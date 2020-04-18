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Land Rover рассказал о характеристиках нового Defender

Новое поколение внедорожника, продажи которого в России начнутся осенью, способно везти 900 кг груза
Геннадий Анисимов

Британская Jaguar Land Rover планирует осенью ввести новый Defender на российский рынок, подтвердила компания. Точные сроки будут зависеть от ситуации на рынке. В преддверии выхода на рынок компания дала технические подробности и возможности оснащения внедорожника, который должен стать преемником легендарной модели, выпускавшейся 68 лет. С 1948 г. на заводе в Солихалле в Великобритании было выпущено более двух миллионов Land Rover серий I, II, III и Defender. Культовой моделью владели многие британские знаменитости, например королева Елизавета II, певец Пол Маккартни и актер Стив Маккуин.

В модельной линейке Land Rover новый Defender позиционируется как автомобиль с функциональным дизайном, долговечным интерьером, практичными технологиями и способный достичь превосходства на бездорожье. Defender сделан в первую очередь как инструмент для преодоления серьезного бездорожья, но сохранена универсальность автомобиля, то есть удобство езды по обычным дорогам, объясняет компания. У Defender высокий клиренс (до 361 мм), грузоподъемность до 900 кг (сопоставимо с рамными пикапами), нагрузка на крышу 300 кг, что позволяет использовать ее для установки тента для ночевки.

Модель будет конкурировать с рамными внедорожниками премиального сегмента. Конкурентами самых дорогих модификаций внедорожника (версия 110 X) в компании считают Mercedes-Benz G-Class.

Land Rover завершила производство внедорожника Defender

Модель, пережившая четыре модернизации, выпускалась в Великобритании 68 лет

В Россию будут поставляться версии 90 и 110 (прежде индекс обозначал длину колес базы Defender в дюймах, но теперь это только наименование версии, колесная база 110 – 3023 мм, 119 дюймов). В 2021 г. ожидается появление модели 130 с такой же колесной базой, как у 110, но с увеличенным задним свесом для размещения полноценных задних сидений (7-местной версии). Грузовые версии без задних сидений начнут выпускаться в 2021 г., но решения об их поставках в Россию пока не принято.

Цены будут объявлены ближе к началу продаж. Сейчас стоимость версии 90 в ЕС начинается от 49 900 евро, 110 – от 55 900 евро, версия 110 x стоит от 99 200 евро (для сравнения: предшественник Defender 110 в ЕС в 2015 г. перед снятием с производства стоил 30 770 евро). Компания пока не дает прогнозов продаж. В 2014 г. JLR продала 17 781 машину Defender. На пике популярности в 1971 г. компания выпустила 56 000 единиц модели.

У Defender будут две специальные версии – First Edition и X, и три основных комплектации – S, SE и HSE. Каждую можно свободно дополнять отдельными опциями и специальными пакетами аксессуаров (Explorer, Adventure, Country, Urban), которые также можно сократить и дополнить. Топовая версия 110 X внешне отличается пластиковым обвесом, покрашенным в глянцевый черный, и специфической оптикой. Версия 110 может выпускаться 5-ти, 6-ти (со складным сиденьем в первом ряду) и 7-местной (5+2, с раскладными сидениями в багажнике) конфигурацией салона, 90 – в 4-х, 5-ти и 6-местной. Багажник 5-местной версии 110 вмещает 646 л, с разложенным вторым рядом – 2380 л, максимальная полезная нагрузка – 900 кг (версия 110 с двигателем P400) При двух креслах в переднем ряду может устанавливаться подлокотник с емкостью для хранения, холодильником или беспроводной зарядкой для смартфонов мощностью 15Вт.

Land Rover представил новый Defender

Преемник классической модели марки сконструирован на новой алюминиевой платформе с несущим кузовом

Салон Defender в стандартном исполнении сделан из прочных долговечных материалов, которые можно мыть проточной водой, в полу предусмотрены сливные отверстия. Для дорогих версий предусмотрены отделка кожей, искусственной замшей и полушерстяной тканью, декоративные вставки из натурального дерева.

Для модели предусмотрено 170 видов аксессуаров, включая лебедку марки Warn с дистанционным управлением, интегрированную в силовую структуру переднего бампера, встроенный компрессор с ограничителем давления, наружные багажники и лестницы, специальные буксировочные проушины, выдерживающие тяговое усилие 6,5 т, оклейку кузова матовой пленкой.

Платформа и кузов

Новый Defender (заводской номер кузова L663) построен на алюминиевой платформе D7x, которая является усиленной версией платформы D7u (на ней построен Discovery 5). Сохранив в целом предусмотренную платформой силовую конструкцию кузова, инженеры модернизировали и заново рассчитали его для повышения внедорожных возможностей и универсальности машины – 95% материалов и элементов кузова новые. В основном для каркаса используется алюминий разных марок и способов формовки. Задняя ось в D7x отодвинута на 99 мм, за счет чего увеличена колесная база и укорочен задний свес. Также укорочен передний свес, радиаторы охлаждения двигателя и нагнетаемого воздуха перенесены вглубь кузова и приподняты. Днище усилено, в том числе дополнительными лонжеронами в порогах. В проем задней двери добавлена специальная усиливающая рамка, частично сузившая задний проем. Также добавлены усилители задней стойки, крыши вокруг «альпийских окошек» и щита моторного отсека. В целом жесткость кузова Defender L663 на кручение (один из важнейших параметров для машины, предусмотренной для эксплуатации в тяжелых режимах) выросла до 29 000 Нм/град, для сравнения: у Discovery 5 – 23 000 Нм/град, у снятого с производства в 2016 г. Defender L316 она была 3000 Нм/град. Жесткость рамы и кузова на кручение у Mercedes-Benz G-Class – 10 162 Нм/град. Кузов Defender выдерживает статическую нагрузку на крышу 300 кг (100–168 кг для движущейся машины, ограничена смещением центра тяжести и увеличением опасности переворачивания)

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Внешние панели кузова сделаны из разных материалов: капот, основная часть крыши и задние крылья из алюминия, передние крылья, боковые и задняя двери – из стали, передняя часть крыши из пластика. Материалы выбирались в первую очередь из необходимой жесткости и износоустойчивости, например сталь для задней двери нужна из-за внешней навески на нее запасного колеса. Днище и агрегаты Defender снизу защищены алюминиевыми листами толщиной 5 мм и матами из утолщенного фиброволокна.

Подвеска и двигатель

Подвеска Defender также похожа на Discovery 5, но детали изменены и усилены. Основная разница в стальных подрамниках, за счет геометрии и креплений которых кузов приподнялся над дорогой на 20 мм. Колеса Defender (посадочный радиус от 18 до 22 дюймов) крупнее, чем у Discovery 5, увеличивают пятно контакта с дорогой и клиренс на 10 мм. На заводе могут устанавливаться всесезонные или грязевые (Off-road) шины, специальные шины для бездорожья (Professional Off-road) предусмотрены для установки в дилерских центрах.

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Заметен в потоке, удобен в управлении, экономичен, не утомителен в дальнем пути – Discovery хорош почти всем, – но места маловато

Клиренс внедорожника со стандартной подвеской на стальных пружинах – 225 мм. При установке адаптивной пневматической подвески клиренс в зависимости он режима преднастроек изменяется от 216 до 291 мм. Также есть функция автоматического увеличения клиренса дополнительно на 35 мм, если автомобиль сел на днище на бездорожье, и еще одно дополнительное на 35 мм в ручном режиме. При движении на высокой скорости автомобиль автоматически опускается на 13 мм от стандартного, при остановке и высадке пассажиров – на 50 мм. Дорожный просвет неподвижного автомобиля может регулироваться дистанционно с ключа-брелка.

Для российского рынка автомобили будет комплектоваться тремя силовыми агрегатами: двумя 4-цилиндровыми 2 л дизелями 200 л. с. (версия D200) и 240 л. с. (D240) и бензиновым 6-цилиндровым рядным 400 л. с. (P400). Дизельные моторы оснащены двухступенчатым (каскадным) турбонаддувом с двумя промежуточными охладителями наддувного воздуха (интеркулерами). 240-сильный мотор полностью аналогичен устанавливаемому на Land Rover Discovery Sport, но его крутящий момент снижен с 500 до 430 Нм для получения более продолжительного ровного максимального крутящего момента (т. н. «полки»), который в версии для Defender длится от 1250 до 3900 об./мин. Бензиновый мотор (400 л. с. при 550–6500 об./мин, 550 Нм при 2000–5000 об./мин) оснащен одним турбокомпрессором с приводом от выхлопных газов и 48-вольтовой вспомогательной системой для сглаживания турбоямы (которая без нее длилась бы около 4 с), в которую входят турбокомпрессор с электроприводом, ременный стартер-генератор и литий-ионный аккумулятор. Стартер-генератор и батарея также помогают мотору при ускорениях (крутящим моментом 145 Нм) и рекуперируют электроэнергию при торможении двигателем, образуя систему умеренного гибрида (MHEV). Воздухозаборники двигателя вынесены на верхние задние углы передних крыльев, чтобы снизить вероятность залить водой мотор при преодолении брода (максимальная глубина – 900 мм, с подвеской на пружинах – 850 мм) и забирать воздух на ходу в менее запыленной зоне аэродинамического разряжения.

Трансмиссия и тормоза

В трансмиссии внедорожника используются две одинаковых по конструкции 8-ступенчатых автоматических коробки передач с разными передаточными числами для дизелей и бензинового моторов. Система постоянного полного привода передает крутящий момент на оси в стандартном режиме в равном соотношении. Блокировка межосевого дифференциала в раздаточной коробке может плавно менять соотношение по осям, демультипликатор понижает передаточное соотношение на 2,93. Задний дифференциал с блокировкой – опция, блокировка переднего не предусмотрена. Фланцы раздаточной коробки и дифференциалов, карданные и приводные валы колес усилены по сравнению с агрегатами Discovery 5.

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> Впервые в Land Rover применяется система торможения по проводам (brake-by-wire). В блоке Bosch integrated power brake совмещены функции главного тормозного цилиндра, усилителя, ABS и ESP. При нажатии на педаль блок измеряет прикладываемое водителем усилие и генерирует при помощи электромотора и гидравлического поршня нужное давление для тормозного механизма каждого колеса. От блока к колесным суппортам они передаются по трубкам тормозной жидкостью. Торможение по проводам ускоряет работу привода и упрощает использование систем помощи водителю, например функции экстренного торможения, и применение в электрических и гибридных версиях автомобилей. Тормозные механизмы бензиновой и дизельных версий отличаются разным диаметром дисков.

Электроника и ММ

Электроника Defender состоит из 14 модулей (больше, чем в любом автомобиле Jaguar Land Rover), которые могут обновляться по беспроводным сетям (технология SOTA). Поставщик мультимедийной системы PIVI Pro и другого ПО – канадская RIM (операционная система BlackBerry QNX).

Электронная система Defender (EVA-2) включает четыре домена, включая отдельный для автономного вождения (ADAS). Все каналы связи и питания дублированы для безотказности работы систем. Среди электронных систем для комфорта впервые для марки применяется система активного подавления шума с помощью динамиков музыкальной системы Meridian. Появился ключ-браслет с экраном и собственным питанием, с помощью которого можно открывать машину и запускать двигатель. С помощью электронного ключа в смартфоне владельца также можно открывать машину, включать зажигание и заводить мотор, но нельзя начать движение автомобиля.

Число органов управления в кабине минимизировано, многие кнопки имеют несколько назначений, например левая шайба климат-контроля со встроенным дисплеем переключается в изменение режимов трансмиссии Terrain Response. Система управляется с десятидюймового центрального монитора, который включается независимо от зажигания. У автомобиля несколько камер, передающих изображение на дисплей, включая 3D круговой обзор и функции анимации преодоления брода с указанием глубины и и «прозрачного капота». В системе настроек шасси и трансмиссии Terrain Response появился индивидуально настраиваемый режим и специальный режим для преодоления брода.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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