на оси в стандартном режиме в равном соотношении. Блокировка межосевого дифференциала в раздаточной коробке может плавно менять соотношение по осям, демультипликатор понижает передаточное соотношение на 2,93. Задний дифференциал с блокировкой – опция, блокировка переднего не предусмотрена. Фланцы раздаточной коробки и дифференциалов, карданные и приводные валы колес усилены по сравнению с агрегатами Discovery 5.
> Впервые в Land Rover применяется система торможения по проводам (brake-by-wire). В блоке Bosch integrated power brake совмещены функции главного тормозного цилиндра, усилителя, ABS и ESP. При нажатии на педаль блок измеряет прикладываемое водителем усилие и генерирует при помощи электромотора и гидравлического поршня нужное давление для тормозного механизма каждого колеса. От блока к колесным суппортам они передаются по трубкам тормозной жидкостью. Торможение по проводам ускоряет работу привода и упрощает использование систем помощи водителю, например функции экстренного торможения, и применение в электрических и гибридных версиях автомобилей. Тормозные механизмы бензиновой и дизельных версий отличаются разным диаметром дисков.
Электроника и ММ
Электроника Defender состоит из 14 модулей (больше, чем в любом автомобиле Jaguar Land Rover), которые могут обновляться по беспроводным сетям (технология SOTA). Поставщик мультимедийной системы PIVI Pro и другого ПО – канадская RIM (операционная система BlackBerry QNX).
Электронная система Defender (EVA-2) включает четыре домена, включая отдельный для автономного вождения (ADAS). Все каналы связи и питания дублированы для безотказности работы систем. Среди электронных систем для комфорта впервые для марки применяется система активного подавления шума с помощью динамиков музыкальной системы Meridian. Появился ключ-браслет с экраном и собственным питанием, с помощью которого можно открывать машину и запускать двигатель. С помощью электронного ключа в смартфоне владельца также можно открывать машину, включать зажигание и заводить мотор, но нельзя начать движение автомобиля.
Число органов управления в кабине минимизировано, многие кнопки имеют несколько назначений, например левая шайба климат-контроля со встроенным дисплеем переключается в изменение режимов трансмиссии Terrain Response. Система управляется с десятидюймового центрального монитора, который включается независимо от зажигания. У автомобиля несколько камер, передающих изображение на дисплей, включая 3D круговой обзор и функции анимации преодоления брода с указанием глубины и и «прозрачного капота». В системе настроек шасси и трансмиссии Terrain Response появился индивидуально настраиваемый режим и специальный режим для преодоления брода.