Европейский авторынок в апреле показал исторический антирекорд

Во время пандемии в Европе выиграла только Tesla (ее продажи пока не входят в статистику ACEA). Еще в марте Tesla Model 3 заняла второе место в регионе среди моделей по продажам (15 499 шт.) после Volkswagen Golf (23 861 шт.), обойдя традиционных бестселлеров рынка Ford Focus (15 023 шт.), Volkswagen Tiguan (13 962 шт.) и Renault Clio (13 627 шт.), согласно данным JATO Dynamics. Месячные продажи Model 3 снизились только на 2,1% по сравнению со снижением на 49% у Focus и на 48% – у Golf. Во Франции дилерские центры были закрыты большую половину марта, но Tesla стала исключением – регистрации марки за месяц выросли на 26% (до 1580 шт.), хотя весь рынок упал на 72%. Преимущество Tesla перед традиционными автопроизводителями во время кризиса – в использовании альтернативной дилерской модели системы онлайн-продаж, которую американская компания адаптирует к каждому рынку. Так, в Италии автомобили бесплатно доставляли к дому клиента, а во Франции во время карантина разрешено было передвигаться для осуществления профессиональной деятельности, в том числе в некоторых случаях – для получения и доставки автомобиля, объясняет Automotive News Europe.