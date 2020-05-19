Европейский авторынок в апреле показал исторический антирекорд

Европейский авторынок в апреле показал исторический антирекордКарантинные меры обрушили спрос на крупнейших рынках региона
Продажи легковых автомобилей в Европе упали в апреле на 78,3%, сообщила Ассоциация европейских автопроизводителей (ACEA). К сильнейшему в истории месячному снижению продаж со времени ведения их статистики привели карантинные меры, введенные большинством стран региона из-за пандемии COVID-19. Апрель стал первым полным месяцем, когда действовали максимальные ограничения.
Продажи легковых машин показали падение на десятки процентов на всех рынках Европы. Рынок Италии, Великобритании и Испании, особенно сильно пострадавших от пандемии, продемонстрировал наихудшие показатели – падение на 97,6%, 97,3% и 96,5% соответственно. Регистрации новых легковых машин упали на 61,1% в Германии и на 88,8% – во Франции. Большинство автосалонов в регионе были закрыты в течение всего месяца, количество проданных новых автомобилей в странах ЕС, Великобритании, Норвегии, Швейцарии, Исландии сократилось с 1,14 млн единиц в апреле 2019 г. до 270 682 шт. в прошлом месяце. Меньше других в апреле пострадали рынки Швеции (снижение на 37,5%, продано 18 916 шт.), Дании (37,0%, 10 199 шт.), Финляндии (38,6%, 5981 шт.) и Норвегии (34%, 7425 шт.).
С января по апрель 2020 г. спрос на новые легковые автомобили в регионе сократился на 38,5% из-за негативного влияния пандемии коронавируса в марте и апреле. С начала года регистрация машин сократилась почти вдвое на трех из четырех ключевых рынков ЕС: в Италии – на 50,7%, в Испании – на 48,9%, во Франции – на 48,0%. В Германии за первые четыре месяца года рынок сократился на 31,0%.
Продажи Volkswagen Group в регионе в апреле снизились на 75% (до 84 396 шт), с начала года – на 33,5% (884 761 шт.). PSA Group (Peugeot, Citroen, DS, Opel) сообщила о снижении продаж в апреле на 82,4% (38 461 шт.), с начала года – на 45,8% (492 144 шт.). Апрельские продажи Renault Group (Renault, Dacia, Lada, Alpine) упали на 79,5% (28 631 шт.), за четыре месяца – на 47,3% (297 345 шт.), в том числе европейские продажи Lada снизились до 110 шт. (на 71,2%) в апреле и до 662 шт. (- 58,4%) с начала года.
Больше всего в апреле упали продажи у FCA Group (Fiat, Jeep, Lancia, Chrysler, Alfa Romeo) – на 87,7% (10 954 шт.), за 4 месяца – на 48% (181 444 шт.) и у Jaguar Land Rover – на 88,6% в апреле (1852 шт.) и на 40,6% – с начала года (52 202 шт.). Чуть лучше остальных продавались машины в апреле у Volvo Car – снижение на 68% (9032 шт.) и Mitsubishi – на 65,9% (4092 шт.).
Автопроизводители премиум-сегмента также резко снизили продажи в апреле: BMW Group (BMW и Mini) продала на 69,7% меньше машин (25 729 шт.), ее конкурент Daimler (Mercedes и Smart) – на 80,1% (16 759 шт.).
Крупные европейские автопроизводители в начале мая начали открывать заводы и частично возобновлять производство, но низкий спрос уже заставил компании, например Volkswagen, приостановить производство некоторых моделей, отмечает Reuters.
Во время пандемии в Европе выиграла только Tesla (ее продажи пока не входят в статистику ACEA). Еще в марте Tesla Model 3 заняла второе место в регионе среди моделей по продажам (15 499 шт.) после Volkswagen Golf (23 861 шт.), обойдя традиционных бестселлеров рынка Ford Focus (15 023 шт.), Volkswagen Tiguan (13 962 шт.) и Renault Clio (13 627 шт.), согласно данным JATO Dynamics. Месячные продажи Model 3 снизились только на 2,1% по сравнению со снижением на 49% у Focus и на 48% – у Golf. Во Франции дилерские центры были закрыты большую половину марта, но Tesla стала исключением – регистрации марки за месяц выросли на 26% (до 1580 шт.), хотя весь рынок упал на 72%. Преимущество Tesla перед традиционными автопроизводителями во время кризиса – в использовании альтернативной дилерской модели системы онлайн-продаж, которую американская компания адаптирует к каждому рынку. Так, в Италии автомобили бесплатно доставляли к дому клиента, а во Франции во время карантина разрешено было передвигаться для осуществления профессиональной деятельности, в том числе в некоторых случаях – для получения и доставки автомобиля, объясняет Automotive News Europe.
В апреле Tesla Model 3 стала самым продаваемыми автомобилем рынка Великобритании, сообщил Autocar со ссылкой на данные британского Общества производителей и торговцев автомобилями (SMMT). Компания отчиталась о продаже 658 машин, что составило около 15% от всех месячных продаж новых машин в стране, упавших на 97% из-за карантина. Относительно высокие продажи модели издание объясняет выполнением предварительных онлайн-заказов, сделанных на сайте Tesla до объявления в стране строгого карантина. До этого американский электромобиль лишь однажды, в феврале 2019 г., попал в десятку самых продаваемых в Британии – в первый полный месяц продаж после выхода на европейский рынок.