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Годовая прибыль Nissan упала почти до минимума за десятилетие

Чистая прибыль Nissan по итогам 2018 г. упала на 57,3% и составила 319,1 млрд иен (около $2,9 млрд), по итогам 2017 г. этот показатель был на уровне 746,9 млрд иен (около $6,8 млрд), говорится в сообщении компании. Это почти самый низкий показатель прибыли у компании за последние 10 лет, уточняет AFP.

«Компания столкнулась с неблагоприятным глобальным бизнес-климатом и понесла краткосрочные расходы из-за мер по улучшению качества продаж в США, а также в связи с проведением кампании по продлению гарантии на отдельные транспортные средства. Основываясь на вышеперечисленных факторах, Nissan получил операционную прибыль в размере 318,2 млрд иен (около $2,9 млрд) по итогам 2018 финансового года при чистой выручке в 11,57 трлн иен (около $105,5 млрд), что эквивалентно операционной марже в 2,7%», – отмечается в сообщении.

Продажи компании в отчетном периоде в мире упали на 4,4% до более 5,5 млн единиц. «Несмотря на неблагоприятный деловой климат, продажи в Японии (включая микроавтобусы) выросли на 2,1% до 596 000 единиц. Это увеличение компания объясняет высоким спросом на компактный автомобиль Note и минивэн Serena. Продажи Nissan в Европе упали на 17,8%, до 536 000 единиц (доля компании на европейском рынке – 3%). В России продажи компании увеличились на 2,6% до 107 400 единиц.

Это первый годовой отчет Nissan после ареста экс-председателя совета директоров Nissan Карлоса Гона в ноябре 2018 г. Всего прокуратура Токио арестовывала топ-менеджера четыре раза. Последний раз суд отпустил его на свободу под залог 25 апреля. Топ-менеджеру были предъявлены обвинения в злоупотреблении доверием, фальсификации финансовых отчетов компании и мошенничестве. Гон вину не признает. Ранее Nissan зарезервировал на своих счетах 9,23 млрд иен ($83,7 млн) в качестве отсроченной компенсации Гону за 2009–2017 финансовые годы. Действия компании свидетельствуют о том, что она считает выплату этих денег Гону контрактным обязательством, писало ранее издание Automotive News.

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