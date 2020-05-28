Nissan уводит из России автомобили Datsun

По сути, Datsun – это Lada Granta со своей оригинальной внешностью и интерьером. Однако за счет бренда Datsun был всегда дороже Granta в сопоставимом оснащении, говорит начальник отдела аналитики «Автостата» Андрей Топтун. Машины нашли своего потребителя, так как к японскому автопрому у нас традиционно больше доверия, чем к российскому, а в рекламе производитель всегда подчеркивал «японское качество». Но после того как Granta претерпела фэйслифтинг и обзавелась фирменными икс-образными выштамповками на кузове, Datsun начал терять в продажах.