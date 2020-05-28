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Nissan уводит из России автомобили Datsun

Две модели этого бренда будут производиться до конца года на «АвтоВАЗе»
Полина Трифонова
Nissan хотел продавать в России 100 000 машин под брендом Datsun в год /Beawiharta / REUTERS

Nissan снимет с российского рынка автомобили под брендом Datsun, сообщила компания. Их производство завершится в декабре 2020 г. Вместо этого на рынок будут выведены новые модели, а также обновленные варианты уже представленных в российской линейке Nissan кроссоверов и внедорожников, сообщила компания.

Производство Datsun на других рынках не прекратится, указано в сообщении. Автомобили под этим брендом представлены также в Белоруссии, Казахстане, Индии, Непале и Малайзии.

Nissan объявил о возрождении бюджетной марки Datsun в 2012 г. Бренд предназначался для быстрорастущих рынков – Индии, Индонезии, России и Южной Африки. К 2016 г. Nissan планировал довести продажи автомобилей Datsun в России до 100 000 штук в год. Предполагалось, что двумя автомобилями дело не ограничится, модельный ряд будет расширяться.

Продажи Datsun в России стартовали осенью 2014 г. Россиянам были доступны две модели – седан on-DO и хетчбэк mi-DO. Оба производит «АвтоВАЗ» на платформе Lada Kalinа (позднее Granta).

Особой популярности у россиян новая марка не сыскала. Рекорд продаж – 32 008 автомобилей – был достигнут в 2015 г. В прошлом году продажи выросли на 9% до 22 426 шт. Для сравнения: продажи Granta (Kalinа была снята с производства в 2018 г.) составили в прошлом году 135 831 автомобиль.

По сути, Datsun – это Lada Granta со своей оригинальной внешностью и интерьером. Однако за счет бренда Datsun был всегда дороже Granta в сопоставимом оснащении, говорит начальник отдела аналитики «Автостата» Андрей Топтун. Машины нашли своего потребителя, так как к японскому автопрому у нас традиционно больше доверия, чем к российскому, а в рекламе производитель всегда подчеркивал «японское качество». Но после того как Granta претерпела фэйслифтинг и обзавелась фирменными икс-образными выштамповками на кузове, Datsun начал терять в продажах.

Reuters узнало о планах Nissan отказаться от бренда Datsun

Тем не менее бренд вполне мог сохранять стабильные ежегодные продажи 20 000–25 000 штук. Сейчас же потенциальные покупатели автомобилей Datsun перейдут к автомобилям бренда Lada: это самый близкий по цене и качеству сегмент. По мнению Топтуна, в самом невыгодном положении сейчас оказались дилеры Nissan, линейка которого в России и так существенно сократилась. Дилеры Nissan, как правило, и торговали автомобилями Datsun и даже отстроили отдельные шоу-румы под этот бренд.

Nissan в России сейчас представлен только кроссоверами – Terrano, Juke, Qashqai, X-Trail, Murano и суперкаром GT-R. За предыдущие несколько лет он вывел с рынка седаны Almera, Teana, Sentra и хетчбэк Tiida. Причем все, кроме Teana, производились на мощностях «АвтоВАЗа».

Представитель «АвтоВАЗа» от комментариев отказался.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных