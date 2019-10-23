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Reuters узнал о планах Nissan отказаться от бренда Datsun

Nissan может отказаться от бренда Datsun и еще нескольких нерентабельных продуктов, а также закрыть некоторые производственные линии по всему миру, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Автопроизводитель подготовил план по восстановлению производительности, рассказали собеседники агентства. Он должен помочь компании увеличить прибыль за счет сокращения мощностей, что идет вразрез со стратегией бывшего председателя совета директоров Карлоса Гона по экспансии бизнеса.

По словам собеседников агентства, закрытие производственных линий в первую очередь коснется заводов на развивающихся рынках, где производят Datsun и другие малолитражные автомобили. Еще один источник отмечает, что компания рассматривает все рынки, кроме Китая, на предмет сокращения мощностей.

По итогам 2018 г. чистая прибыль Nissan упала почти до минимума за десятилетие. Она составила 319,1 млрд иен (около $2,9 млрд) после 746,9 млрд иен в 2017 г. Финансовые результаты компании ухудшились на фоне обвинений в отношении Карлоса Гона в злоупотреблении доверием, фальсификации финансовых отчетов о доходах и мошенничестве. По версии следствия, он мог скрыть размеры своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров Nissan c 2010 г. Позже ему предъявили обвинение в том, что он покрыл за счет компании убытки на сумму 1,85 млрд иен (около $21 млн), понесенные им в результате частных инвестиций.